在线作业平台很大程度上优化了作业过程

著名调研机构艾瑞咨询发布的《2017年中国中小学在线作业用户洞察报告》显示，在线作业平台能够助力提高学生学习兴趣和学习效率。

著名调研机构艾瑞咨询发布的《2017年中国中小学在线作业用户洞察报告》显示，在线作业平台能够助力提高学生学习兴趣和学习效率。

调研结果显示，现阶段整体作业量保持不变的情况下，使用在线作业平台后，提高了学生完成作业的时间；同时，大部分教师表示在使用在线作业平台后，布置和检查作业的时间有所减少。艾瑞认为，在线作业平台是互联网技术与教育融合的产物，在很大程度上优化了作业过程，降低了一定沟通与操作成本，让学生和教师的精力更集中于作业内容当中。

调研结果还显示，学生用户认为在使用了在线作业平台后感受到了学习的乐趣并更加愿意学习，同时教师用户认为自己学生的学习兴趣有变浓趋势。无论是学生还是教师，大多数在线作业平台用户认为平台在学生学习兴趣的提升上有较大助益。

孩子的家庭作业变成“家长作业”的现象一度成为社会热议话题。调研发现，在线作业平台能够帮助家长节省每天陪伴孩子做作业的时间，这也从侧面印证了在线作业平台对学生作业效率的提升作用。

目前大多数家长对孩子使用在线作业平台持支持态度。家长支持在线作业的原因是，认可在线作业平台“统计错误知识点，讲解更有针对性”的产品功能，也有家长认可在线作业平台“题量丰富，可以密集式的针对训练”。