上大学该准备什么？近九成新生认为心态准备重要

各高校大一新生已陆续入学。为了迎接崭新的大学生活，有的新生给自己置办了“行头”，有的在心理上做了准备工作，有的提前去校园“踩点”……大一新生都为开学做了哪些准备？

各高校大一新生已陆续入学。为了迎接崭新的大学生活，有的新生给自己置办了“行头”，有的在心理上做了准备工作，有的提前去校园“踩点”……大一新生都为开学做了哪些准备？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2000名受访大学生进行的一项调查显示，96.1%的受访大一新生为开学做了准备。89.4%的受访大一新生认为初入大学心态上的准备重要。了解大学校园生活、准备考证考级等资料、了解大学课业形式被认为是较为重要的几项开学准备。63.1%的受访大一新生表示做开学准备让自己很快适应了大学生活。

96.1%受访大一新生做了开学准备

江西南昌某高校大一新生江燕(化名)是北方姑娘，她告诉记者，妈妈听说学校冬天没有暖气，很阴冷，给她买了好几件冬天的厚羽绒服和棉衣，还买了一套新的护肤品。而江燕自己就大学校园的生活和课业形式向读研究生的表姐咨询过好多次，“包括必修课和选修课的区别、考试形式等，都了解了一下”。

浙江宁波某高校大一新生陆茗(化名)对自己专业未来发展和大体的职业方向做了了解，还对专业学习做了简单规划，“心态上也做了一些调整，希望能够尽快适应新的校园生活”。

北京体育大学大一新生朱正延(化名)在开学前专门去实地了解了大学学校和学院的情况，还通过网络向学长学姐了解了自己专业所要学习的相关知识，此外还准备了生活用品和学习用品。

山东大学助理辅导员张妍(化名)向记者介绍，假期里大多数父母都会给孩子买电子用品。“有的学生是第一次接触，也有人是更新换代。生活用品学生们通常也会提前准备好。另外，有家长在假期训练孩子独立生活能力，学外语、预习专业课程的也不少”。

调查显示，96.1%的受访大一新生为开学做了准备，其中39.9%做了很多准备。新生的开学准备包括：了解大学校园生活(19.3%)、整理衣服鞋帽(17.5%)、了解大学课业形式(15.5%)、购买电子产品(14.3%)、心态转变(14.1%)以及买护肤品和化妆品(13.2%)等。

西南大学教育学部教授唐智松认为，大一新生要做好三点开学准备，“一是学习目标的转变，中小学以升学为目标的学习结束了，要在高等教育阶段重新制定目标并为之后的就业做准备。二是在学习目标定位转变的基础上，做好从中小学到大学的学习方式的转变。三是围绕学习方式的转变做好相应的自我生活安排、集体生活及社会活动的协调安排”。

调查显示，了解大学校园生活(65.4%)被受访大一新生认为是最重要的准备，其他还有：准备考证考级等资料(47.8%)，了解大学课业形式(44.2%)，专业和技能准备(42.7%)等。

陆茗认为心态上的准备很重要：“上大学之前，在学习上投入的精力最多，对其他了解甚少。进入大学会接触很多全新的东西，中间必会有很多困难和阻碍，要做好迎接挑战的准备。此外，大学期间不再‘唯分数论’，可以空出时间做其他事情”。

朱正延认为心态上的准备远比物质上的准备更重要，“物质上的东西可以在今后慢慢补足，可若没能做好心理上的准备，恐怕入学后较长一段时间都无法适应大学生活。”朱正延第一次离开家乡读书，也是第一次体验住宿生活，“我要克服对家乡的思念，也要培养独立生活的能力，学会自己处理很多生活中和人际交往中的事情”。

张妍认为，心态方面的准备对学生之后的生活会有持续性的帮助。“学习态度上，高中及以前都是老师督促着学习，进入大学就完全不同了，全靠自觉，课程内容也更深，“同所大学里认真学习的很多，混日子的也有，这就看学生心态上的调整”。

调查显示，89.4%的受访大一新生认为，迎接开学，心态上的准备重要。心态上的准备有哪些？58.8%的受访大一新生表示是和家人分别，独自异地求学，56.6%的受访大一新生表示是适应和室友相处的集体生活，45.1%的受访大一新生坦言是适应另一个城市的生活习惯，43.0%的受访大一新生表示是要建立自助学习意识，32.7%的受访大一新生表示是开始全新生活的准备。

唐智松认为，作为大学新生，心态的调整非常重要，“其核心是形成和提高自我管理的素质。具体包括：从中小学的班主任或家长管理到自我管理的调整，从中小学为了考试及升学而学习的心理到为了未来就业及美好人生而学习的调整，从中小学对大学的简单美好想象到适应现实大学学习的调整”。

63.1%受访大一新生表示做开学准备让自己很快适应了大学生活

陆茗说，做开学准备让她遇事不会盲目和慌乱，可以淡定接受随之而来的事物。“先摸清楚自己的兴趣和擅长所在，为丰富大学生活和拓宽视野做好铺垫。其次，接触一件新事物前要多听取过来人的意见，包括学长学姐和父母，这些建议能够帮助我们更清晰地看待一件事情，不要固执、自以为是”。

“进入大学前做的准备，让我初步体验了独立生活，更让我了解了许多新的生活技巧，能够好好照顾自己。”朱正延认为，大学中多参加集体活动既能提升自己，也能结识新朋友来缓解思乡情绪，“有不少学生会进入到自己不喜欢的专业，那么心态上的准备和调整就更重要，对未来专业学习和自身发展要做好目标规划”。

张妍认为，用积极的心态去面对大学开学，能对大学生活充满信心，对以后的学习大有裨益。

做开学准备有什么好处？调查中，63.1%的受访大一新生表示这让自己很快适应了大学生活节奏与方式，52.6%的受访大一新生表示这让自己与室友、同学相处融洽，49.2%的受访大一新生称这让自己顺利办理了入学手续，进入大学生角色，38.6%的受访大一新生认为做开学准备让自己的课程学习更顺利，26.3%的受访大一新生表示自己处理个人、班级事务因此更得心应手。

唐智松表示，现在高校都会在开学后进行新生入学教育，这是很好的现象。“同时，家长可以在孩子离家赴校之前帮忙做些准备：一是让孩子了解大学生活的基本情形，如大学的管理与教学、个人学习的目标与方式、业余生活的环境与应对技巧、自我安全保障和救急措施等信息，让孩子面对大学生活心中有底。二是大学专业学习的基本情况，如专业的学习对象与目标、该专业的课程设置与进行程序、课程教学的模式与考核方式等，这样孩子就不会因为不了解大学学习而感到恐惧。当然，孩子自身也应该通过网络等途径去主动了解”。

参与本次调查的受访大一新生中，男生占47.1%，女生占52.9%。来自一线城市的占33.3%，二线城市的占57.3%，三四线城市的占9.5%。