早恋、学习、拖延……这些妈妈焦虑的问题，你有吗？

心理圈QQ群里，有不少妈妈。妈妈们焦虑，大多和孩子有关。上周，群主就妈妈们近期焦心的问题请教了心理咨询师刘春波。

扬子晚报心理圈QQ群里，有不少妈妈。妈妈们焦虑，大多和孩子有关。上周，群主就妈妈们近期焦心的问题请教了心理咨询师刘春波。

早恋、学习、拖延…… 妈妈们被这些困扰了

问：孩子早恋怎么办？初中，会偷偷写一些心情文字，与对方在通讯软件上联系。我们讲了很多道理，但似乎没多大作用。

答：家长，您好！看得出来，您很关注孩子的成长，不知道你们和孩子的其他方面的情况如何，所以不能给到您全面的建议。我大概说一下我的看法：首先， 这个年龄段的孩子有这种现象也属正常，我们小时候也会有类似的一些举动或者想法，但因为父母关注的不多，好像就自然地过去了；其次，我们要考虑的是，正值青春期的孩子，开始有更强的自我意识，也会对异性产生好奇，也开始更容易受同伴的影响，和父母的关系不再像小时候那样亲密，也许我们做父母的需要更多的理解孩子这些行为，并且真正的去感受他们的感受，当父母很懂他的时候，他才更愿意和父母交流， 或者说父母本身做得很好，孩子也会以父母为榜样，也会更乐意听父母的建议；另外，这么大的孩子，最需要的就是尊重，无论父母说什么和做什么，如果有尊重的前提，还是比较好沟通的；还有就是，现在的孩子普遍缺乏和小伙伴一起玩耍的时间和空间，也缺乏自我探索，可以有意识的让孩子身边有那么几个志同道合的小伙伴，也可以多让孩子去尝试他感兴趣的一些活动或者爱好，这样，孩子的精神世界就会比较丰富，就不会沉迷于手机或者对异性的好奇。

问：孩子有写作业拖延症怎么办？每天放学一回家就做作业，但一是注意力经常不是很集中，二是铺垫特别多，三是有时候完成真挺快的，但就是要留个尾巴，譬如一两题没订正啊，书包不整理啊。明明大部分作业都做好了，就是最后这一点点收尾的内容拖到很晚。

答：关于您讲的孩子拖延症，可以说是小孩子的一个共性，因为孩子本身还没有形成很好的自制力， 需要家长帮助他养成一个良好的习惯；关于说一放学回家就做作业但注意力不集中， 有可能孩子放学回家，想先休息一会儿或者做一点自己想做的事， 再去做作业，但家长强行他立刻做作业，会让他反而反感做作业这件事，也有可能的确是注意力的问题，需要慢慢锻炼。总体说来，关于孩子做作业的烦恼，可以说是每一家孩子都会遇到的，但孩子本身不同，家长的教育方式不同，呈现的方式自然会不同，但无论如何，在孩子小的时候，家长一定要在孩子学习习惯养成上多花精力和时间去培养。

问：孩子一提到学习的事，就发脾气，例如，默写英语单词中出错，让改正，就发脾气。还有，一看到剧毒标志就害怕，晚上有时候都怕得睡不着觉，总说骷髅头在身边。

答：关于孩子一提学习就发脾气的事， 我想这肯定不是某一天养成的，或者是现在才有的情况。应该是在孩子很小的时候，在孩子初学习的时候，没有得到足够的肯定和鼓励，甚至有更多的批评和打骂，从而让他把学习和痛苦联系到了一起。另外，从另外一个角度看，发脾气的背后，说明他对学习这件事还是有要求的， 只不过他没有信心去学好，或者是说对自己的能力不够自信。

关于第二个问题，我不知道孩子说害怕只是一个引子还是那件事已经对他的身心有了一定的影响，但我能感受到的是，孩子是比较缺乏安全感的，结合上面提学习就发脾气的事，可能父母要考虑一下：是不是对孩子缺少肯定和赞赏？是不是有的时候对孩子要求有点高？是不是平常的一些语言让孩子不够有安全感？

高回应和高要求

才能培养出独立自信自律的孩子

刘老师表示，这四个问题的描述相对表面，目前的回答可能不能够真正从根本上解决每个家长的困惑，但是可以从总体上给家长一些解决问题思路。家长在教育孩子的同时也要回望自身，自己需要做到什么，还欠缺什么，建议家长：

1、不管孩子遇到任何问题，不管孩子做了什么样的事，我们要明白并且要对孩子说的是：爸爸妈妈永远是爱你的，我们不高兴，或者批评的，是你的行为，但是永远喜欢你这个孩子。这样你的孩子就会很有安全感，并且不会轻易否定自己。

2、遇到任何事情，父母情绪保持稳定，是特别重要的，只有当父母情绪稳定了，才能够有智慧去处理事情，同时也是身教，你做出来比说出来孩子更容易学到。但情绪这件事儿，要保持稳定，要处理好，不是一件容易的事儿，需要不断地学习和觉察。

3、无论孩子多大，父母首先要记得对孩子尊重，无论孩子提出什么要求，都要去认真回应，这是和谐沟通的一个前提。同时，还要有自己的底线和原则，让孩子明白什么事情坚决不能做。这样的高回应和高要求才能培养出独立自信自律的孩子。

此外，如果家长比较着急解决孩子的问题，建议可以联系学校的心理老师，也可以去找专业的心理咨询师。（扬子晚报/扬眼记者 王睿 整理）