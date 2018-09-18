出国游学套路深 家长选择需冷静

新学期开学一段时间了，“暑假去哪里游学”仍成为不少学生热聊的话题。近几年，出国游学越来越火爆，“常青藤名校”夏令营、插班外国中小学等出国游学活动引得家长们趋之若鹜。家长的初衷是为了让孩子开阔国际视野、提高外语水平、了解不同文化、培养综合素质。

新学期开学一段时间了，“暑假去哪里游学”仍成为不少学生热聊的话题。近几年，出国游学越来越火爆，“常青藤名校”夏令营、插班外国中小学等出国游学活动引得家长们趋之若鹜。家长的初衷是为了让孩子开阔国际视野、提高外语水平、了解不同文化、培养综合素质。但随着游学人数迅速增加，游学中出现的问题也不断增加，管理不善、安全事故、行程安排不合理等时有发生。价格不菲的出国游学到底含金量几何？面对铺天盖地的游学项目，家长还需冷静选择。

项目有良莠 体验各自异

出国游学通常是在寒暑假期，学生到海外参加两到六周的参观游览、短期语言学习等活动。据记者了解，中国学生参加出国游学主要有３种渠道，一是通过自己所在学校组织出国游学；二是购买留学机构、旅行社的游学产品；三是自己申请国外学校发布的游学项目。

长沙市开福区的李先生女儿读小学四年级，在放暑假前，李先生就收到了班级推荐的省某交流协会组织的出国游学信息：“美国中小学，暑假也能去插班——美国东北学区21天融合课堂计划”项目，费用3万多元。由于不是亲子游，李先生觉得这种项目对于10来岁的小学生还是一个比较大的挑战，他不放心便作罢了，但还是有些家长让孩子参加了。

还有一些英语培训机构也组织以学习英语为目的的出国游学，记者了解到的一个针对小学高年级的英语培训班组织为期14天的美国游学，费用高达4.2万元。

记者在淘宝上搜了搜，出国游学涵盖美国、英国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、荷兰、新加坡、德国等国，价格3万至5万甚至更高。菲律宾长滩岛、泰国芭提雅这样的热门旅游景点冠上游学的字样，价格也会暴涨。

还有各种以出国演出比赛为名的游学活动，这类活动近年来诟病较多，比如参加新加坡的钢琴比赛、欧洲的音乐演出，大多是专门针对中国学生的，有些所谓的国际比赛，其实根本没有外国人参与。打着国际比赛的幌子，收费惊人。

为期2-4周的活动，费用高达3万至5万，是平常的出国旅游费用的一到三倍，很多项目以游为主，“学”只是一个噱头。行程与普通旅游团相似，只是增加了一些高校参观活动，有的找几个外国人在名校租个教室搞个宣传联谊会，对外宣传就变成了“在世界名校和外国人深度交流”。一名家长抱怨，孩子去美国游学两周，大多数时间是在旅游，而游学中最重要的到校园参观体验，却只有一个小时左右，学校搞了个欢迎仪式就结束了。这名家长吐槽：这样的游学，等于是让高昂的游学费用打了水漂。

但也有些准备充分的家长，带着小孩一起亲子游学，收获颇多。长沙市雨花区的龚女士已经有过几次出境游学的经验。今年暑假，她带着小学刚毕业的儿子去澳大利亚墨尔本游学。早在4月份时她就通过墨尔本当地华人联系了一所有游学项目的学校，由于和当地华人及学校沟通多，事先准备充分，小孩在当地融入学校上课3周，语言能力、组织能力都得到很大地提升。

沟通不充分 安全存隐患

国际游学时间短，但由于语言沟通不顺畅、地域不熟等因素，很容易遇到突发状况。因此，游学活动中的安全问题就显得格外重要。

8月初，我省某市一名年仅15岁的中学生，在美国寄宿家庭的游泳池溺亡的事件刷爆了朋友圈。该同学参加了所在中学组织的出国游学夏令营，刚到美国弗吉尼亚州罗诺克，在夏令营开始的前一天，就在寄宿家庭的游泳池玩憋气发生了不幸。

很多游学项目安排小孩住进寄宿家庭，而不少孩子海外旅游经验少，又受语言的限制，游学组织机构也并不清楚寄宿家庭的具体情况。而寄宿家庭也对小孩缺乏了解，加上中外小孩的教育方式及体质的差异，导致监管不足而容易发生意外。

出国游学有一些是学校组织，学校又委托给有出国游资质的旅行社，一些旅行社再打包给外国机构或是学校，还有寄宿家庭等。这样家长就面对几方，因为整个过程中涉及的参与方比较多，如果一旦出现问题，责任不明晰，追责都比较麻烦。

有经验的龚女士认为，学生家长一定要慎重选择主办单位，她认为校际交流项目相对有保证。这种项目一般以学习课程和交流互动为主，更能达到目的。不管是哪种方式出国游学，家长一定要与学校沟通，参加之前多了解项目的内容，游学产品应当达到一定的时长，真正让学生体验到生活在这个新环境中。学生最好具备相当的语言基础，并且有意愿去感受和学习文化。另外入住寄宿家庭，家长一定要与寄宿家庭有沟通，把小孩的特点告诉寄宿家庭，越细致才越安全。

监管要跟上 家长不盲从 对于由学校组织的出国游学，早在2012年，教育部、外交部、公安部、国家旅游局就联合发布的《关于进一步加强对中小学生出国参加夏（冬）令营等有关活动管理的通知》，明确了包括游学、研学在内的夏令营活动的主办单位、承接单位等的义务以及安全提示等。

为规范学生出国(境)游学市场，长沙市教育局2017年制定了《长沙市教育局直属学校学生出国(境)游学活动管理办法》，对出国(境)游承办机构进行了遴选，直属学校举办学生出国(境)游学活动应根据推荐目录名单，邀标确定合作机构。承办机构在组织学生活动期间，若出现重大安全责任事故，必须承担相应的赔偿责任，并移出目录。

对于想通过旅行社组织或者自己直接申请国外游学夏令营的家长来说，一定要评估孩子出国游学的收益，不要盲目跟风，特别是对于低年龄的儿童出国游学更要谨慎。行前要做好基础的调研工作，包括对方国家的一些风土人情及风俗习惯等，避免游学中出现的玩乐、攀比、炫耀、安全隐患等负面影响。