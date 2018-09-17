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室外教学、个别辅导 那些“花样百出”的留学课堂

2018-09-17 14:47 来源：人民日报海外版
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　　“花样百出”的留学课堂

　　去博物馆上历史课，到花园里学单词，和年过花甲的老奶奶一起上讨论课，一对一地与导师面对面交流，参加“工作坊”……这都是海外学子的课堂体验。“花样百出”的留学课堂给他们带来了满满的收获。让我们听听来自世界各地的中国留学生眼中的特色课堂究竟什么样——

　　课堂不在教室中

　　2016年10月的一天，在老师的带领下，来到芬兰国家博物馆门口的冷聿涵有些激动，因为今天的历史课将在博物馆进行。从入口处开始，杯子、货币……博物馆里每一件文物背后的历史，都由一位馆内讲解员娓娓道来。和平时自己去博物馆的“走马观花”相比，这种方式让冷聿涵觉得收获颇多。冷聿涵在参观完博物馆后还撰写了学习日记，虽然是“老师要求却并不觉得无话可说”。她在学习日记中以“今天参观中印象最深刻的文物”为题，表达这次上历史课的感受和收获。“通过参观博物馆走近历史”，冷聿涵认为这比一般的课堂更令她印象深刻，“很喜欢这种教学方式”。

　　冷聿涵在芬兰赫尔辛基大学留学的1年里，这样的“课外教学”十分常见，上文学课、历史课，老师经常带学生去图书馆、博物馆和有特色的作家故居参观，请讲解员及学者为学生讲解。

　　去花园里教授动植物的名称，去图书馆、实验室、餐厅等地方教授每个东西的单词及相关表达，“所见即所教”，学生可以随时提问——这种“课外情景教学”对留学于芬兰于韦斯屈莱大学的宋正尧来说亦是家常便饭。

　　他还记得有一次，老师带他们参观学校里的一栋陈旧的民居楼，他没想到平日里可以自习的楼竟是“于韦斯屈莱市最老的建筑”。跟随老师的脚步，听着老师的介绍，宋正尧对民居每一处的历史都有了更深入的了解。坐在多功能厅里看着相关的视频和老照片，这座城市的历史文化映入脑海。民居楼里有咖啡厅、厨房，宋正尧还和老师同学一起做手工、做咖啡，围坐一起，以“茶话会”的形式上了这节课。这种上课方式是宋正尧从未有过的“新鲜体验”，“觉得听课更有动力”。

　　碰撞出思想火花的“讨论课”

　　在于韦斯屈莱大学的一个教室里，坐着来自东亚、北欧和中东欧等世界各地的同学，有本科生、硕士生、博士生，还有年过花甲的老奶奶，甚至非学生身份的丈夫、妻子也带着孩子一起来学语言。据宋正尧介绍，课上，老师只负责布置课题、课堂导向、答疑和总结，学生讨论才是“重头戏”。拥有不同国籍、年龄和身份的他们坐在一起，有文化冲击亦有年龄代沟，而相异的背景和人生经历却让课堂讨论碰撞出不一样的思想火花，令人“收获不浅”。

　　留学于英国伦敦大学学院的张艺告诉笔者，他所在学校的课堂小组讨论一般只有12人。老师会深入到每两人一组的小组讨论中，鼓励学生自己提出问题和交流想法，并提供指导。“不管你有没有想法，一定要跟老师有所交流，其实这就是参与课堂的过程。”

　　在澳大利亚新南威尔士大学读书的安琪同样表示讨论课“课堂参与度很高”。因为讨论中的表现计入平时成绩，所以只有课前充分准备才能跟上课堂讨论的节奏。

　　受益匪浅的“个别辅导课”

　　又到了一周一次的“辅导时间”，张艺带着她的论文敲开了导师办公室的门。虽然每周只有短短的20分钟，但张艺却格外珍视“辅导时间”里和老师一对一交流的机会。论文上的批注，老师会在这段时间里做出细致的解释和反馈；常犯的错误，老师会耐心指出并提出改进建议；课上忘记问的问题，也可以在这时候请教老师……“我觉得老师和学生的这种‘连接’，不仅使学生可以及时得到反馈完善自己，还让老师更加了解学生的情况，方便课堂的组织管理，是一种‘双赢’。”张艺说。

　　曾在澳大利亚昆士兰大学留学的罗懿蓉亦从“个别辅导课”中受益匪浅。在她看来，“个别辅导课”是很好的补充。主讲教授每周会根据讲授的内容布置习题，辅导时间则由助教讲解，组织学生讨论消化习题。由于“个别辅导课”人数较少，老师给予每个学生的关注会更多。每一次辅导课都令罗懿蓉历历在目。有一次在计量课的辅导课上，罗懿蓉小声嘀咕了一下“这里我不会”，助教老师就走到她身边，耐心地指导她一步一步做完习题。“我特别喜欢辅导课，可以从中很快获益。” 罗懿蓉说。

　　五花八门的“工作坊”

　　在一个只有20人左右的工作坊里，学生是展示和表达的主角，他们和来自不同国家的同学组队，选择要讨论的主题，在课堂上做报告、讨论和辩论。在法国埃克斯政治学院留学过的雷润洲曾参加过一个叫作“当代国际政治与外交”的工作坊。她还记得一次来自阿尔及利亚的同学组队，讨论有关非洲的问题，这促使原本对非洲了解不多的她“打开了新世界”。来自不同国家同学的发言让她看待问题的角度更加多样，旧的思维得以发散，新的信息得以补充。有时候，他们还会模拟联合国辩论，每个人不代表自己的国家而是代表其他国家，了解他国国情和需求，体会站在他国立场看待问题。雷润洲觉得这是“开阔眼界，锻炼思维”的好方式。

　　安琪告诉笔者，澳大利亚学校的工作坊相对轻松活泼。去参观悉尼最大的动物园，去观赏一些比较有名的学生摄影师的摄影展，到海边做海滩烧烤、踢沙滩足球……这些“工作坊”，不失为结交朋友、锻炼口语、融入当地生活的快捷途径。安琪曾参加过一次“做饭工作坊”，18个学生两两一组。在厨师演示完后，安琪迫不及待地动起手来，第一次学做炒饭难免有些慌乱，但有老师和同伴的帮助，“经过一番折腾”，泛着诱人色泽的炒饭出锅。大家一边吃着炒饭一边交流，在欢声笑语中度过了一次别样的“课”。

编辑： 唐巧燕

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