今年全国税务师职业资格考试报考人数达33.6万人 创历史新高

中国注册税务师协会会长宋兰16日表示，中税协积极开展全国办税技能竞赛活动，通过“以赛促学、以学促考”，今年全国税务师职业资格考试报考人数达33.6万人，同比增长48.8%，再创历史新高。

中国注册税务师协会会长宋兰16日表示，中税协积极开展全国办税技能竞赛活动，通过“以赛促学、以学促考”，今年全国税务师职业资格考试报考人数达33.6万人，同比增长48.8%，再创历史新高。

宋兰是当日在全国办税技能竞赛——第八届全国税法知识竞赛的决赛现场作出上述表示的。

她介绍说，自2011年起，国家税务总局和中国注册税务师协会连续8年举办全国税法知识竞赛，累计近50万人参加。在今年的全国办税技能竞赛活动期间，全国报名参赛人数达11万余人，其中7.7万余人完成网上竞赛答题。参赛选手中税务机关干部占20.1%，企业财税人员占22.9%，院校学生占39.3%，税务师事务所等涉税专业服务机构人员占17.7%。

为了促进办税技能的标准化，优化税收营商环境，今年竞赛采取了以赛促训、参训加分的措施，突出办税技能培训。先后编发了8万多册《办税操作实务》培训教材，并加强线上线下培训，各省税协组织面授公益培训221场次，有8万多人参加了各地税协以及合作单位组织的线上线下培训。

“通过竞赛，希望进一步发挥各社会团体和行业协会的作用，推进税收法治宣传，在全社会引导形成学习税法、宣传税法、遵从税法的良好氛围，促进税收营商环境进一步优化。”宋兰说，全国办税技能竞赛已经成为普及宣传税法、提升办税实务技能、发现和培育税法人才的新平台。