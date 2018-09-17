词卡、图画、幻灯片、多媒体、唱歌、游戏……“十八般武艺”齐上阵，讲台上是激情迸发的中文老师，台下是认真听讲的泰国学生。经过1个多月的竞赛和评比，由泰国合艾国光中学孔子课堂主办的“泰南首届中文教师汉语教学技能大赛”决赛日前落下帷幕。来自中泰两国30余名中文老师把自己在汉语教学上的本领展现出来，中华语言文化感染着在场的泰国学生。

词卡、图画、幻灯片、多媒体、唱歌、游戏……“十八般武艺”齐上阵，讲台上是激情迸发的中文老师，台下是认真听讲的泰国学生。经过1个多月的竞赛和评比，由泰国合艾国光中学孔子课堂主办的“泰南首届中文教师汉语教学技能大赛”决赛日前落下帷幕。来自中泰两国30余名中文老师把自己在汉语教学上的本领展现出来，中华语言文化感染着在场的泰国学生。

“一堂精彩课程的呈现是和平时的积累分不开的。”一等奖得主张婷婷告诉记者，由于学生年纪小，创新教学方法十分重要，需要多运用现代多媒体技术、多使用浅显易懂的语言，才能吸引学生，把中国语言文化之美传达给他们。

“这次比赛完全依托于真实的课堂教学，从备课到说课，从准备教具到实际教学，每一步都是汉语教学成功的关键。”国光中学孔子课堂中方负责人蒋艾纯说：“举办汉语教学技能大赛是为了全面提升泰国南部中文教师的汉语教学能力。同时教学技能大赛也给了老师们一个互相交流学习、展示自我风采的机会。”

泰国南部各民办学校教学设施条件不同，适合当地的汉语教材更新换代较慢。2017年，四川新华发行集团与国光中学孔子课堂合作建立了“新华智慧汉语泰国南部研究基地”，致力于参与推动泰南地区汉语国际教育迈向数字化。推动泰南地区中小学的汉语教学快速发展。目前泰南已有多所学校采用了“易汉语”数字化教材，安装了多媒体设备，大大丰富了中文教师汉语教学资源和教学手段，也激发了更多学生的学习兴趣。

四川新华国际合作部负责人秦莉表示，未来3年，四川新华还将与国光中学孔子课堂联合，再合作建设超过20所“新华智慧汉语学堂”，与当地汉语教师通力合作，共同推进泰南汉语教育的发展。国光中学孔子课堂去年曾组织泰国49所学校的80余名教师赴华进修，参与其中的泰国本土汉语教师乐华表示：“学无止境，我们本土老师要利用好机会提升自己的能力，把从中国学到的知识传授给学生。”

为鼓励泰国南部地区广大汉语教师，突出海外汉语教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，激励更多有识之士投身或支持汉语教育事业，促进泰南中小学汉语教育事业整体高质量发展，国光中学孔子课堂已评选两届“泰国南部汉语推广（突出）贡献奖”，共有21位一线教师获奖。除教学技能大赛以外，国光中学孔子课堂还建立起各校中国籍汉语教师、泰国本土汉语教师与教育专家、资深教师的交流平台，为泰南各校打造优秀中文教师队伍提供支持。