“掌上生活”：当代大学生正行走在手机的利弊之间

当代大学生正行走在手机的利弊之间李瑞每天早上醒来第一件事就是拿起手机，看看微信里有没有未读的消息，再刷一下朋友圈和微博热搜，生怕错过什么“大事件”。近日，中国高校传媒联盟向全国100多所高校的1021名大学生发起问卷调查，数据显示，近八成受

李瑞每天早上醒来第一件事就是拿起手机，看看微信里有没有未读的消息，再刷一下朋友圈和微博热搜，生怕错过什么“大事件”。在她看来，手机已经成为了她的一个“器官”，时时刻刻都分不开。

和李瑞一样，现在一些大学生手机不离手，“手机依赖症”成为了大学生的“通病”。近日，中国高校传媒联盟向全国100多所高校的1021名大学生发起问卷调查，数据显示，近八成受访大学生每天使用手机的时间超过3个小时，受访大学生中的10.87%每天使用手机的时间超过10个小时。

当代大学生已成“掌上生活”一代

今年8月，第42次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)显示，我国网民规模达8.02亿，手机网民规模达7.88亿，网民中使用手机上网人群的占比达 98.3%。《报告》还显示，我国网民以青少年、青年和中年群体为主，截至2018年6月，10～39岁群体占总体网民的70.8%，其中20～29岁年龄段的网民占比最高，达27.9%。

以95后为主的当代大学生，堪称互联网和移动互联网的原住民，也是典型的“掌上生活”一代。中国高校传媒联盟的调查数据显示，64.84%的受访大学生认为自己花费在手机上的时间是值得的，63.37%的受访大学生表示会利用手机学习知识和处理工作。对他们来说，互联网已不仅仅是个工具，更是一种重要的生活方式。

早上被手机设置好的闹钟叫醒，去上课的路上打开手机App背诵单词，下课后去食堂买午餐，并用移动支付完成，这是大三学生陈晓的日常。“我的生活已经离不开手机了，手机为我提供了便利，动动手指就能完成很多事情。”她说。

辽宁一所高校的李青青是校园媒体公众号的负责人，她每天会花大量时间在微信上，除了联络外界和回复消息，她还会看各种公众号的推送文章。“阅读别的公众号文章是学习的过程，也是校园媒体人找寻灵感的渠道。”对于她来说，手机既是工具，也是一本读不完的“书”。

“刷微博就是看世界”，李瑞不仅通过微博了解时事热点、学习美妆教程等，还知道了一些个性张扬的博主，领略不同的人生。“我很崇拜那些事业成功、家庭幸福的博主，他们在自己喜欢的工作上不停努力，完全是我想要成为的样子！他们也是我的榜样和努力的方向。”但李瑞很清楚，自己在手机上花费的时间并不能帮她靠近自己想要的生活，她每天隔着屏幕给别人的生活点赞，却也深知自己与偶像的差距绝不只是手机屏幕。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，手机是一把“双刃剑”，如果大学生能更好地发挥手机的正面效应，手机就能帮助大学生获取信息，为大家上网学习提供便利。

“沉迷”手机难自拔已非个别现象

四川一所高校的黄文静已经习惯于手机不离手的生活方式，只有在考试临近时才会意识到这种“依赖”需要戒除。“期末考试前，我很不想复习，特别想玩手机，经常会因为看剧而拖到考试前一晚才开始复习。考完之后会无比后悔，觉得考试前不玩手机可以考得更好。”她这种后悔的情绪会持续到下一次考试，却又被手机的“有趣”吸引，以致总是处在懊悔和再次被手机吸引的恶性循环中。

与黄文静不同，汪蕾喜欢看短视频。“我觉得人们都需要看那种一下戳中自己笑点的东西，通过大笑快速释放压力。比如课间10分钟，看几条短视频，可以放松一下。”汪蕾是一个短视频App的忠实用户，经常在课间刷短视频。空闲时，甚至一看就是几个小时。

中国高校传媒联盟的调查数据显示，52.79%的受访大学生通过手机看电影和电视剧，25.86%的受访大学生喜欢用手机看短视频，40.84%的受访大学生喜欢在手机上网购，26.05%的大学生则喜欢玩手机游戏。

大连理工大学的辅导员李文超表示，沉迷电子产品几乎是当代大学生都要面对的问题，要克服并不容易。“如果长期放任自己，被手机‘绑架’，容易产生目标缺失、学业荒废等问题，处在手机漩涡里的人其实更加孤独。”

中国高校传媒联盟的调查数据显示，70.23%的受访大学生认为手机影响了自己与亲友的线下交流。戈欣是北京一所高校的学生，作为班长，她的手机里几乎每天都有回不完的消息，尽管“宝宝”“辛苦啦”“爱你”已经成了戈欣的输入法里最常用的表达，但在她看来，手机里却很难找到一个知心好友。也因为手机，她曾与久未谋面的闺蜜聚餐时竟“无话可说”。

学会自控才能让手机利大于弊

“只有在找路、购物的时候，我才会觉得离不开手机。”王进认为自己对手机保持着最初的谨慎，“我知道智能手机带给我许多便利，但我也努力不依赖手机，珍惜独处的自由。”王进深知，手机是一个利弊皆有的“矛盾体”。

熊丙奇认为，我国一些大学生在使用手机的过程中，缺乏理性的自我约束。“现在一些大学生购物就网购，吃饭叫外卖，习惯了网上的生活。他们缺乏自我约束，原因有三：第一，高校的管理要求不够严格；第二，学生的自我管理能力没有培养起来；第三，中学阶段情况的延续，导致现在的大学生耗费很多时间在网上。”

对于一些高校要求课堂上学生上交手机，建立无手机课堂，熊丙奇觉得“作用有限”。“从高校的角度来说，可以加强课堂管理、提高对学生的要求、加强对学生的引导规划，但是要从根本上解决问题。大学阶段，强调的就是自我管理、自我教育，如果自我管理能力弱的话，就会有很多问题呈现出来。所以要从基础教育开始就应该逐渐引导学生培养自我管理能力，对学生进行生涯规划教育。”他说。

李文超则建议，大学生应该从手机的虚拟一端走向五彩斑斓的现实世界，去感知现实生活。最根本的是要提高个人自控力，当沉迷手机已经成为成长的牵绊，就要努力改变。

在熊丙奇看来，大学生应该有明确的目标，同时制定好自己的日常生活学习计划，要强迫自己完成制定的计划，养成良好的学习生活习惯。“当外部环境对你没有约束的时候，就要靠自己。如果读完大学觉得很后悔，荒废了很多时间，自己没有提高，缺乏竞争力找不到好工作，到那时候悔之晚矣。”(应受访者要求，文中李瑞、陈晓、李青青、黄文静、王进为化名)