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往届生考研热度升高 理想高校就像“白月光”

2018-09-17 07:38 来源：中国青年报
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　　距离考研报名时间还有不到一个月，王子丹拿着去年已经翻看过一遍的笔记，开始了考研“二战”。当作出“二战”的决定时，她发现自己的同班同学有不少也正在准备第二年的考研。她认为，去年自己没太掌握科学的复习方法，今年有经验了，分数应该会提高不少。

　　据了解，近几年，考研报名人数持续增长，去年已达到238万人。据中国教育在线的统计数据显示，往届生越来越爱考研了。去年，全国考生中应届考生131万人，往届考生107万人，比2016年增加19万人，往届考生数占总报考人数的45%，考生中往届生报名增幅超过应届生。

　　“二战”，只为梦想照进现实

　　随着就业难度不断加大，不少学生选择通过考研让自己的简历更加漂亮。自2017年起，在职研究生首次纳入统考，也使得不少已经工作的往届毕业生萌生了考研“镀金”的念头。除此之外，不少学生放弃了不错的工作机会选择“二战”“三战”，只为让自己离梦想更近一些。

　　张瑾月就考了两次，如今在新疆某高校读研究生。“我第二回考完后，感觉成绩不理想。但幸运的是，工作单位的面试通过了。在收到入职通知的那一天，我才等到国家线，竟然通过了！我也是纠结了挺长时间，到底是工作还是考研复试，最后决定接着读研”。

　　本科就读的学校是三本的张瑾月表示，当初考研是“想再提高一下学历”。

　　然而，“二战”并不是那么容易。张瑾月说：“第二次准备得比第一回还晚，身边的人基本上都有工作了。从毕业一直到10月份，我的心理波动很大，特别纠结。其间，我也找过几次工作，但心仪的工作都要求研究生学历，让我最终下决心考研。”

　　王子丹正在经历张瑾月的道路。为了“去北京”，为了“一个更好的学校”，王子丹现正在紧张地复习。

　　王子丹如今正在河北某高校就读。“我特别想去北京。我们班考研的多一半都是去北京的，哪怕过得特别惨也要去北京。而且我们这个专业要去现场、下工地的。作为一个女生，我想让自己以后工作好一点、环境好一点。小城市的状态我不喜欢，再挣扎一下吧”。

　　考研还是工作，这是一个问题

　　随着考研的热度持续升温，一些已经找到不错工作的往届毕业生也选择通过考研重回校园。

　　赵亮研究生毕业于中国传媒大学，已经有了一个稳定工作的她仍然选择了第三次考研。

　　“考研是我本科时候就已经做出的选择，我第一次考研是大四，当时和国家线差一分，失败了。毕业后，我在家复习了一年。第二次考研的面试成绩是369，我考了368，又擦肩而过了。”赵亮说。

　　第二次考研的失利，让赵亮十分沮丧，于是和男朋友一起去上海工作，生活也逐渐稳定下来。“我当时的工作有点像记者或新媒体小编，有时候出去采访，有时候做微信公众号。2016年9月，我还是辞职准备回去考研。”赵亮说。

　　当时赵亮一个月底薪是5000多元，生活挺不错。“不过到了9月，看到研究生入学了，我又想起了自己的考研经历。既然可以有再一再二，那我就再搏一次。如果不行，我可能真的就跟研究生无缘了。”赵亮说。

　　说起如此执着的考研经历，赵亮告诉中国青年报·中青在线记者：“我对自己不满足，不想一直就在这种公司待着，感觉生活没有挑战性。而且，做记者是我一直以来的梦想。”

　　当现实生活的柴米油盐与学生时代“白月光”式的梦想碰撞，辞职考研在这部分年轻人嘴里是人生“最后一次任性”。

　　考不考研，不必随波逐流

　　考研究竟为了啥？2017年，中国教育在线一项关于考研动机的调查显示，“改变学校背景出身，提高就业竞争力”是考研的主要动机，比例超过70%。而比较茫然、还没有做好就业准备以及为就业备胎分别达到30%、21%。

　　对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受中国青年报·中青在线记者采访时表示，“往届生考研人数增多，主要原因之一是有的人对于现在的就业岗位不满意，甚至就业以后重新又失业了，他们需要通过考研获得更好的工作岗位。这也反映出当下社会的就业难度比较大，本科阶段教学和就业市场之间脱节，使这些学生必须通过重新考研来获得就业砝码。”

　　在考研与工作之间徘徊，一方面是社会因素导致，另一方面也是一些年轻人对于自己的定位和目标不清晰，导致在人生发展选择上随波逐流。

　　储朝晖建议，学生应从中小学阶段就尽快、尽可能找到“真实的自己”，并沿着自己的天性、优势的方向去发展，不要紧跟着考试分数跑。“如果把所有时间交给考试，就会丢掉真实的自己，之后很难再找准未来的路。在中小学阶段就发现自己的优势，对于学生在上大学树立专业目标，将自己的优势和社会需求对接起来，走入社会前明确未来就业方向是十分重要的。”(应采访对象要求，王子丹、张瑾月、赵亮均为化名)

编辑： 唐巧燕

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