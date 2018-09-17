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把握好幼儿前阅读前识字的“度”

2018-09-17 09:51 来源：中国教育报
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早期阅读是学前教育必不可少的课程，是幼小衔接的重要内容，与小学语文（特别是低年级识字、阅读、书写）教学活动有密切联系，对幼儿今后独立阅读和未来学习与发展将产生重要影响。

前阅读不等于提前识字，但在幼小衔接过程中，功利的成人视角让幼小衔接走偏：既有观念上的偏执，也有行动上的失当。究其原因，既有家长的急功近利需求，也有幼儿园把握不住前阅读、前识字、前书写的“度”。

于是，导致幼儿园要么出现“超前教育”，使劲灌给孩子大量汉字和书写，因而出现“小学化”，损伤了幼儿与生俱来对阅读的热爱；要么“不前教育”，努力规避“文字”“书写”“拼音”“数字”及其有关游戏，怕孩子“负担重而影响身心健康”，幼儿园出现“全游戏化”时代。殊不知，“有玩无学习”必然导致幼儿有关早期经验的缺失，也不利于幼儿的成长。

科学有效的前阅读教育，既要发挥幼儿园的主体作用，小学也要主动向幼儿园靠拢，才能从教育目标、师资连接、课程设置、教学方式等方面进行有效衔接。

首先，要厘清前阅读、前识字、前书写的内涵及其关系。

前阅读即幼儿凭借色彩、图像、文字、符号或通过成人形象地读、讲来理解读物的过程，可以是视觉、听觉、口语，也可以是触觉活动。前识字即幼儿对其周围的文字、符号、图表等产生浓厚兴趣，知道、认识有关符号和文字。前书写是指幼儿以笔或其他替代物为工具，通过感知、涂画、模拟像字而非字的符号等多种方式表现的“非正规”的“画字”，以表达情感、传递信息。

可见，阅读和识字不可分，前阅读、前识字和前书写联系紧密。但前阅读不等于提前识字、写字，提前识字是对字音、字形、字义进行强化识记和读写，且追求识字的数量和速度，这样的识字教育就是超前教育。前阅读、前识字和前书写的“前”，并无先后关系之意，不是某个阶段只发展识字能力，另一个阶段只发展阅读能力，然后再进行书写，更不是刻意教幼儿几个字句或几首儿歌。

其次，更新观念与确定培养目标。

前阅读的目的是培养幼儿对阅读和识字的兴趣，让幼儿爱读、会读、善读，激发幼儿的文字意识及其对文字符号的敏感，丰富幼儿的读写经验，让幼儿自发探索文字、尝试各种“错误”式书写。

不要把前阅读定位在看书和认字上。幼儿园和家庭都不能单纯地引导幼儿识字，也不急于提前识字，更不能以识字量的多少来判断幼儿是否会阅读。其实，前阅读本身必然包含前识字和前书写。脱离识字而进行单独的阅读、脱离阅读而进行单独的识字和书写教学，都不符合幼儿发展的特点，也不符合幼儿整体性发展的需要。

再其次，寻求科学、有趣、游戏性强的教学方式。

幼儿园教学是游戏模式而不是教学模式，前阅读和前识字是《幼儿园教育指导纲要（试行）》明确要求的课程，并且要求“培养幼儿对生活中常见的简单标记和文字符号的兴趣。利用图书、绘画和其他多种方式，引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣，培养前阅读和前书写技能”。

幼儿园可以将识字写字定位为“重识轻写”，见字能读就行，写字则是在快乐游戏中合适的时候进行。对于拼音而言，要让孩子初步感知拼音的同时，同步“认知”，通过在游戏中多次反复感知和认知的同步，提高对拼音符号的兴趣，理解感知和认知的些许“关系”。

小学教师也不要用直接教学方式让刚入学的孩子强化认知大量文字，在给孩子进行拼音教学时，同样最好是在多元环境中，让孩子获得“感知”拼音并同步“认知”拼音的经验，不要超出孩子认知的范围。（作者系重庆市教育科学研究院李传英）

编辑： 唐巧燕

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