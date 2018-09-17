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粤桂琼教育系统全力迎战“山竹”

2018-09-17 09:51 来源：中国教育报
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救灾应急响应Ⅱ级@广东

把师生生命安全放在首位

本报广州9月16日讯（记者 刘盾）16日17时左右，第22号台风“山竹”在广东省台山市海宴镇登陆，登陆时为强台风，中心附近最大风力14级，广东提升救灾应急响应至Ⅱ级迎战“山竹”。9月15日，广东省教育厅召开防御台风紧急工作会议，要求各地各学校按照“属地管理”“谁主管、谁负责”原则，在属地党委、政府统一部署指挥下，坚决落实防御强台风工作的监管和主体责任，把师生生命安全放在第一位。

“全省教育系统启动防御台风Ⅰ级应急工作机制。”广东省教育厅强力部署，要求从9月15日至17日，全省各级各类学校、幼儿园全部停课停学，少年宫、校外培训机构全部停止一切培训和教育活动，寄宿制学校学生原地做好防台风工作。广东省教育厅强调，启动防台风工作机制期间，全省各类学校、幼儿园、少年宫、校外培训机构，停止一切对外交流培训、户外拓展、军训等户外活动。

记者从广东省教育考试院了解到，按照广东重大气象灾害应急指挥部决定，经教育部考试中心批准，广东省9月16日至17日的全国计算机等级考试、全国英语等级考试停考。

为将台风危害程度降到最低，广东省教育厅要求，各地各学校立即开展校园防风防雨安全隐患排查化解工作，重点对校园学生宿舍、图书馆等人员密集场所，校园校舍门窗、供水供电供气设备设施等重要部位排查、加固，及时排除隐患。各地各学校要以最高标准做好防御措施和防灾物资储备。靠近海边地区学校、幼儿园、山区农村学校及有地质灾害安全风险的学校，要及时做好师生疏散撤离工作。

广州、深圳、珠海、茂名等地教育部门组织拉网式排查，查漏补缺。9月14日，广州市教育局发出紧急通知，各级教育部门和学校主要领导要亲自指挥部署，层层压实责任，进一步排查摸底学校及周边安全隐患区域和风险点。市内各学校要立即组织全体学生开展一次防御台风安全专题教育，让每名学生了解掌握灾害性天气安全防护知识。

据不完全统计，截至9月16日18点30分，深圳市教育系统共出动8460人次安全隐患排查人员，重点检查112个在建工地、17处危险边坡、75处低洼地带。深圳市区两级教育部门共安排60个检查督查组，动用人员850多人次。

为抗击台风“山竹”来袭，南方科技大学、岭南师范学院等高校未雨绸缪，切实做好灾前防御工作。9月15日，南科大组织工作人员修剪枯萎、过密枝干，在教学楼等地放置沙包防范洪涝，全面开展各项应急工作。该校还安排教师，深入学生宿舍巡查。岭南师院提前调配临时发电机，连夜储备、运输桶装水到各宿舍区。该校食堂也提前储备基本食材，做好打“持久战”准备。

为尽可能在抗击台风中贡献教育系统力量，广东省教育厅要求，保障学校附属医院供水、供电，全力确保安全运转。各地各学校要顾全大局，学校一旦被确定为社会应急避险场所，要力所能及地提供保障。

“学校综合处和后勤处等部门全员出动，从昨天晚上一直忙到今天凌晨，睡了一会儿后又继续工作。”从9月15日晚，学校临时成为应急避难场所后，深圳市翠北实验小学校长李巍就忙得没回家。400余位需要紧急避难人员已井然入住。深圳罗湖区教育部门和翠北实验小学工作人员用心安置，帮助避难人员解决吃住等问题。

记者从深圳市教育局了解到，截至9月16日20点20分，该局收到一些学校关于体育馆顶棚受损、教室玻璃被风吹破裂、树木被吹倒和偶有围墙被树压塌等灾情较轻的受灾报告，已做好应急处置，暂无人员伤亡。截至9月16日18点30分，深圳共开启403所学校作为紧急避难场所，收纳11.25万人次避难人员。

台风红色预警@广西

以最充分准备牢守安全底线

本报南宁9月16日讯（记者 周仕敏 欧金昌）台风“山竹”预计今晚到17日凌晨登陆后以台风或强台风（13—15级）进入广西，广西壮族自治区教育厅9月15日下发紧急通知，要求各地教育部门和各学校，要始终绷紧防台风这根弦，以最坏的可能、最精心的安排、最充分的准备，牢牢守住师生生命安全的底线，提早落实防御措施，力争最大限度减少损失。

为了做好防御工作，广西要求各地教育行政部门和各学校要加强与气象、水利等有关部门的沟通联系，及时准确了解台风信息，紧盯台风“山竹”移动路径，通过多种途径及时发布预警信息，提醒师生和家长加强防范，提升安全意识。同时，严格值守，及时报送信息。各地教育行政部门和各学校要严格落实值班制度和领导带班制度，保证24小时通讯畅通。

广西强调，各学校要根据实际情况采取应对措施，包括停止师生户外活动、社会实践等集体活动，受台风影响严重的地区可根据当地的天气情况适时停课。据了解，目前广西已有8个地市教育部门发布通知，要求从17日起，所有学校、幼儿园停课，直至解除防御台风应急响应为止。

据悉，9月15日17时，广西已发布台风红色预警。

编辑： 唐巧燕

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