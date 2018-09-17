运动员读大学是混文凭？是时候改变这个刻板印象了

亚运会结束后，孙杨入校深造读博，再次开启“运动员上大学”的老话题。其实早在2010年，孙杨就已被浙江大学录取。4年后本科毕业，他又在2017年完成了研究生学业。而运动员进入大学深造学习，也早就不再是新鲜事了。

亚运会结束后，孙杨入校深造读博，再次开启“运动员上大学”的老话题。其实早在2010年，孙杨就已被浙江大学录取。4年后本科毕业，他又在2017年完成了研究生学业。而运动员进入大学深造学习，也早就不再是新鲜事了。

就在亚运会前，中国女足的核心球员古雅沙顺利拿到了北京师范大学的硕士学位。在雅加达，古雅沙打进了3球，以绝对主力的身份随队摘得银牌。10多年间，古雅沙的国家队出场数已超过百场，球场之外，她通过不懈的努力，完成了本科和研究生学业，殊为不易。

即便是平常人，从本科读到研究生也不轻松，更何况以运动员的身份。这一点，她的师姐，已退役的女足名将毕妍体会更深，从2006年本科以“体育健将”的身份入学，到2014年拿到体育教育专业的硕士学位，这位前中国女足队长如今已是北京师范大学的体育讲师。

“做球员的时候，能去大学深造真的很高兴。但也确实，当年的训练、比赛很密集，只能是利用比赛的间歇、寒暑假的时间去学习，努力去修学分。北师大的学分要求很严格，我用了6年才修够了学分，感谢学校很支持我们。”毕妍回忆本科入学时说。

谈到上学给自己带来的变化，毕妍认为，校园生活的经历让自己十分受益，各个方面都会有所提高：“不同于专业队里‘三点一线’的枯燥生活，在校园里，可以上课、可以踢球、更可以和很多人交流。慢慢地，为人处世的思维、对足球的认知都会发生些变化。”

站在运动员的角度，这些潜移默化的改变之外，更不能忽视专业领域内的受益。毕妍介绍，通过对运动生理、体育心理等课程的学习，她会更加懂得大赛之前如果调整心态，给自己积极的心理暗示，或者受伤后，更懂得判断哪个部位出了问题，应该怎么去恢复。

无独有偶，孙杨的大学生涯，也经历了类似的困难。里约奥运会前，由于需要长时间紧张备战，孙杨的父亲还特意为他请假，办理缓考程序。

落下的课程怎么办呢？据媒体报道，浙江大学为孙杨补上了因为训练比赛而落下的课程，不过和所有学生一样，他也要参加考试和补考才能过关。

关于深造对运动员的影响，北京体育大学教授、博士生导师、管理学院副院长孙葆丽认为，运动员深造的情况目前已比较普遍，进入高校学习是非常好的经历，可以提高学历和文化水平。

“紧张的比赛之余、高强度训练的压力之下，一段校园生活可以给运动员带来精神上的满足，这是训练之余的调剂，更是难得的收获。”孙葆丽说。

换个角度，对高校而言，吸纳运动员入校其实也实现了双赢：“高水平运动员会带动校园的体育氛围，增强学生对体育运动的关注，也会提升学校的社会影响力。”

也许会有人说，运动员去上大学是为了“混个文凭”，甚至认为，如果没有优秀运动员的光环，他们没机会读大学。这种说法显然偏激，这种逻辑也并不成立。

2017年，21岁的华润豪与江苏队一起夺得了全运会男子网球团体赛金牌，当时，正在美国密歇根大学读书的华润豪，由于在读大学生的身份，还不被允许打职业比赛。

2018年夏天，顺利毕业的华润豪正式开始职业网球生涯，试水了ATP低级别的赛事。进入职业网球的第一个月，今年7月，华润豪就在ITF昆山站夺得男子双打亚军。当然，他的职业生涯才刚刚开始。

10岁时，华润豪有机会放弃学业，专攻职业道路，但他坚信“人生不止一条路”：“我想努力进入一所好的大学，可以各方面均衡发展，心中的网球生涯也不会荒废。”他在美国参加了水平不低的大学比赛，在全美范围内成绩不俗。进入职业之后的一系列战绩，也证明了这一点。

“进大学读书的压力很大，除了学业，也要安排好自己的生活。我在美国大学之间打了很多比赛，经历了各种场合、各种压力。我相信，成熟的心智是职业球员非常重要的一方面。大学就像个迷你的社会，教会我如何为人处世。因此，大学对我来说是非常重要的履历。”

因此，是时候纠正“运动员上大学只是为混文凭”的说法了。大学的经历，有可能让运动员“重生”，甚至开启一段更好的生涯。在结束运动生涯后，他们会迎来更宽广的选择空间，比如毕妍，她毕业后留在北师大教书，成为人生重要的转折点。

“运动员无论多么优秀，运动生涯都比较短暂。走入高等学府去充实文化知识，对他们未来进入社会有很大的好处。”孙葆丽总结道。