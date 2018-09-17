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靠“读唇语”考上清华博士的女孩

2018-09-17 09:51 来源：北京晚报
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　　早晨被闹钟叫醒的声音、相遇时朋友打招呼的声音、课堂上老师讲课的声音、写字时笔尖划过书本的声音……这些在常人看来再普通不过的声响，在失聪者的世界里，仿佛都被吸进了真空。在这样的环境下，学会说话、读唇、辨别音调几乎是不可能的事情，然而一位名叫江梦南的女孩却做到了。

　　9月新学期开学，这名26岁的女孩正式入读清华大学生命科学学院，成为一名博士研究生，她坚忍求学的故事也打动了清华园内外许多人。

　　摸着父母喉咙学说话

　　“我听不见，所以有的时候，可能你在叫我的名字，但我没有搭理你，真的不是因为我高冷，是我没有听见。”每当认识一个新朋友，江梦南都会这样介绍自己。她能说话，但听不见声音，她对于声音的感知，只在26年前短暂而真实地存在过。

　　1992年8月，江梦南出生在湖南省郴州市宜章县的一个教师家庭，父母为她取名的寓意是“梦里江南，岁月静好”。然而在她半岁时，一场肺炎过后，她被确诊为因服用耳毒性药物而导致的极重度神经性耳聋，一家三口平静美好的生活被打破了。当时医生建议父母带半岁的江梦南回家学习手语，进入聋哑学校。父亲赵长军不甘心，扎针、戴助听器、跑各地的医院，夫妻俩尝试了很多办法，终于在北京复查时看到了一丝希望。

　　那天复查，夫妻俩已经被告知“治不好、没有办法了”，正在他们收拾行李准备回家时，江梦南没拿住手中玩的皮球，情急之下，发出了一声含糊不清的“啊”，“像在叫妈妈，又在像叫爸爸。”江梦南发出的这一声，打破了自她失聪以来近一年的静谧，对这对父母来说，仅这一句含混不清的声音，就值得他们尽全力去抓住。那天晚上，夫妻俩轮流抱着孩子，一会儿让叫爸爸，一会儿让叫妈妈，很晚才睡觉。江梦南发出“啊”、“啊”的声音，在夫妻俩听起来，是世界上最好听的声音了。

　　既然治疗无望，江梦南的父母便横下心来走言语康复这一条路。母亲抱着她，前面放一块镜子，在后面对她说话，她可以看到母亲的口型，也可以看到自己的口型。父母说话时，江梦南会把手放在他们的喉咙处，感受声带的震动学习说话，而念拼音的时候，她会认真看他们发音的唇形，从而辨读、记忆每个音节的唇形，再逐渐学习字词和语句。每一个音节背后都是成千上万次的重复，“如果有一个音重复一千次学会了，那就是非常快了。”江梦南说。

　　握着手机睡觉靠振动叫早

　　在父母的努力下，江梦南两岁时的言语能力已经和同龄儿童相差不远，她不仅学会了普通话，还学会怎样说得更清晰，能分辨出“花”和“哈”，她还学会了分辨声调，甚至学会了老家宜章的方言。三岁起，她就和同龄孩子一起进入幼儿园学习。她说：“读唇语是父母给我的一个特别特别大的礼物。”

　　小学毕业时，江梦南做了一个决定，她向父母提出要像很多学习优秀的孩子一样，到离家一百多公里的郴州市上重点中学。“我知道自己需要比别的孩子更早地去适应外边的社会、外边的世界。”她说。异地求学的生活全都要靠自己，一入学，江梦南便遇到了一个“难题”：没有父母督促着起床，又听不到闹钟，她只好自己想办法。“晚上睡觉之前把手机给设置好闹钟，调成振动，一整个晚上都抓在手里。” 第二天早晨，她依靠手中的振动，叫醒自己。

　　这个习惯从中学一直坚持到现在，“我不会松手。”她说，有的事情可能对大家来说，是不一定必须要做到的，“但是对我来说，如果这件事非常重要，就是必须要做到的。所以在这种信念下，我的手是不会松的。”凭着这股“不松手”的韧劲儿，江梦南克服了许多难题。

　　课堂上，老师讲话的语速较快，知识点又丰富，如果依靠读唇语来跟上学习的进度几乎不可能，效率也大打折扣。因此，江梦南除了课堂上努力“听讲”以外，还依靠看书本、板书、课堂展示幻灯片和课下的自学来完成。

　　2010年，江梦南参加高考，虽然分数超过一本分数线，但她觉得没有发挥好，坚持复读一年。第二年，她以615分的成绩考上了吉林大学的药学本科专业。硕士生阶段，她在吉林大学选择了计算机辅助药物设计作为研究方向。这个专业是学校教授杨晓虹帮她选的，因为担心江梦南听不见声音，进实验室会遇到危险。对江梦南而言，这在一定程度上也完成了小时候的梦想，她说：“小的时候觉得学医很崇高，可以救死扶伤，就想学医，但是听力受限，不能填报医学，于是选择了药学。以后希望能够在生命科学领域里寻找最有价值的发现，为人类的生命健康贡献自己的全部力量。”

　　重新听见世界的声音

　　为了继续药学研究，江梦南又报考了清华大学生命科学学院的博士研究生，并顺利通过了复试，本月初正式进入清华园学习和生活。

　　在清华大学博士研究生入学前，江梦南做了右耳人工耳蜗植入手术。人工耳蜗开机后，江梦南又重新听到了这世界的声音。“一开始只能听到耳边的拍掌声，随着调试人工耳蜗，能听到的越来越多了。”她最先听到了妈妈和爸爸的声音，“爸爸的声音更粗一些，我觉得更好辨认。”她也听到了自己的声音，“以前有人说我发音像韩国人，因为有些不太标准，”但她不介意。她还能听见教授的声音、同学的声音，“在实验室或会议室，我有时候会一下子没听懂有些专业名词，老师和同学都会耐心地为我解释说明。”

　　听到声音后，她还需要做语言训练，将听到的声音和意义对应起来。一切又似乎回到摸着父母喉结震动学说话的日子了，她的父母会将声音录下来给她听。比如“电视机”这个词，她需要一遍遍听“电视机”的发音，再将其与“电视机”三个字对应起来。现在，她每晚都做1到2个小时的语言训练。

　　来到清华园，最让江梦南高兴的事就是可以骑着自行车上下学。“我从小就希望能够骑车上下学，到了清华终于可以实现了，这是我觉得特别有幸福感的一件事。”

　　骑车是江梦南小时候在湖南老家学会的，因为听力丧失的原因，医生曾告诉江梦南的父母，她的平衡能力会比较差，建议孩子不要学习游泳和自行车；可是江梦南觉得这是生活的一种基本技能，应该学会。于是，父母就利用暑假陪着她一起学骑自行车和游泳。“其实妈妈也不会，于是我就跟妈妈竞赛，看谁先学会，爸爸是教练兼裁判，虽然吃了不少苦头也摔了很多跤，但还是很快学会了。”她笑着表示：“不达目的誓不罢休吧，其实也没什么特殊的地方啦，大家学游泳骑车不都是这样嘛，心里知道原理，但是需要不停练习找到平衡。”

　　开学的第三天，她就在清华园里买了辆自行车，“小时候我在家乡的小路上骑车，那里有很多山和小河，要爬的很高，才能看到很开阔的风景。”她说，“清华园的景色也非常迷人，我很喜欢骑着车在校园里兜风，很多地方要多转转。”（实习记者 李祺瑶 苑洁 摄）

　　为了继续药学研究，江梦南又报考了清华大学生命科学学院的博士研究生，并顺利通过了复试，本月初正式进入清华园学习和生活。

　　在清华大学博士研究生入学前，江梦南做了右耳人工耳蜗植入手术。人工耳蜗开机后，江梦南又重新听到了这世界的声音。“一开始只能听到耳边的拍掌声，随着调试人工耳蜗，能听到的越来越多了。”她最先听到了妈妈和爸爸的声音，“爸爸的声音更粗一些，我觉得更好辨认。”她也听到了自己的声音，“以前有人说我发音像韩国人，因为有些不太标准，”但她不介意。她还能听见教授的声音、同学的声音，“在实验室或会议室，我有时候会一下子没听懂有些专业名词，老师和同学都会耐心地为我解释说明。”

　　听到声音后，她还需要做语言训练，将听到的声音和意义对应起来。一切又似乎回到摸着父母喉结震动学说话的日子了，她的父母会将声音录下来给她听。比如“电视机”这个词，她需要一遍遍听“电视机”的发音，再将其与“电视机”三个字对应起来。现在，她每晚都做1到2个小时的语言训练。

　　来到清华园，最让江梦南高兴的事就是可以骑着自行车上下学。“我从小就希望能够骑车上下学，到了清华终于可以实现了，这是我觉得特别有幸福感的一件事。”

　　骑车是江梦南小时候在湖南老家学会的，因为听力丧失的原因，医生曾告诉江梦南的父母，她的平衡能力会比较差，建议孩子不要学习游泳和自行车；可是江梦南觉得这是生活的一种基本技能，应该学会。于是，父母就利用暑假陪着她一起学骑自行车和游泳。“其实妈妈也不会，于是我就跟妈妈竞赛，看谁先学会，爸爸是教练兼裁判，虽然吃了不少苦头也摔了很多跤，但还是很快学会了。”她笑着表示：“不达目的誓不罢休吧，其实也没什么特殊的地方啦，大家学游泳骑车不都是这样嘛，心里知道原理，但是需要不停练习找到平衡。”

　　开学的第三天，她就在清华园里买了辆自行车，“小时候我在家乡的小路上骑车，那里有很多山和小河，要爬的很高，才能看到很开阔的风景。”她说，“清华园的景色也非常迷人，我很喜欢骑着车在校园里兜风，很多地方要多转转。”

编辑： 唐巧燕

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