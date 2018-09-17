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湖北无臂青年用脚"敲"开大学校门 曾是全国游泳冠军

2018-09-17 09:50 来源：湖北日报
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　　9月13日，是武汉东湖学院开学的日子，在4000多名新生中，一位来自湖北阳新的无臂新生朱鹏最引人注目。他3岁时因不慎触及高压电线，双臂被截肢，7岁时开始学游泳，16岁时拿到全国残疾人游泳锦标赛100米自由泳冠军。没上初中直接读高中，高考考出514分，高出二本线文史类73分，用双脚“敲开”大学校门。

　　今年22岁的朱鹏，来自湖北阳新县，刚满3岁时，因为高压线保护措施不到位，他在一次玩耍时，不小心触电。“当时晕迷 了2、3个月，医生全力、及时抢救，才捡回来一条性命。”朱鹏回忆，小时候懵懂，没觉得自己与旁人有多大的区别，直到上了上学，遭到同学的嘲笑和异样眼光，才发现自己与正常人不一样，非常伤心、难过。

　　父亲朱峰华为了朱鹏能够面对未来的生活，狠心逼着他每天练习用脚自理生活。朱峰华说：“先是训练他用脚夹花生米，本来用手都不好夹，何况用脚呢。慢慢学会了，后面就教他读书写字，4岁开始握着他的脚学写字，5岁开始练毛笔字。”就这样，朱鹏逐渐学会了用脚吃饭、洗脸，写字、学习，学会了用脚打理生活上的一切。

　　7岁那年，通过阳新县残联的推荐，朱峰华将儿子送到黄石学习游泳。此后，每年暑假，朱鹏都在黄石、武汉进行游泳训练，12岁进入省队集训。经过刻苦努力，朱鹏多次在省运会获得好名次。16岁那年，朱鹏参加全国残疾人游泳锦标赛100米自由泳比赛，拿到了全国冠军。在今年8月份刚刚结束的省残运会游泳项目比赛中，朱鹏参加了100米自由泳、50米蝶泳和100米仰泳三个项目的比赛，取得了两金一银的好成绩。“参加游泳训练和比赛，不仅仅是认识了很多朋友，也不断地突破了自己。”朱鹏说。

　　2015年春天，朱鹏参加全运会后选择了退役。虽然自己没读初中，但年龄有点大了，朱鹏想直接读高中考大学。 父亲劝他，可以等一学期，从高一新学期开始。但朱鹏觉得，自己在游泳方面取得的成绩，可以证明自己和普通人一样，而且相对其他同学，更有毅力和自律，于是，他执意在阳新一中跟班读高一。“当时第一节课，老师讲得是数学三角函数，我一点也听不懂。”朱鹏说，但我更加努力奋斗，经常利用节假日、课余时间加班加点地学习，终于在高二上学期的时候赶上了老师了节奏。”

　　双脚轻快地踩上椅子，迅速攀爬，再将上半身放在床铺上，纵身一跃， 轻松地爬上了上铺。湖北日报全媒记者在武汉东湖学院宿舍看到，朱鹏能够独自上下床，也能熟练用脚写字、翻书，用手机接打电话，到食堂吃饭。目前，朱鹏就读该校金融专业，他想将大学生活重心放在学习上，课余也会参加社团活动，“我对音乐、足球、演讲、电竞游戏比较感兴趣。”

　　新生报到时，武汉东湖学院为朱鹏开辟了“绿色通道”，由专人陪护、引导报到，朱鹏的宿舍原本安排在6楼，住四人间，上铺，学校提出帮他调换到二楼双人间下铺，但朱鹏豪不犹豫地拒绝了，他说：“我完全可以生活自理，不需要特殊照顾，更愿意和同龄人一起学习、生活。”朱鹏也为自己树立了考研的目标，“我要考到上海去，希望以后能和姐姐一样从事金融方面的工作。”

编辑： 唐巧燕

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