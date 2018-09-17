2019小升初，这些重要时间节点要记住

随着有民办初中陆续开始预登记报名，预示着2019年小升初备战已经开始。在接下来的大半年，家有学童小升初的家长，就要按照时间节点做好准备啦！

随着有民办初中陆续开始预登记报名，预示着2019年小升初备战已经开始。在接下来的大半年，家有学童小升初的家长，就要按照时间节点做好准备啦！

2019小升初时间表

2018年10月：

家长们需要提前了解小升初的升学渠道和方法，以及各类学校信息，选定几所心仪学校，并开始保持密切关注，多方收集有关目标学校的招生资讯、招生计划等，一定要心中有数。

择校一定要从学生实际情况出发，这样更高效。

2018年12月-2019年1月

上学期期末复习和考试，六上的期末考试相当重要，会影响民校面谈结果。所以一定要重视起来！从现在起孩子每次测验考试结束后，记得查漏补缺，梳理知识。

2019年3月

3月份会陆陆续续公布小升初政策，家长密切留意，帮孩子研究怎么制作简历，依据孩子的实际情况，写出一份精彩而有个性的简历来。

关注最新的广州市义务教育阶段学校招生工作指导意见。积分入学等政策开始公布，同时关注各民校的招生信息。

4月

4月中旬，很多民校会举办开放日，正式公布招生计划与招生简章。各区公布义务教育阶段招生工作指导意见或细则。公办外国语学校公布初中招生计划。

5月

五一假期是民校传统的开放日。按照往年的经验，本月通常有以下招生流程：

5月上旬，广东华侨中学受理越秀、海珠、荔湾区户籍“三侨生”入读申请。

5月上旬，各区教育行政部门办理小学升初中跨区生、外地返穗生的审核手续。

5月中旬，华附奥校招生。

5月下旬，小升初体育艺术特长生招生（请以当年公布政策为准）。

5月下旬，各区教育行政部门公布市属外国语学校初中招生指标分配细则。

6月

按照往年的经验，本月通常有以下招生流程：

6月上旬，各区完成小升初公办学校电脑派位志愿填报和对口直升资料等核对工作。

6月中旬，各区教育行政部门完成市属公办外国语学校初中招生指标分配工作。

6月下旬，小学毕业考试。

6月下旬，市属公办外国语学校初中招生进行电脑派位或抽签。区属公办外国语学校初中进行招生录取。

6月下旬，公办初中学校开始并完成招生，当天将录取结果通知学生及家长。

6月下旬，民办初中学校网上报名，开始招生。

7月

民校录取与补录。7月初，名校面谈基本就结束了，还没有“下车”的同学只能关注补录了。

（以上流程仅供参考，以教育部门最新发布为准。）

来源：据知名教育机构公开资料整理