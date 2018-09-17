家长警惕：帮孩子报班慎用教育分期贷！分分钟是个“局”

近年来，中小学在线高端培训机构发展迅猛。不过，记者调查发现，这些机构常常以“课时包”形式批发式售课，课时长费用高。动辄一季乃至一年的“课时包”费用可达到1.4万-5.5万元，高端老师的课程费更要翻倍，最高可超过10万元。

近年来，中小学在线高端培训机构发展迅猛。不过，记者调查发现，这些机构常常以“课时包”形式批发式售课，课时长费用高。动辄一季乃至一年的“课时包”费用可达到1.4万-5.5万元，高端老师的课程费更要翻倍，最高可超过10万元。

与此同时，在销售人员的远程指导下，部分家长向第三方金融机构申请分期贷款，用以支付高昂学费。教育机构一次性把课时费收入囊中，而后期还款风险由家长和学员自担。再加之，付款前，家长容易听信销售人员“承诺”，疏于对合同细则的关注，这也增加了家长后续改课、退课的风险。

“线上”生成合同未及细看，很多家长就此“入局”

今年5月底，有家长在社交平台公开投诉某在线教育机构。其发布微博内容显示，4月18日，该家长为初三的孩子购买了该机构的“1对1”课程辅导。一共40小时的课时包，价值约7000元。3.5个学时后，该家长便提出退款申请。然而，机构负责退款处理的工作人员回应称，依照公司退费规定，这位家长只能获得4491元的退款。其中扣除了3.5学时约612.5元的课时费、1500元的管理费。

关于管理费的扣费约定确实在双方签订的合同中标明。相关退费条款显示，“乙方对甲方提供的服务不愿继续使用时，应以书面形式向甲方提交退费申请，若乙方消耗课时小于20小时，甲方就所缴付金额扣除行政管理费人民币1500元。”

不过，家长提到，交完钱后并没有立即看到合同，合同是过段时间才邮寄到的。

一般情况下，在付款前，家长无法看到培训合同的具体条款，在家长支付课程费后，贷款合同与签约合同才能在线上账户中自动生成。如果家长需要纸质版合同，机构也可后续邮寄。这一过程中，家长容易听信销售人员“承诺”，疏于对合同细则的关注，无疑增加了家长后续改课、退课的风险。

高价“课时包”，倒逼家长申请分期贷

值得注意的是，有些机构普遍以“课时包”的形式“批发式”售课，不接受家长“零售式”购买。因此家长购课的课时长，总费用高。而销售顾问强烈推荐的折扣最多的课时包，大约是1年的补课量，家长也变相“被购买”了长达一年的课程。

有教育机构向家长推荐“教育分期贷”，称如果无法一次性支付课时费，可以选择分期支付。这些在线教育机构与第三方金融平台合作，家长只需支付少量甚至零首付，期间无需手续费和利息，履约每月还款即可。

警惕：教育分期贷渗入K12教育领域

教育分期贷一般要求申请者年满18周岁，近年来，这一模式开始渗入K12（指学前教育至高中教育，普遍代指基础教育）在线教育领域。一方面，分期贷帮助贫困学员获得了“触不可及”的优质教育，而学员分期还款，压力大减。而另一方面，教育机构借此透支了学员的钱包，一次性把课时费收入囊中，后期还款风险由学员自担。

不少教育机构与第三方金融机构合作，以“助学”之名，行“套现”之实。在后期服务中，学员对培训课程不满要求退费时，往往遭遇维权困境。