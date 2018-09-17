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大学里的“清考”要取消了！

2018-09-17 09:50 来源：南方网
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大学挂科后果严不严重？很多小伙伴可能会说：不怕！挂科后还有一次补考机会嘛。

但，你有没听说：“清考”马上要取消了！

日前，教育部印发通知，要求全面整顿本科教育教学秩序，严格过程管理。通知要求，要全面梳理各门课程的教学内容，淘汰“水课”、打造“金课”，合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度，切实提高课程教学质量。

“要切实加强学习过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重，严格考试纪律、严把毕业出口关，坚决取消‘清考’制度。”

对，你没看错！以后没有清考了。如果你补考还考不过，你的毕业证就“冻过水”啦！

让我们读懂这些名词——

水课：通常指没有学术要求的课，或被学生认为实用性不强的课。

清考：课程期末考试没有通过，补考也没有通过，学校会在毕业前再给一次或两次考试机会。

教育部长：大学要围绕学生刻苦读书来办教育

早在今年6月21日，新时代全国高等学校本科教育工作会议在成都召开。会上教育部部长陈宝生发话：中国教育“玩命的中学、快乐的大学”现象应该扭转，对中小学生要有效“减负”，对大学生要合理“增负”，提升大学生的学业挑战度。

陈宝生指出，“不抓本科教育的高校不是合格的高校”，大学要围绕学生刻苦读书来办教育，引导学生求真学问、练真本领。提升大学生的学业挑战度，激发学生的学习动力和专业志趣，真正把“水课”变成有深度、有难度、有挑战度的“金课”。

来源：据南方+综合

 

编辑： 唐巧燕

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