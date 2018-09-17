市幼师学校今年招到“史上最多”男生：26人

新学期开始，广州幼儿师范学校迎来了26位男生。这也是广州幼儿师范学校在继2005年招收过7位男生后，时隔13年才再次招收26位男生，男幼师俨然已经成为学校的“大熊猫”。

新学期开始，广州幼儿师范学校迎来了26位男生。这也是广州幼儿师范学校在继2005年招收过7位男生后，时隔13年才再次招收26位男生，男幼师俨然已经成为学校的“大熊猫”。

多数男生报考的是体育方向生

据了解，广州市幼儿师范学校是广州市唯一培养幼儿师资的全日制公立师范类中等职业艺术学校。据该校校长丘毅清介绍，今年一共招生1063人，其中包括26位男生，这是继2005年学校招收过7位男生后，时隔13年再次招收男生。“学校招收男生也是希望未来幼师行业有更多的男教师出现。”

此次招收的主要是学前教育体育方向班学生，目前招收的26位男生中大部分都有体育特长。叶同学就读于学前教育方向班，今年15岁，报考的是体育方向生。他告诉记者，自己从小就喜欢体育，比较擅长篮球和长跑项目，“我也喜欢弹钢琴，喜欢跟小朋友们玩，所以就报考了幼教专业，自己还挺感兴趣的。”叶同学说。

为何男教师资源如此紧缺？

在丘校长看来有三个方面原因，她表示，首先是社会对男教师的认可度不高，家长普遍认为温柔的女性更适合幼教；其次，长期以来幼儿教育都是女性幼师为主，大家会形成幼儿教育就应该是女性的观念；最后也是最重要的一点，幼师薪酬待遇偏低。