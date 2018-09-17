英国和新西兰这些特色专业，含金量更高

目前中国学生出国留学就读的专业依旧以商科为主，但随着社会发展以及留学观念的转变，一些新兴的留学专业也因为符合市场发展需求、就业好而日益受青睐。

目前中国学生出国留学就读的专业依旧以商科为主，但随着社会发展以及留学观念的转变，一些新兴的留学专业也因为符合市场发展需求、就业好而日益受青睐。

英国：创意产业管理专业领先

英国大学根据社会需求，设置新兴专业供学生选择和就读。这些新兴专业可以作为学生未来专业选择的方向——

创意产业管理在英国是比较流行的专业，英国在这个领域居于国际领先位置，被认为是创意文化产业的发源地。目前我国文化创意产业人才缺口相当大，学生毕业后能够获得视听传媒、美术馆、戏剧传媒公司、设计、政府的艺术与文化部门等领域的商业机会和就业机会。

无人机专业在商业方面有诸多的应用，如农业、基础建设、运输业、影视业等都是无人机商业运用的领域。留学专家介绍，作为无人机领域基础性支撑的自动化和单片机芯片技术，都是英国的传统强项。此外，人工智能专业、博物馆与画廊管理专业、环境工程专业等也是英国的特色专业。

新西兰：地域特色造就新兴专业

据介绍，因为新西兰独特的地理位置，造就了其独特的新兴专业，如旅游酒店管理专业。新西兰目前有3所大学的酒店与休闲管理专业在“QS世界大学排名”中位列世界前50强。

此外，新西兰还拥有全球顶尖的综合性电影和电视特效技术。例如，位于惠灵顿的维塔数码(Weta Digital)公司，制作了《魔戒三部曲》《金刚》等影片的视效，更凭借《阿凡达》《指环王三部剧》《金刚》5次获得了奥斯卡最佳视觉效果奖。这也是许多国际的留学生选择赴新西兰学习影视制作等艺术设计类专业的重要原因。新西兰院校的多媒体制作专业能真正地为学生提供理论和实践相结合的教学模式。

葡萄栽培与酿酒也是一个具有“新西兰特色”的专业。以新西兰林肯大学为例，大学内设有专门的葡萄栽培与酿酒中心，同时开设三年制的葡萄栽培和酿酒学士学位，其独具特色的专业课，如葡萄酒质量评估、酒庄和酒厂管理等课程都与实际工作相关，学习该课程还可到酒庄、酿酒厂以及相关产业实习，对于希望未来留在新西兰工作的学生具有很强的吸引力。