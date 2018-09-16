“萌新”入学，高校男女比例引关注 差异背后隐藏着啥

近来，各大高校扎堆开学，迎来了一大批00后“萌新”。许多同行的家长除了关注孩子每月所需生活费等问题外，也关注起了学校男女生比例。

近来，各大高校扎堆开学，迎来了一大批00后“萌新”。许多同行的家长除了关注孩子每月所需生活费等问题外，也关注起了学校男女生比例。前不久，中南大学、湖南师范大学、湖南中医药大学等在湘高校公布了新生大数据，并一致将男女生比例摆在首位。南开大学也默契“上线”发布，并因1∶1.1的男女均衡比例，幽默地配上“牵手南开，遇见爱情”的宣传语。男女生比例日渐升级为各大高校竞争的“软实力”，也引起了社会关注。那么，究竟是什么原因导致男女生比例的差异？记者进行了调查。

案例

男生成稀缺资源，女神变“女汉子”

前天，对于长沙的程女士来说，意义非凡。孩子迈入大学校门那一刻，标志着他正式开启了人生新阶段。当天，协助孩子安排好一切后，她特意关注起了学校的男女生比例。

除了认为“阴阳协调”更有助于孩子成长外，程女士其实还有一件心事：希望孩子在大学里能够收获一份爱情。“恋爱也需要教育，在我看来，进入大学之后，谈恋爱和学习同等重要。”程女士认为，这是人生的一种历练，美好的感情也是人生重要组成部分。

希望孩子在大学遇见美好爱情的不止程女士。邹同学是湖南某大学护理专业的大三学生，一直还未脱单的她，让父母着急了一把。“父母拉着我看相亲节目，背后深意是要我在毕业前赶紧找个对象。”邹同学表示，由于护理专业工作环境相对较好，就业率高、薪酬不错，一直以来备受女生青睐，因此，班上52名学生中只有4名男生，所在班级更有着“王子班”之称。

“因为专业性强，与我们一起上课的多是同学院的学生，因此，接触男生的机会还是比较少。”邹同学感叹道，因为班上缺乏劳动力，一个个颜值高、身材好的女神都变成了“女汉子”。“新学期开学发新书时，男生多的班级，都是由男生负责搬书，我们就只能靠自己了。”

作为班上唯一一名男生，河南一高校外国语学院英语教育专科1班的一名新生9月10日接受采访时，表示“有点窃喜又有点恐慌，害怕女朋友知道，上课压力也大，由于自己是唯一男生，老师一定会记住自己，不能逃课”，引得网友纷纷评论：“好了，现在你火了，你女朋友肯定知道了。”

变化

高校变“萌叔”，争晒“软实力”

高校开学后，男女生比例这个自带流量的话题备受外界关注。为了迎接00后的到来，许多高校瞬间变成了“萌叔”，在开学前纷纷发布新生男女比例、同名、同姓、同生日等大数据，拉近与他们的距离。

曾有着“左家垅男子职业技术学院”别称的中南大学，这回要借机为自己“正名”了。从今年公布的数据来看，中南大学2018届新生男女比例整体均衡，为1.45∶1。尽管如此，专业男女比例仍然存在较大悬殊。比如，机械类男女比例为8.73∶1，是比例悬殊最大的专业类别，化学生物环境类男女比例为1.19∶1，是最均衡的专业类别。

记者从湖师大招办发布的2018届新生大数据中看到，新生总人数5975人，女生就有4145人，而男生只有1830人，男女比例为3∶7，稳稳地登上“二里半女子学院”宝座。学院中，文学院以接近1∶7的男女比例成为本届妹子最多的学院，体育学院以接近6∶4的比例，成为了本届小鲜肉最多的学院。

“给18届的小帅哥、小仙女们一个大大的惊喜，我校的男女比例稳定在1∶2，月老的牵线率可是超高哦！”一向以严谨著称的湖南中医药大学，这次也来了个“大变脸”，走起了呆萌路线。湖南中医药大学招生办官微评选出了“男神学院”和“女神学院”。这两项殊荣分别被医学院和中医学院摘得。

分析

专业特点、学科设置成主因

记者查看了许多高校的招生章程发现，学校并没有对各专业男女生比例设定限制。在此条件下，导致高校男女生比例差异的真正原因又是什么呢？多位受访高校招生办负责人表示，学校性质、学科设置、专业特点是三大主要因素。

南开大学湖南招生组组长陈德富教授分析认为，专业性质和特点是影响男女生比例的首要因素。“以今年南开物理科学学院为例，男生就占了80%，而汉语言文化学院女生占比却高达92.5%。这是专业特点决定的，也就是说，物理不逗女生喜欢，语言男生不太擅长。”

湖南中医药大学招办主任杨梅认为，社会对行业的传统观念也是重要影响因素。“我们学校的中医学、中西医临床医学、临床医学、口腔医学专业的男生所占比例比医学检验、医学影像学等专业略高。这背后反映了社会对行业的传统观念，从而影响了志愿填报。比如，男生更倾向于学习临床医学，从事临床工作；女生则倾向于医学检验技术、医学影像学等专业，在医院功能科室就职。”

此外，男女生高考成绩分布、地域位置、思维方式、兴趣爱好、个人特长也都有影响。

也有专家认为，现行教育模式和考核模式更适合女生，男孩在学习中不占优势，是导致高校在校生男女失衡的主要原因。“现在不仅是文科女生明显占优，就是理科，男生也占不了优势，从高考科目来看，语数外三门主科中，有两门都是偏文的，女生在这方面很有优势。”

应对

师生共想对策，增强异性交流

有研究表明，男女生比例失衡，或对大学生与异性相处以及恋爱认知造成一定负面影响。对此，学校和学生也通过合适的方式扩大异性交际圈。

毕业几年的刘先生对此也深有感触，回忆起当年班上的“趣事”，嘴角仍不禁飞扬。他告诉记者，当时冲着专业好就业，填报了机械专业。开学了才发现，全班32名学生中，只有两名女生。令他和班上其他男生感到庆幸的是，比起全是男生的“兄弟班”，这已经算是莫大的福利。因此，班上的男生对这两名女生呵护有加。“为了追到心仪的女生，班上有的男生甚至上演了‘宫斗剧’。”刘先生说。

为了促进异性交流，许多高校还搭建了交友平台、兴趣社团，效果比较明显。“刚开始叫学长，但渐渐改叫了男朋友。”陈同学说，除交友平台、兴趣社团外，朋友介绍也是扩大异性交际圈的主要渠道。

此外，作为移动互联网的“原住民”，许多95后、00后自发地为学校建立了QQ表白墙。在这里，如果想认识路上偶遇的男神、女神，学生们可贴出相关信息，通过其他校友的力量，以获得认识的机会。