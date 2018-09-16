中国特色社会主义进入新时代，全国教育大会成为我国教育事业发展史上的里程碑。习近平总书记9月10日在全国教育大会上发表的重要讲话，为做好新时代教育工作提供了根本遵循。

习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话令教育界人士备受鼓舞——

加快推进教育现代化、建设教育强国

“在教师节收到习近平总书记对我们教师的问候，大家不约而同地鼓掌，心里特别温暖，充满干劲！”

“习近平总书记的重要讲话思想深刻、内涵丰富，是指导新形势下做好教育工作的纲领性文献，是办好人民满意的教育的行动指南。”

“我们一定要牢记总书记的嘱托，全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，办好人民满意的教育！”

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中国特色社会主义进入新时代，全国教育大会成为我国教育事业发展史上的里程碑。习近平总书记9月10日在全国教育大会上发表的重要讲话，为做好新时代教育工作提供了根本遵循。

大家纷纷表示，要把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前的重要任务，全面准确把握科学内涵和精神实质，更好地武装头脑、指导实践、推动工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

教育是国之大计、党之大计

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。

教育是国之大计、党之大计，必须坚持把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋，不断使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配。

“聆听了习近平总书记的重要讲话，我深感振奋，备受鼓舞！‘国之大计、党之大计’的表述，深刻阐明了教育事业的重要地位。”北京市教委主任刘宇辉表示，北京教育系统将迅速行动起来，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，从国家、民族、历史、未来的高度来认识培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，立足实际，实施教育优先发展，办好人民满意的教育。

“全国教育大会将教育定位为‘国之大计、党之大计’，吹响了加快推进教育现代化、建设教育强国的奋进号角，具有重大的现实意义和深远的历史意义。”山东省委教育工委常务副书记、山东省教育厅厅长邓云锋表示，山东教育系统将认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，全力推动山东教育事业不断迈上新台阶。

新时代新形势，改革开放和社会主义现代化建设、促进人的全面发展和社会全面进步对教育和学习提出了新的更高的要求。“习近平总书记的重要讲话，为我们指明了当前和今后一个时期的工作重点和奋斗方向。”广东省副省长黄宁生表示，与总书记的要求相比，广东还有不少短板问题和薄弱环节，我们将进一步增强责任感、使命感和紧迫感，日夜兼程，加快推进教育现代化，加快建设教育强省。

做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守

人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。

教师是立教之本、兴教之源。建设社会主义现代化强国，对教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求，必须把教师队伍建设作为基础工作，建设一支宏大的高素质专业化教师队伍。

“我的父母都是中学老师，一辈子教书育人。”从教26年的全国政协委员、九三学社中央常委、北京大学光华管理学院副院长金李教授，成长在一个教师之家，“我一定要按照习近平总书记的要求，增强热爱教育的定力、淡泊名利的坚守，严格要求自己，不断完善自己。”

“总书记的重要讲话温暖了无数教师心房。”北京第二实验小学副校长、特级教师华应龙表示，作为一名教师，就是要奉献坚守，帮助学生们“扣好人生的第一粒扣子”，肩负起时代重任。

“作为一名教师责任重大、使命光荣，一定要珍惜这份光荣，爱惜这份职业。”从教28年的浙江省特级教师戴智敏表示，将立足职教教研岗位，为培养更多名师尽一份微薄之力。

造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，师范院校承担着特殊的历史使命。北京师范大学党委书记程建平表示，北京师范大学将积极构建师范大学命运共同体，与全国师范大学一道建设高水平人才培养体系，全面提高师范生的综合素养，在每一个未来教师心中深深埋下“大国良师”种子，倾心打造中华民族“梦之队”的筑梦人。

培养什么人，是教育的首要问题

我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才

办好人民满意的教育，必须系统回答和解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题。

“习近平总书记强调，我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，这一重要论述要求我们抓住人才培养的核心关键，坚定理想信念，厚植爱国主义情怀，教育引导学生把个人命运与国家命运相联系，把个人理想融入民族梦想，听党话、跟党走，扎根人民、奉献国家。”南开大学党委书记杨庆山表示。

“深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，特别关键的一点，就是要把握好‘培养什么人’这个教育的首要问题。”武汉大学哲学学院教授、教育部青年长江学者李佃来表示，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，引导学生胸怀远大的理想信念。

江苏省如皋师范学校附属小学校长、特级教师朱爱华表示，人无德不立，育人的根本在于立德。“我校将按照习近平总书记的要求，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，真正做到以文化人、以德育人，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，为儿童的人生奠基。”

“要成为一名社会主义建设者和接班人，就必须德智体美劳全面发展。”复旦大学化学系硕士研究生赵冠宇表示，要把中华民族的伟大复兴当作自己的责任，将自我价值的实现同国家命运紧密联系在一起，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国而努力奋斗。

从根本上解决教育评价指挥棒问题

要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。

改革是教育发展的根本动力。要使各级各类教育更加符合教育规律、更加符合人才成长规律、更能促进人的全面发展，就必须深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向。

山东省教育厅巡视员张志勇表示，习近平总书记的重要论述让日常教育从“唯分数论”中解放出来，让学校从单纯追求升学率中解放出来，让广大教师从一味追求论文、评选、评比中解放出来，解决好教育评价指挥棒问题，将大大激发教育活力，提升广大教师的积极性和创造性。

“习近平总书记关于深化教育体制改革的重要论述，直指当前教育评价导向方面的问题要害，给我们以希望、以方向、以力量。”北京中医药大学校长徐安龙表示，我们得制定遵循教育规律、符合高校实际、科学管用的评价体系，突出品德、能力、业绩导向，营造尊崇学术、关爱学者、纯正学风的浓厚氛围，让有贡献有成就的人真正有荣誉感获得感，用正确有力的指挥棒推进“双一流”建设。

上海市委教育卫生工委书记虞丽娟表示，下一步要以具体有力的举措，持续深化教育领域综合改革，落实立德树人根本任务，建立健全科学的教育评价体系，支持各级各类学校办出特色、办出水平、争创一流，不断提高人民群众的满意度。