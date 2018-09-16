学姐晒出寝室装修攻略 学会贴墙纸是关键

现在的95后、00后大学生可不满足于在墙上贴个贴纸、海报，他们会早早地在淘宝上买好个性墙纸、漂亮的泡沫地板，把自己的一方小天地装饰得焕然一新，美美地住四年。

新学期开学伊始，大一新生入住宿舍后会做什么？答案是：装修寝室！

现在的95后、00后大学生可不满足于在墙上贴个贴纸、海报，他们会早早地在淘宝上买好个性墙纸、漂亮的泡沫地板，把自己的一方小天地装饰得焕然一新，美美地住四年。

甚至，有的学长在学校官微上写出“装修攻略”，有的毕业生干脆推出“精装修”样板寝室，还在明信片上写下励志的留言，送给有缘的学弟学妹。

大二女生晒装修攻略

一个寝室三个颜色

树人大学汉语国际教育专业大二学生沈罗佩，是学校官微的小编之一。昨天，她在树大官微上推送了一篇原创的《这个寝室怎么安排》，分享自己和室友们自己装修寝室的经验。

“相信每个人都有过这样的想法，将来我有了自己的房子，一定要装修成我喜欢的风格。” 沈罗佩在微信开头这样写道。

沈罗佩的寝室里有四个人，三个都在开学前就买好了装修寝室的墙纸，并且风格还不一样。

沈罗佩买了粉红色的墙纸，她原本打算把书桌、衣橱全都贴成少女感满满的粉红色。不仅墙纸是粉红的，连床上的帘子都是粉红的，“粉红色是恰到好处的热情与温度，一种包裹和温柔的舒适……越老越少女心。”

然而，她贴完才发现，墙纸不够用了，于是灵机一动，向另一个舍友要来了蓝色墙纸，把衣橱贴成了红蓝两色，“效果挺惊喜的。”沈罗佩笑道。

另一个舍友买了黄灰格子贴纸，于是一个寝室有了三个色调，“其实色彩撞在一起还挺有趣的，并不会不协调。”

沈罗佩在攻略里分享了贴墙纸的技巧。她的第一个作品是失败的，墙纸贴好都是气泡，后来才掌握了贴墙纸的窍门：要先折一小段贴上，然后慢慢往下撕。

大学寝室空间狭小，收纳是个大问题。沈罗佩写的攻略里也详细描述了收纳物品的方法，总的来说是要分类收藏——

“多买几个隔板放在衣柜里，可以用力多塞东西进去。”

“女生的书桌上要放收纳盒分类装小物件。”

“本学期常用的书固定在桌子上，剩下的放到柜子里或行李箱。”

“衣物能卷起来就不要上下叠放。”

这条装修攻略推送以后，戳中学生痛点，收获了一大片点赞，尤其是引发了许多同样有宿舍装修经验的同学的共鸣，“昨天贴了衣柜，感觉自己很了不起。”“没有墙纸的寝室是不完整的。”

不过也有同学提出质疑：“这样真的好吗？下一届来到宿舍若是不喜欢，撕也要撕半天。”但马上有评论回复：“装扮寝室是为了有个舒适的生活环境，大学不是一个知识补习班，它是一段生活时期，暂离家庭，接近社会。三四年的寝室时间足够漫长，值得用家的态度去装扮。”

有同学担心：“不会被宿管阿姨打个‘良和不合格’吗？”沈罗佩表示，会在毕业之前把宿舍清理回原样。

“五美寝室”随机分配

毕业生留给大一生的惊喜

浙商大杭商院有传说中的“五美寝室”，那是毕业生留给大一学弟妹的惊喜。

2018级新生严梓潼第一次来宿舍，就发现墙上挂着“五美寝室”的门牌，门牌旁边的墙上画着“雅诚居”“始于2015年”。门口墙上还挂着很多相框，是曾经住在这里的学姐们的照片。

严梓潼推门进去，发现整个宿舍被精心地装修成了“热带雨林风”。衣柜和书桌贴上了格子条纹贴纸，床头有绿色植物垂下来，椅子居然是吊床样式。

最让人感动的是，每张书桌上都摆着一张印着学校风景的明信片，上面的留言是这个画风——

“大一大二的时候，趁着有早晚自习的，把该考的证书都考到手，比如四六级、计算机二级和普通话。”

“确认过眼神，你是134，4号床铺的人。”

“吃鸡毁一生，网友穷三代，天天上自习，必成高富帅。”

原来这些是大四毕业的学姐写的明信片。这些刚毕业的学姐之前就住在这个宿舍，精美的明信片是她们临走前为这些素未谋面的学妹留下的一份小惊喜，分享了自己在四年大学生活中的经验，以及对学妹的建议和忠告。

“被分到134宿舍完全是个意外，却更像一种幸运。”严梓潼告诉记者，“心中的感动不言而喻，今后崭新的大学生活里，我一定会好好学习，不辜负学姐的嘱咐，在大学里学好专业知识，把该考的证书都考到手。”

杭商院的这波操作可以说非常暖了，随机分配的“五美寝室”也成为开学时候最有悬念的环节。