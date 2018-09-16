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戏曲表演专业“很小众”？这些学子们为何仍热爱

2018-09-16 09:25 来源：中国新闻网
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　　每逢九月，大学新生们带着憧憬踏入校门，开启一段新的求学之旅。不过，对学习戏曲表演专业的新生来说，新学期的生活不只是一片更广阔的天地，还有练功房里日复一日略显枯燥的身段、唱腔训练。

　　有时，他们一个动作甚至要练习几十遍，吊嗓子到声音嘶哑……常常有人表示不理解，戏曲这样小众的领域，这么辛苦图什么呢？

　　“你理解那种单纯的喜欢吗？”

　　胡博是戏曲导演专业研一新生。他从十岁开始学戏，今年已是第十三个年头，“小时候家里长辈听戏，我也跟着听，慢慢作为一种兴趣培养起来了。”

　　某一年，赶上一个合适的机会，胡博顺利考入一所艺校，学京剧武生，因为觉得“帅”。他并不怕练功吃苦，“你理解那种单纯的喜欢吗？那时想的是当演员，上舞台演戏”。

　　“我中专的时候特别喜欢看戏，老戏、新编戏……什么剧种的都看。”有一次看《文昭关》，里面有个伍子胥三次换髯口的桥段，以此展现惆怅情绪的变化，胡博就想，“能不能‘改造’一下这个戏，借用川剧变脸的方式让过渡更自然？”

　　这样的思索越来越多，胡博说，他觉得自己对戏曲艺术本身的好奇，已经超过了对单个戏曲剧目的兴趣，于是考大学时改变了意愿，去学戏曲导演专业。

　　有人惊讶于他的选择，因为大多数投身戏曲行当的人都想“成角儿”，当了导演，这个可能性就大大降低了，那学戏还有什么意义呢？

　　“有这么一句话，叫‘演而优则导’，好的导演首先是好的演员，这并不冲突。”他觉得，导演需要对生旦净丑等领域都有涉猎，是一种更高阶的锻炼过程，“我也还在练功，这是戏曲导演手里的‘锦囊妙计’”。

　　“看到进步会有成就感，选择学戏没错”

　　正所谓耳濡目染，张涵钫学戏受家庭影响很大，“姥姥、姥爷、爸爸、妈妈都是戏迷。从小就教我一些唱段。直到现在，我就没离开过戏曲。”

　　接触昆曲倒是很偶然。13岁时，在北京工作的哥哥听说北京戏校有昆曲招生班，就想让她试一下。

　　“很幸运，我被录取了。”她在戏校的学习很吃力，“那会体型也偏胖，基本功又比别人差，只能练私功。一场基功课下来，累得只想瘫倒在床上”。

　　张涵钫不是没想过逃避跟放弃，“刚入学时，每个人都感觉好累好辛苦：为什么要选择这个学校来受罪？然后回到宿舍大家一起哭”。

　　“是爸妈一直鼓励我要坚持。我也不想浑浑噩噩在学校过这六年。”渐渐地，基本功有了起色，她形容为“痛并快乐着”，“每一次考试、彩排，看着一点点进步就会有成就感，觉得选择学戏真的没错”。

　　今年，她考上了中国戏曲学院。拿到录取通知书那天，张涵钫哭了，“我是真爱上了老旦这一行”。

　　“每个流派的唱腔都有特点，值得学”

　　与张涵钫的经历相似，19岁的李晓桐也是“大龄”才考进戏校，“家里对戏曲不是很了解，觉得女孩子学这个比较好，就来了”。

　　但她真没想到练功这么苦，每每教室里一片“鬼哭狼嚎”。而且，早晨六点半就要上课，有一次没起来，被罚跑了20圈，“想过不学了，回去继续上文化课”。

　　“看着人家十来岁的孩子都比我强，心里挺失落。”李晓桐纠结了一阵子，还是压下了“不愿学”的想法，她舍不得戏曲那些动人的旋律和唱腔，“基础不行，我就提前到教室，先练。老师看到我的努力，也会多指点”。

 

　　根据嗓音条件等原因，李晓桐最初的梅派青衣，改为学习程派青衣。她渐渐喜欢上这个流派，会花更多时间揣摩身段和唱腔。考上大学后，假期也没休息，有空就去吊嗓子。

　　“备战高考有段时间没练功，现在得捡起来。”李晓桐成为中国戏曲学院一名大一新生，她憧憬着，要见到新的老师了，也希望恢复好嗓音、基功，“给老师一个好的第一印象。将来，想当一个好演员”。

　　热爱，是选择坚守的原因

　　的确，对戏曲这个行业，不少人都会觉得，似乎没有其他“大专业”那么宽广的出路，“真的好就业吗？即使成了‘角儿’，一场演出能挣几个钱？”

　　对此，接受记者采访的几位新生都觉得，选择戏曲专业的原因是热爱，图的就是对这种艺术的喜欢，而这不能简单用钱或者其他物质的东西去衡量。

　　中国戏曲学院教务处副处长张文振此前则提到，“近三年，我们的招生情况基本稳定”，“随着国家重视戏曲发展，就业情况也越来越好了 "。

　　不过，不管毕业时如何，对戏曲表演专业的孩子们来说，新一轮的生活和努力已经开始。张涵钫给大学生活做出了规划：要更加努力，将来考研究生，“想要更高一层，就得不断提高”。

　　以后在学校这几年，胡博则打算不断夯实基本功和思考能力，也完全不担心工作问题：“只要学得好，总能找到路。”

编辑： 唐巧燕

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