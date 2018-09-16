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“00后”新生驾到 行李箱里几乎装进了整个商场

2018-09-16 09:25 来源：钱江晚报
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　　这两天，下沙大学城迎来了首批“00后”新生，和80、90后比，这些小萌新的行李箱里都装了什么？借着浙江财经大学新生入学的机会，记者采访了几位大一新生，打开他们的行李箱，看看都有哪些与众不同的小玩意儿。

　　新生汪佳琦，身穿浅蓝色连衣裙，十分清新可人，在爸爸妈妈的陪同下，她完成了入学报到，随后一家三人便动身朝宿舍方向走去。汪佳琦说，她是嘉兴人，这次开学报到，她整整带了两个大行李箱，因为难以取舍，索性就要把平常的生活所需品都带来学校。

　　汪佳琦平时爱读书，假期里还经常与家人一同出游，品尝各地美食，她说：“因为我读法学专业，所以假期里我想着重培养自己的思维能力，阅读不同类型的书籍，能让我视野更开阔。”

　　一边闲聊着，她一边打开了身旁的箱子，准备拿出自己很喜爱的一本书籍，不料，满箱的娃娃却先争先恐后地掉了出来，汪佳琦不好意思地笑着说，除了阅读，她还是个十足的“娃娃控”，平常喜欢收集各式各样的娃娃，如果报到当天没有带上这些玩偶，开学的第一个晚上她一定会失眠。

　　信息工程与管理学院的陈淼，是宁波人，她提前一天到校，装饰寝室、整洁桌面、摆放物品，十分用心，一边忙碌着，一边默默期待能尽快进入大学生活。

　　报到当天，陈淼早早完成注册，闲来无事就在寝室练习书法。她说，准备行李的时候，父母建议她不要带这些书法用具，觉得太麻烦了，跟父母交流了自己对书法的热爱后，父母也妥协了。“我从7岁开始接触书法，练字就像吃饭睡觉一样，已经融入到了我的生活里，学业再忙我也会坚持练字，进入大学一样不可以放弃。”陈淼说。

　　见到陈淼的时候，她还画着一个精致的淡妆，在她的行李箱里，装了不少化妆用品。她介绍说自己掌握的技能多是从美妆视频上学来的，希望自己能够美美的，不仅是一个提笔能写一手好字的气质女孩，而且外表自然也要赏心悦目。

　　不同于女生的细致入微，男生的行李则略显“空荡”，他们大多只带了简单的换洗衣服与生活必需品，出于学校规定的考虑，行李中电子产品的身影也极为少见。

　　众多新生中，身背小提琴的俞锦屹显得极为显眼，仿佛是从偶像剧里走来的美少年。他来自上海，就读法学专业，他说自己平常在家里喜欢看电子书，偶尔拉一下小提琴，作为生活的调味剂。这次新生报到，他特意把小提琴背来，表示在学校里平常也要坚持练习，提升自己的水平，同时在枯燥繁忙的法学学习中，提升自己的艺术修养。

　　学校数据科学学院的王同学是高年级的同学了，这次他作为志愿者，参与了这次迎新活动。见识了学弟学妹们的行李后，这位老学长有些吃惊，“想当年，我自己开学报到的时候，只带了些防寒保暖的秋衣、秋裤，书本、乐器之类的物品基本没拿，真是长江后浪推前浪。”

　　对于新入学的学弟学妹们，王学长也送上了祝福，“新一届的浙财新生，用简单的几件行李，展示了独属于他们的兴趣追求，相信他们能够用00后的别样青春，在美好的大学生活中，书写出自己的成长故事。”

编辑： 唐巧燕

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