新生入学就发“生涯密钥” 用大数据做职业规划

岗位和单位是啥性质？就业地点在哪？薪酬水平多少？运用大数据，师兄师姐的选择汇聚成了一张就业全景图，为这些充满好奇的年轻人提供了可靠的参考。

运用大数据强化大学生职业规划

“生涯密钥”，是西北工业大学送给2018年入学新生的一份特别的礼物。同学们拿到通知书后，通过扫描二维码，就可以用这把“钥匙”，打开一个海量数据库。

岗位和单位是啥性质？就业地点在哪？薪酬水平多少？运用大数据，师兄师姐的选择汇聚成了一张就业全景图，为这些充满好奇的年轻人提供了可靠的参考。

“这几年，学校在培养学生时引入‘生涯’的概念。”中国科学院院士、西北工业大学常务副校长黄维说，“无论是‘生涯密钥’大数据，还是推行完全学分制、倡导生产实习和认识实习，这些都旨在强化学生的‘生涯意识’，让学生能提前思考、提早规划。”

完全学分制

修够学分即能毕业，选啥课学生说了算

作为2018年的毕业生，钟昆洋的个人数据也添加进了学校的就业大数据中。4年前入学时，他也曾收到这样的礼物。

“我们2014级学生，是学校实行完全学分制的首批获益者。”钟昆洋说，“在课程选择上，不再像往届一样由教务处直接置入课程，而是每个人根据自己的喜好选择课程。”

经过两年的调研，西北工业大学于2014年启动了优化本科生人才培养方案。重点改革，就是实行完全学分制，让学生自主选择课程。

有些学生录取时被调剂了专业，在完全学分制下就可以实现“换专业”。学校的课程是分模块的。一年级理工类，基础课程模块基本相同。到了二年级，则可以根据自己的兴趣爱好选专业课，只要接收学院同意，就可以学习该学院的专业课模块。

配套完全学分制改革，学校允许学生自主选择课程。学生可根据自身情况，选择课程难易度和宽广度。比如，数学基础好的，可以跳过高等数学，直接选择工科数学分析；学飞行器设计的，也可以选择和专业不相关的管理学课程。

“学生基于自身兴趣和需要选课，有了更多的自主权。只要达到毕业所要求修的学分，就可以了。”党委学生工作部副部长、学生处副处长王莉说。

课程选择上的自由，让钟昆洋尝到了甜头。大三的时候，他就读完了原本在大四才可以选的专业选修课。到了大四，他的学习任务轻，可以花更多时间去寻找适合的工作，准备笔试和面试。

职业发展课

帮助认知自我，邀请大咖分享，再现招聘过程

“因为在课程选择上完全自由，新生容易在无拘束的环境中迷失方向。”学生就业创业指导服务中心老师朱莉说，“所以，指导中心除了在入学时开展新生导航讲座外，还开设了多门职业发展教育课程，希望能给学生一些指引。”

刚进大学时，钟昆洋也曾有“选择困难症”。大一时，他便选修了《大学生职业生涯规划》课程。课上，他结识了对他职业生涯有很大影响的朱莉老师。

“我们对钟昆洋同学进行了个性化的学业指导，利用学校成熟的职业测评工具，帮助他认知自我兴趣、性格以及价值观。根据他的情况，提供了相应的成长方案。”朱莉说。

在老师的帮助下，钟昆洋逐渐了解了自己和外在环境，确定了大学的学习生活目标，有规划地安排了4年的生活。大二时，他在朱莉老师的建议下选修了《求职有道》。这门课程，真实再现了企业招聘的全过程，让学生从招聘官的角度认知企业对人才的要求。

“在这些课程中，许多行业大咖现身说法。前辈们的交流分享、老师们的专业指导，使我对职业规划的重要性有了认识。我觉得自己的情况更适合先就业，而不是读研。”钟昆洋说。

随后，钟昆洋开始留意就业志愿者服务队的相关信息。大三时，他加入了服务队。这是一支由学生就业创业指导服务中心指导的，主要负责服务用人单位校园招聘工作的专业志愿者队伍。“这个团队有10年的光荣历史。钟昆洋勤恳踏实，待人真诚有礼貌，有很强的责任感，很快就成长为团队的队长。”朱莉老师说。

在就业中心，钟昆洋的主要工作是给用人单位安排场地，以及协调宣讲会相关工作。“这个过程中，可以和很多企业的人力资源部人员进行交流，积累求职经验，第一时间获得招聘信息。更重要的，是可以锻炼自己的综合协调能力。”钟昆洋说。

业界找感觉

除了生产实习，还安排了解型的认识实习

“大三是学生找工作的关键预备期。学校为每位学生安排了认识实习与生产实习。”朱莉介绍。

认识实习，旨在让学生全面了解用人单位的生产管理状况，从而获得对专业生产实践的初步认识。主要途径，是到相关企业参观学习。

“学院用了一个星期的时间，带我们参观了西安本地的5家军工企业。”钟昆洋说，在参观过程中，他了解到自己所在的微机电系统工程专业应用非常广泛，比如很多高端机器应用的传感器，都涉及这一专业。

然而，要从事本专业对口的工作，本科所学的并不够用，还需继续深造。这与先找工作的规划产生了矛盾，使钟昆洋陷入了困惑。

“在职业生涯辅导中，我了解到了他的困惑。”朱莉说，“微机电系统工程专业，是机械和微电子的交叉学科。所以我建议他，找工作不要局限于小专业，可以在机械和电子这个大类里去找。”

老师的点拨打开了钟昆洋的思路。之后，他拒绝了学校安排的生产实习。“学校安排的生产实习，是和专业密切相关的企业。我想从朱老师建议的大类上找工作，这样实习才对我找工作有帮助。”钟昆洋说。

大三暑假，钟昆洋申请去宁波某空调企业实习。在生产一线的工作，让他对自己的未来有了更清晰的认识。通过和他人交流，供应链管理、生产管理等书本上的概念，变得具体了起来。

“制造业的工作分工差不多。招聘的时候，我就知道自己想去什么岗位了。”钟昆洋说。

3年的认真探索和准备，为钟昆洋铺好了求职之路。大四刚开学，他就拿到中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司抛来的橄榄枝，成为机电学院“第一签”。

“一线城市也曾考虑过，但生活成本太高了。回到老家，生活闲适，还可以陪家人，认识的同学也多。”钟昆洋说，“我们学校的许多同学，都有投身国防、报效国家的心思，我也不例外。这家公司，就是我的最佳选择。”

8月17日，钟昆洋到公司报到，经过一个星期的培训，他走上了自己心仪的工作岗位。