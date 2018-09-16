本科毕业生“回炉”读高职，图啥？

近年来，本科生“回炉”读高职的新闻屡见报端，并不鲜见，也每每引发热议。一方面，“本科生读高职是浪费”的质疑声不时响起；另一方面，也有不少支持者对这种“活到老，学到老”的态度表示赞许。

2016年大学本科毕业，当了两年小学教师，9月12日上午，新乡姑娘丁子瑞作为2018级新生前往郑州铁路职业技术学院报到，成了一名高职生。“听说有5个小伙伴跟我一样，也是本科毕业后‘回炉’，其中一个还是‘211’院校的学霸呢，很期待今后的生活。”

6名本科毕业生“回炉”读高职

2016年，丁子瑞从安阳工学院毕业后，成为一名小学教师。“女孩儿当老师挺好，没有风里来雨里去的奔波，收入稳定，也受人尊敬”。

一份在外人看来很不错的工作，并没有让丁子瑞满足。去年11月，河南2018年高考报名启动，父母都在铁路系统工作的丁子瑞关注到郑州铁路职业技术学院的单招信息，动了心。在她看来，自己还年轻，学点儿新东西，为前途增添砝码，未来的路走起来会更顺畅。

丁子瑞的这一决定，并没有引来父母亲朋的反对，相反，大家对她的这个想法还挺支持，一致投了赞成票，“他们知道我并不是一时冲动瞎胡闹，是真正在为未来打算。”深入了解打听学校情况后，丁子瑞更加坚定不移，“老牌铁路院校，业内很多大佬都是这个学校毕业的，毕业生的认可度也很高。”

“太巧了，我俩本科专业都是工商管理。”9月12日，郑州铁路职业技术学院迎新，同为“铁路子弟”的丁子瑞与张玉静一见如故，在她们看来，本科专科都是学习，并不冲突，“专科可以升本科，本科也可以重修专科，学了就是自己的，都是为了更美好的将来。”

郑州铁路职业技术学院教务处处长李福胜介绍，该校今年面向全国18个省（市、自治区）计划招7600人，其中单独招生2489人，占近三成，录取了6名本科毕业生。

高考超一本线，他们只填了一个高职志愿

今年高考，安阳考生王晟祥考了599分，超出河南一本线52分。网上填报志愿时，他毅然决然地放弃了“本科志愿栏”，只填报了一所专科院校，最终被如愿录取，成为郑州铁路职业学院“2018级优秀学生代表”。

“上本科肯定没问题，但不能为了上本科而上本科。我从小就对火车感兴趣，这些年咱国家的轨道交通发展得又这么好，就业前景肯定不错。”尽管身边难免有些质疑的声音，王晟祥却从未后悔过自己的选择。

王晟祥并不是“高分读专科”的个案，理科女生杨芳高考分数超过了一本线，同样走上了读高职的道路，第一志愿填报了郑州铁路职业技术学院。“学历并不是最重要的，重要的是找到自己的目标和方向。”刚满16岁的姑娘，话语间透出了理性和成熟。

李福胜介绍，这些年，他们学校的生源质量一直领跑省内高职高专院校，分数线逐年看涨，吸引优秀生源的主因就是“就业前景好”，“我们学校毕业生初入职的平均月薪在5000元以上，这一薪资标准远超多数高校毕业生，职场成长空间也非常大，以高铁司机岗位为例，毕业生正常入职5年后，通常月薪资会达到2万元。”

据介绍，今年郑州铁路职业技术学院的新生中，有3人高考成绩超过了一本线。在今年的高招录取中，该校文科2个专业最低投档分超二本线，其中，铁道交通运营管理专业超二本线27分；理科7个专业最低投档分超二本线，其中，铁道信号自动控制专业超二本线43分。

高职单招搭建人才培养立交桥

拓宽成才之路

“如果不是因为单招，今天我可能不会站在这里。”丁子瑞说，促使她下定决心做出“回炉”高职选择的是高职院校的单招政策，“普通高考拼的是高考成绩，单招考量的是相关专业的技能知识和综合素质，我的优势更明显。”

丁子瑞口中的高职单招，是国家为突出高职教育特色，选拔具有较高综合素质和创新能力、实践能力、特殊才能的高中毕业生进入高职院校学习的一项重大改革，由高等职业院校“单独确定入学标准、单独组织入学测试、单独实施招生录取”，凡参加高职院校单独招生并被录取的考生无需再参加高考。

2012年，我省开始“试点”高职高专单招，当年共有7所高职院校获批成为试点院校；2013年，试点院校达到39所；2014年，范围再度扩大，62所院校的部分专科专业被纳入试点单招；2016年开始，我省普通高等职业院校（含普通高等专科学校）全部参加单招；今年，全省共有84所高校参加高职单招。

“高职单招搭建了职业教育人才培养的立交桥，它打破了‘千军万马挤独木桥’的限制，让各类人才都可以另辟蹊径通‘罗马’。”李福胜说，今年学校单招不仅吸引来了本科毕业生报考，还录取了69名退役军人。

2013年，张宏杰从部队退役，成为一名辅警，由于学历低，不仅工资拿得少，职业发展也处处受限，就萌生了回学校充充电的念头。去年，张宏杰辞掉工作，找了所民办高中开始复读，全力以赴备战高考，刚好赶上今年有高职院校针对河南籍退役军人的单招考试，终于圆了“大学梦”。

本科生“回炉”不是走回头路

近年来，本科生“回炉”读高职的新闻屡见报端，并不鲜见，也每每引发热议。一方面，“本科生读高职是浪费”的质疑声不时响起；另一方面，也有不少支持者对这种“活到老，学到老”的态度表示赞许。

“教育没有终点，学习专业理论知识是这样，培养职业技术能力也是这样，本科生一旦需要提高职业技能，去高职院校培训是顺理成章的事情。”在李福胜看来，本科和高职的办学定位不同，教育任务也不同，前者主要负责学生理论知识的教育，重在培养其专业理论和学习能力，而后者重在培养学生职业技能。所以，本科生“回炉”不是学习旧知识、走回头路，而是对自己的知识技能和职业前景的一种重新进修、规划和设计。

李福胜介绍，学校前几年通过单招录取过本科毕业生，与普通学生相比，他们更珍惜学习机会，学习态度更端正，学习能力也更强，读本科与读高职的侧重点各不相同，运用得法，可以实现优势互补。“实践证明，本科生‘回炉’读高职，拥有成熟的职业技能之后，知识加技能的人才在未来的职业生涯中更容易取得成功，作为学校，要努力去做的是，把他们培养成基础扎实、综合素质高，在轨道交通领域具备较强的创新和实践能力、具有国际视野的创新型技术人才。”

李福胜介绍，对于高分考生和基础较好的本科生，学校为他们成立了创新实验班，每3~5人配备1名有较高学术造诣的教师担任导师，制订个性化的专业培养方案，从组班到毕业，全程学业指导。在人才培养上，实行弹性学制，取得相应学分即可毕业。