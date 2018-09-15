政策对海归的吸引力依然很强

近年来，国内各主要城市相继出台一系列引才措施，为人才提供资金、户口、住房、社保等一系列政策优惠，掀起了“人才大战”，而且有愈演愈烈之势。越来越多的家庭希望送子女出国留学。那么，为何出国留学持续火热？

近一半海归群体认为留学收益达到预期

记者：随着中国经济社会的快速发展和参与经济全球化程度的逐步加深，越来越多的家庭希望送子女出国留学。那么，为何出国留学持续火热？

苗绿：调查数据显示，“体验他国文化、生活，丰富个人阅历”是海归群体选择出国留学的主要原因，占比达到76%。其中，女性相对于男性来说，更青睐于该选项为其出国留学所带来的附加意义。同时，“磨炼独立自主的生活能力”和“国外教育水平相对较高”也是出国留学的重要原因，分别占比52%和51%。此外，33%的人选择“海归回国发展更有竞争力”，而“国内优质教育资源竞争激烈”“计划未来在国外发展”和“其他”原因选择出国留学的比例相对较低。

记者：目前中国学生出国留学的总体情况如何？

苗绿：总体来说，海归群体超过七成是在2010年以后首次出国留学的，超半数人留学前处于本科阶段。同时，超过四成中国留学生以经济学和商学作为主修学科，而且硕士及学士学位为海归群体留学中主要攻读的学位。此外，近一半海归群体认为留学收益达到预期。

值得一提的是，从最近一次留学国家和地区分布占比情况看，英国、美国、澳大利亚、日本和韩国是中国学生留学的主要国家，占比分别为19%、18%、10%、10%和8%。加拿大与法国占比接近，分别为5%和4%。

有意思的是，从留学国家男女比例来看，作为主要留学目的国的英国和美国存在较大差异。其中，女性海归更青睐于英国，占比高达22%，其次是美国15%，而男性海归这一比例恰恰相反，21%的男性最近一次留学国家为美国，15%的男性群体选择赴英国留学。

海归群体留学安全关注度有所上升

记者：近年来，留学生在国外遭到不法侵害的事件时有发生，留学安全问题备受留学生、家长乃至整个社会的关注。您怎么看？

苗绿：目前，海归群体对于留学安全的关注程度有所上升。调查数据显示，海归群体中认为留学安全问题“较为常见，要提高防范意识”的比例达到44%，2017年该数据仅为27%。认为“只是个别案例被媒体放大，不值得大惊小怪”的比例也从2017年的66%下降到2018年的40%。可见，中国留学生的安全意识明显提升。

当然，提高法律意识，并了解和遵守当地法律，这是保护个人人身财产安全的重要途经。这方面也得到了数据的支撑。调查显示，关于如何防范留学安全问题带来的隐患，海归群体中80%的人认为留学生应“提高法律意识，了解和遵守当地法律”，53%的人希望“中国大使馆与各个学校中国学生会建立直接联系，打通留学生寻求帮助的官方渠道”，49%的人建议“留学国中国大使馆建立中国留学生信息库”。同时，也有海归建议“中国学生按当地情况制作安全情况手册，并在相关平台发放”“政府制定留学安全手册”、留学生“及时寻求心理辅导”等。

记者：现在，经常听到“回国潮”，海归回国主要是因为什么？

苗绿：这个问题很有意思。调查发现，首先，“方便与家人、朋友团聚”继续成为海归群体选择回国发展的首要原因，有67%的海归选择了这一选项。其次，“国内经济发展形势好”以40%的比例位居第二。在逆经济全球化势力加剧和国际政治、经济局势动荡的背景下，因“国外的经济、政治或社会环境不利于留学生发展，如工作和移民政策”选择回国的海归占比达到27%。

同时，“对中国文化和美食的眷恋”“所学专业在国内具有良好的发展前景”“在国内具有良好的发展基础”“具有为国奉献的意愿”“国内人才政策具有吸引力”和“国内拥有良好的创新创业环境”等，也在留学生选择回国发展中起到一定的影响。

男生、女生在回国原因方面存在差异。比如，选择“方便与家人、朋友团聚”的女性海归多于男性海归。与女性海归相比，男性海归更多因“国内经济发展形势较好”而回国。

留学生对各地“人才大战”持积极态度

记者：近年来，国内各主要城市相继出台一系列引才措施，为人才提供资金、户口、住房、社保等一系列政策优惠，掀起了“人才大战”，而且有愈演愈烈之势。对此，留学生怎么看？

苗绿：这说明人才，特别是具有国际视野的人才，对经济社会发展的重要性愈发重要。

调查显示，海归群体65%的人认为，“人才大战”说明“人才越来越重要，越来越受到重视”，并对“人才大战”持积极的肯定态度。从人才政策目标群体的角度，52%的人认为“人才吸引政策需要加大对海归的支持力度”，这一方面说明专门吸引海归人才的政策依然有待完善，另一方面也反映出政策宣传不到位的问题。关于人才政策的影响，35%的人认为“人才政策会影响就业或创业的城市选择”，可见政策对海归的吸引力依然很强。另外，有31%的人认为“人才政策颁布时间还较短，暂时看不出来更多的效果”。

记者：政府在吸引海归方面，如何持续发力？

苗绿：政府如何发力，取决于海归的真正需求。

调查发现，海归群体对于吸引留学生回国发展的政策了解程度不高。数据显示，大部分海归表示对相关政策“听说过，但不知详细内容”，而“经常关注，知道内容”的海归仅占20%，另有17%的海归表示“不清楚”。可见，政府及相关部门对海归吸引政策、相关配套优惠的宣传力度仍有待加强，需要开拓更多的宣传渠道，并提升留学生群体对政策的了解程度，进而吸引更多留学生回国发展。

具体到政府应重点完善哪些激励保障政策，“提高人才薪酬福利待遇”成为海归最关注的方向，比例高达65%。而且，薪酬的确成为影响人才持续、稳定发展的重要问题。此外，“完善海归人才就业机制”“解决户籍住房问题”“提供海归创新创业辅导”“搭建青年海归交流平台”“提供职业规划建议”和“进一步宣传国家对海归的优惠政策”等也成为海归希望完善的方面。