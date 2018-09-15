探访考研族：复考多年为学历镀金 文凭成执念？

本月，2019年全国硕士研究生招生考试预报名工作将启动。近年来，考研报名人数的不断庞大，在应届生中，考研几乎成了大四学生的标配。“考研热”成为一个社会话题，而热度背后，“考研一族”是为求学深造，是为就业竞争，还是为学历镀金？

本月，2019年全国硕士研究生招生考试预报名工作将启动。近年来，考研报名人数的不断庞大，在应届生中，考研几乎成了大四学生的标配。“考研热”成为一个社会话题，而热度背后，“考研一族”是为求学深造，是为就业竞争，还是为学历镀金？

应届生考研：为自己兴趣，为未来就业，也为学历镀金

连续补课30天，从早8点上课到晚7点……这样连轴转的学习，是张天宇大三的暑假生活。

明年将本科毕业的张天宇，是华北电力大学电气工程专业大四的学生。站在人生分叉路口，他选择攻读本校电气专业的硕士研究生。

早在大三上学期，张天宇就在考虑读研。“我这个专业最好的出路是进国企，但爸妈告诉我，现在国企招聘都得硕士毕业。”

父母的分析不无道理，据中国教育在线发布的《2018年全国研究生招生数据调查报告》，一项关于考研动机的调查显示，“改变学校背景出身，提高就业竞争力”是考研的主要动机，比例超过70%。

除了父母的要求，周围大部分同学选择考研，也促使他想要在文凭上更具竞争力。他说，班里近8成同学打算考研，寝室里其他5个人都要考，我不考显得差人一节。

但考研的道路并不好走。张天宇说，自己在大三暑假就备考了。他给自己报了数学、英语和政治的补习班，每天要上课近9小时，30天无休息。

如今，虽然补习已经结束，但张天宇依然过得不轻松。他依然坚持早上8点就起床学习，一直到深夜困的不行才敢睡觉。

和张天宇一样加入2019年考研团的，还有清华大学车辆工程专业的曹蕊(化名)，她的目标是去隔壁的北大攻读考古专业的硕士。

她告诉记者，选择考研的原因有二，一是自己对考古非常感兴趣，二是现在本科专业于女生而言，就业形势不容乐观。

但由于过重的本科学习负担，曹蕊已没有精力应付今年的考研。“我想好要延毕一年，专门空出时间备考，今年就当试试水，明年一定考上。”曹蕊说。

张天宇在宿舍备战研究生考试。

“考研党”：学历成为执念，无论如何都要读研

考研大军里，当然不仅仅有应届生。根据《2018年全国研究生招生数据调查报告》，在2018年的考研人数中，应届考生有131万人，往届考生达107万，而根据各地披露的信息，多个省份的考研报名者中，往届生增幅都在超过应届生。

崔扬就是“往届生”中的一员。2019年的研究生考试，已是她第三次报名。早在2015年，就读于西南医科大学中西医临床专业的崔扬，就报考了四川大学精神分析专业。她说，这是她的兴趣所在。

遗憾的是，崔扬并没有“金榜题名”。第一次考研宣告失败。还要不要继续考，成了崔扬的心结。父母没有表态，姑姑和奶奶持反对意见，哥哥鼓励她再考……终于，在几经纠结后，她决定在2016年的12月再考一次。

为了做更充分的准备，崔扬毕业后没找工作，一心一意备战。这一次，她把目标改成了西南大学的心理学方向。

但第二次考研，崔扬再次“名落孙山”。

她告诉记者，在毕业后备战的那一年，其实压力非常大。“同龄人都开始挣钱，我却还在读书，心里过意不去。”崔扬说，她心里明白，爸妈嘴上说着不着急我挣钱，但我天天待在家很不是滋味。

虽然爸妈没说什么，但崔扬的亲戚们也会嘀咕两句，让她放弃考研，去找个工作。

尽管面对来自多方面的压力，但崔扬认为读研依然是目前最好的选择。她解释，一来自己希望通过考研改变专业；二来自己也想借助考研打个漂亮的“翻身仗”，拿到名校文凭，进入更好的工作平台。

带着这样的执念，崔扬决定三战考场。她说，考上研究生已经是心里既定的目标，而自己就是一个不达目标不放手的人。

族：兼顾工作，复习时还要防着领导发现

2017年毕业的杨文静(化名)，已经有一年的工作经历，但要去北京读个硕士的想法，却依然留存在她的心里。

本科毕业于某二本大学的她，对现在的工作不太满意。不满的原因，主要因为和同事工资的差距。她说，一起进来的同事，如果学历是硕士，工资就会比她高1000-2000块钱，这让杨文静下定了拿到硕士文凭的决心。

和应届生不同，杨文静不能全身心投入到学习中，她必须分出时间完成工作。由于从事编辑的工作，杨文静通常要从下午2点上班到晚上10点。“我上午就在家复习功课，晚上下班了就在办公室看书，学到12点再回家。”

这样的生活方式使得杨文静每天的睡眠时间只有6-7个小时，即便没有工作时，她也不会放松下来，而是过着吃饭、睡觉、复习的单调生活。

但这并不是最困难的阻碍，让杨文静为难的是工作期间看书，被领导发现。她讲起一次尴尬的遭遇：有一天我在办公室复习，领导坐在附近。一位同事走过来问，你复习的怎么样了？我没有回答她，但发现旁边的领导正很严肃地盯着我。

在工作与读研两座大山下，杨文静都不能放弃。“我不能辞职备考，否则养不活自己。但又工作又复习，确实压缩了我的休息时间，还得随时防着领导看见我悄悄学习。”

专家：考研与否切勿盲从，应作长远职业规划

考研热有着现实的数据支撑，去年，2018年度全国硕士研究生招生考试的报考人数达238万人，相较于2017年增长了37万人。而在这次考试报名中，湖北、辽宁、湖南、河北等地的考研人数均创下历史新高。

闫欢是东北师范大学传媒科学学院教授、硕士生导师，她对近年来的考研热有着直观的感受。她认为，其中有一个重要原因，是社会经济水平提升，家长对孩子教育资金投入的增长，让学生养家的负担变小，追求高学历、好工作就成了多数人的选择。

但闫欢并不支持大学生为了躲避就业跟风选择读研，“研究生学习是半社会状态，若适应不了工作压力，你也很难适应读研的学术压力。”

面对连年上升的考研大军，华图教育考研项目部院校规划师贺争解释，一方面各高校扩招幅度提升，硕士文凭不再是高不可攀的学历证书，另一方面，某些职业深入发展，倒逼学生不得不读研，“如医学类，如果不继续深造，很难找到好的工作。”

此外，贺争认为，学生心里的“名校情节”也是考研热的原因之一，他说，很多学生都想通过读研，追上本科学历的差距。

实际上，考研和读研的难度并不算低。作为一名有数十年研究生辅导从业经历的老师，贺争认为，伴随考研的人数扩大了，考研特别是考名校的困难程度也在增加，分数的角逐其实在变得越发激烈。

“学生们还是不能盲目跟风，用随大流的心态去考研，应做好长远的人生规划，了解自己的兴趣所在，根据自己的性格特长，再选择适合的学校和专业。”贺争说。