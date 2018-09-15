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教育部：力求年底前全面完成校外培训机构整改

2018-09-15 07:43 来源：中国广播网 王启慧 安红丽
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    近日，教育部办公厅印发了《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地认真传达学习、贯彻落实《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》精神，切实做好校外培训机构整改工作，务求今年年底全面完成整改。

    《通知》指出，校外培训机构治理工作现在已进入整改攻坚期，这是一场刻不容缓、务求必胜的攻坚战，各级教育部门务必予以高度重视，采取有效措施，加快整改进度，确保不折不扣按时完成专项治理整改任务。

    《通知》强调，省级教育行政部门要会同有关部门抓紧完善校外培训机构设置标准，按照标准对培训机构逐一对标研判，完善整改台帐，明确整改具体事项和时间表，实行整改台账销号制度。要认真做好学科类培训备案审核，本着简洁、直观、准确、规范的原则，根据学生所处年级和参训学科，命名学科类培训班名称。要严格掌握教师资格条件，未取得相应教师资格的学科类教师应于2018年下半年报名参加教师资格考试；经过教师资格考试未能取得教师资格的，培训机构不得继续聘用其从事学科类培训工作。要将整改工作纳入中小学开学检查，将是否存在“非零起点教学”等行为作为重点检查内容，强化规范学校办学行为。

    《通知》提出，各地要将校外培训机构整改工作纳入重要议事日程，逐级签订整改任务责任书。教育部将建立信息通报制度，于每月15日和30日各通报一次各地工作进展情况。

编辑： 唐巧燕

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