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抓住留学机会 提升社会参与能力

2018-09-15 07:43 来源：人民日报  朱敬一
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　　留学海外，恰是在获得国际化视野和资源的前提下，提升社会参与能力的好机会。这需要留学生走出课堂，积极融入丰富多彩的课内外活动，使自己的能力在多样化的实践中得到更大的提升。

　　主动社交

　　融入集体

　　王子珺是刚到美国留学的一名新生，在约翰霍普金斯大学商学院攻读金融专业硕士。她坦言：“这里的课内外活动很多，活动形式也与国内大不一样。为了锻炼口语，我经常去参加一些社交活动。今天，我刚参加了公寓楼下的一个派对。这样的活动可以让大家相互认识，也帮助我尽快融入新集体。”

　　在美国大学里，有许多独具特色的社交活动。

　　“我感到比较新鲜的社交活动是冷餐会。大家围桌而坐，桌上摆着很多吃的或喝的东西。先是由主讲人发表演说，然后大家开始边吃边聊。那次我主动和主讲人聊了很多，还向他要了名片。”王子珺高兴地说。

　　王子珺认为参加社交活动多有益处，她说：“像我们学商科的，性格外向些比较好。学院里的老师经常鼓励我们走出课堂，多出去和人打交道。”

　　对于在伦敦大学学院攻读国际公共政策的贾菲（化名）来说，参加活动，进行必要的社交，也是促进身心健康的重要方式。“国外有许多学生公寓是单人间，虽然拥有了独立的个人空间，但是时间久了不免感到孤独，容易产生心理问题。这时，我会选择参加一些自己喜欢的活动。除了增长见识，更重要的是这些活动能够帮助我走出封闭的自我空间，有利于心理健康。”

　　在参与各种各样的社交活动中，留学生们也在不知不觉地融入集体，适应留学生活，获得宝贵的国际化资源。

　　参加培训

　　探索新知

　　国外的大学里设置的培训类活动主要是为了帮助新生掌握新的技能，或增强原有的技能，并教育新生如何在未来的学习生活中做到更加规范和专业。

　　“商学院举办的活动，有很多能让学生获得各种技能。基本形式是教授在讲台上进行长达3个小时的讲授，我们在下面一边听，一边做笔记。老师会教你一些技能，如计算机编程技能之类的。所以最好要带笔记本电脑去。”王子珺说。

　　“还有另一种培训类的课程，主要是帮助新生尽快进入留学状态的先导课。”她补充说，“先导课是国外的大学为新生提供的十分贴心的课程。在美国上学和在国内有很大不同，尤其是在课程要求方面。通过先导课，新生可以在正式开课前了解在美国大学学习的要求，以便做好正式学习的准备。”

　　“前几天我去参加了一个帮助学生修改简历的活动。组织方在学院的一个角落里拉上了小帘子，我拿着简历进去后，就有人帮我改简历，并且给了我一些建议。当然，他们也负责咨询工作，欢迎新生提任何问题。”王子珺回忆道。

　　在王子珺看来，虽然各类活动丰富多彩，但也要有所选择，毕竟时间和精力有限。

　　聆听辅导

　　制定规划

　　国外大学通常会设置一些让学生和教授近距离交流的活动。学生可以在学业和职业发展等方面得到老师的指导。

　　“我更喜欢学术性的活动。我们学校每周二都有‘午餐讲座’。这种讲座是针对特定学科的正式讲座，既是经验分享，也是教授给学生答疑解惑的机会。一般在午饭时间举行，讲座结束后用餐。”贾菲如是说。

　　“英国大学里的讲座完全根据个人意愿决定参加与否。虽然基本上都是较为严肃的学术讲座，但在过程中学生和老师积极互动，表达自己的观点，学术氛围特别浓厚，气氛也十分融洽。”贾菲说。

　　另据王子珺介绍，约翰霍普金斯大学还有一些别具风格的活动，形式虽是小聚会，但同时也是小课堂。“比如在午饭之前，常常会组织和教授一起吃饭聊天的小型聚餐会，一般在5人左右。学生如有时间，便可报名，然后带着问题前去。因为教授比较忙，学生不可能经常见到他们。这种小型聚餐会是专门为想找教授请教的学生设计的。学生可以和教授探讨学术问题，或者向教授咨询自己未来职业发展上的建议。在餐会中，学生和教授一边吃饭，一边交流。就学子所表达的困惑和疑难，教授一般会以邮件的形式更为详细地为之解答。”

　　这些形式新颖的指导类活动，为留学生提供了一个与教授近距离交流的机会。无论在生活上、学习上、职业发展上有什么问题，都能通过这个途径获得指导。

　　走向社会

　　感受文化

　　对于海外学子来说，抓住留学机会，去感受不一样的文化氛围和生活方式，是开拓国际视野、积累个人资源的重要途径。

　　已经在英国待了一年多时间的孙可（化名）就读于英国布里斯托大学。她分享了她所感受到的不一样的生活：“在英国过圣诞节跟我们中国过春节一样隆重热闹。家家户户都会装饰一番，市中心有很多热闹的集市。集市上出售许多挂着糖果、亮着彩灯的圣诞树。当地还有一个非常庄重的点灯仪式。我的一个英国同学告诉我，他们一家人会一起熬到夜里零点，然后在自家的圣诞树下许愿、交换礼物。”英国的这种文化习俗，与中国春节的守岁、祈福有着许多相似的地方。

　　“我的另一个英国同学曾邀请我去参加万圣节派对。城里还有万圣节的游行，男女老少都身着各种搞怪骇人的装束。看着这些场景，我觉得非常新奇有趣。”孙可回忆道。

　　贾菲更倾心于既能学习又能游玩的各种博物馆。她说：“在英国的两个月里，我去了一些博物馆，例如大英博物馆、国家美术馆、科学博物馆、自然史博物馆，等等。去博物馆可以了解世界、增长见识，而且这些博物馆大多是免费的。”

 

编辑： 唐巧燕

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