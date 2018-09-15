校园贷不是提款机 不要掉进虚荣攀比的火坑

教育部办公厅日前下发通知，要求各地各高校利用秋季开学前后一段时间，集中开展校园不良网贷风险警示教育工作，防止“校园贷”改头换面、卷土重来。

教育部办公厅日前下发通知，要求各地各高校利用秋季开学前后一段时间，集中开展校园不良网贷风险警示教育工作，防止“校园贷”改头换面、卷土重来。

不少家长拍手称赞：这个预防针打得好！

贷款不是不可以进校园，关键看进来干什么。有的学子，家境贫寒，无力完成学业；有银行提供低息或无息贷款，帮助他解决生活困难，缓解家庭压力，毕业后找到工作再还。这样的贷款赞还来不及呢。可是，那些“校园贷”，助的不是学，助的是奢！它鼓励大学生做超前消费、过度消费。背课本哪里用得着LV包？上自习何必非骑高档单车？它助长的是不受控制的欲望和虚荣攀比，把同学们的价值观都扭曲了。

同时，“校园贷”也不是提款机。花钱一时爽，花过费思量。驴打滚、利滚利，欠债跟头上顶着山似的，还有心学习？那边还一天逼得比一天紧，又是威胁广发短信通知父母亲朋，又是堵宿舍堵教室门，那日子还能过吗？关键是办这种贷款的人，视法律如儿戏，发放贷款时又骗又哄，甚至要求以裸照作抵押；等催还款时也不择手段，强迫、殴打，甚至更不堪的方法都有，一旦掉进这个火坑，对家庭对个人，都是极大的伤害。

刚迈进大学校门的同学，其实刚刚成年不久，甚至年龄更小。在初高中，学习压力大而且目标很单一，生活相对简单。升入大学，高考的压力再也没有了，离就业、考研还远，目标也变得多元、模糊了，大学教授通常也不会像中学老师那样指导同学们如何生活，故而，很多人无力靠自己抵抗诱惑、完成自控。对此，管理部门和学校，应该及时介入。前一段时期重点打击这种“校园贷”，取得了很好的成果；过了风头，“校园贷”又想换个马甲再来，还得接着打击。学校离同学们最近，也就更加有呵护责任。班主任或辅导员应该开展这方面的预防工作，班级里谁突然奢华起来，或者整天愁眉不展、心事重重，要及早发现、及早帮助。

传记作家茨威格有句名言广为流传：所有命运的馈赠，早已暗中标好了价格。把“校园贷”当命运的馈赠的同学，你不知道将来的价格有多高、代价有多大。赶紧擦亮眼睛、提高警惕，别往坑里跳啊！