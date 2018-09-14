八问广东幼儿园：幼儿园教职工持证上岗，不得收取书本费

广东平均每年增长在园幼儿20万人左右；平均每年增长幼儿园700所以上；全面落实幼儿园教师、保育员等教职工持证上岗制度；幼儿园不得收取书本费；省教育厅正在开展幼儿园“小学化”专项治理工作……

广东平均每年增长在园幼儿20万人左右；平均每年增长幼儿园700所以上；全面落实幼儿园教师、保育员等教职工持证上岗制度；幼儿园不得收取书本费；省教育厅正在开展幼儿园“小学化”专项治理工作……

你想知道的有关广东幼儿园的问题都在这里了。9月13日，省教育厅副厅长王创上线省政府门户网站、官方微博“政府工作话你知”栏目，对广东学前教育发展进行详细介绍。

一问：广东学前教育规模有多大？

平均每年在园幼儿增长约20万人

近五年全省在园幼儿数逐年增长，平均每年增长在园幼儿20万人左右。

近五年全省幼儿园数逐年增长，平均每年增长幼儿园700所以上。

近五年全省学前三年毛入园率逐年增长，2017学年达到109.08%。

近五年全省专任幼儿教师逐年增长，专任幼儿教师累计增长了9.36万人。

截至2017年底，全省有在园幼儿441.41万人，幼儿园18048所，其中，公办幼儿园4910所，民办幼儿园13138所，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比74.5%。学前教育毛入园率达109.08%，共有幼儿园教职工51.51万人，其中专任教师28.17万人。

二问：什么样的幼儿园是普惠性幼儿园？有多少孩子能入读？

截止去年底，全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达74.5%。

普惠性幼儿园包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园两类幼儿园。

公办幼儿园是指利用国家财政性教育经费、国有或集体资产举办的幼儿园，如教育部门办园、事业单位办园、村办园。普惠性民办幼儿园是指国家机构以外的社会组织或者个人，利用非国家财政性经费举办的具有办园资质、面向大众、收费合理、办学规范、质量有保障的民办幼儿园。

2011年以来我省实施了三期学前教育行动计划，普惠性学前教育资源不断扩大。一是加快发展公办幼儿园。2017年底，全省公办幼儿园在园幼儿比例达三成，建成1所以上规范化公办乡镇中心幼儿园的乡镇比例达95%以上，建成规范化村级幼儿园的行政村比例达80%以上。

二是积极扶持普惠性民办幼儿园。2016年4月，省教育厅、省发展改革委、省财政厅、省人力资源社会保障厅联合印发了《广东省普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》，各地也纷纷出台实施细则，积极探索通过政府购买服务、减免租金、派驻公办教师、培训教师等方式支持民办幼儿园提供普惠性服务，提升质量水平。截至2017年底，全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达74.5%。

按照在园幼儿数每年增长20万人的发展态势，还需要持续根据学位需求增加普惠性学前教育资源尤其是优质学前教育资源供给。省府办公厅分别于2017年11月和2018年7月出台了《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》和《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，着力持续扩大普惠性学前教育资源供给，扩大优质幼儿园覆盖面。

三问：学前教育事业发展的目标如何？

到2020年全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上

《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》对增加普惠性学前教育资源供给提出了进一步发展目标：到2020年，各地级以上市及县（市、区）公办幼儿园占比达30%以上，全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上。并对普惠性学前教育资源配置提出了“四个一”的保障性要求，即每个乡镇建有1所以上规范化公办乡镇中心幼儿园，在合理布局的前提下每个街道至少建设1所公办幼儿园，常住人口规模4000人以上的行政村举办规范化普惠性幼儿园，规划4500人以上的住宅小区设置1所以上普惠性幼儿园。

四问：孩子在幼儿园的一日生活如何安排？

幼儿户外活动时间每天不少于2小时

省教育厅出台了《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》，对幼儿园实施科学保教提出了指导。孩子在幼儿园的生活包括生活活动、体育活动、自主游戏活动和学习活动等四类活动。

生活活动是指满足幼儿基本生活需要的活动，幼儿园注重孩子生活习惯的养成教育，并落实好幼儿接送、用药登记、膳食营养、午睡管理、卫生消毒等工作。

体育活动旨在增强幼儿运动能力和环境适应能力，在正常的气候条件下，幼儿户外活动时间每天不少于2小时，其中体育活动时间不少于1小时。

自主游戏活动是指幼儿以快乐和满足为目的，自由选择、自主展开、自发交流的游戏活动，促进幼儿发展想象力、创造力、交往合作能力及提升好奇探究的品质，幼儿园每天连续应开展不少于1小时的自主游戏活动。

学习活动是指教师有目的、有计划地引导幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验，包括集体、小组和个别学习三种方式。

同时，幼儿园要避免以课堂集中授课为主组织安排一日活动，避免提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容，避免以机械背诵、记忆、抄写、计算方式进行知识技能性强化训练的行为。