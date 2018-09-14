省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎表示，全省高校要认真学习领会、全面准确把握习近平总书记关于教育重要论述的科学内涵和精神实质。要深刻把握教育发展的根与魂，牢牢坚持社会主义办学方向。坚持用“立德树人”为广东教育打上精神底色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

全国教育大会召开以来，广东教育界迅速掀起学习热潮，深入学习贯彻习近平总书记在大会上的重要讲话精神。13日，省委教育工委举行第22期广东高校学习论坛，广州地区高校领导和教师、辅导员代表近300人参加。

省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎表示，全省高校要认真学习领会、全面准确把握习近平总书记关于教育重要论述的科学内涵和精神实质。要深刻把握教育发展的根与魂，牢牢坚持社会主义办学方向。坚持用“立德树人”为广东教育打上精神底色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

深化改革激发教育发展活力

论坛上，深化教育体制改革和立德树人成为广东高校书记、校长交流分享的热点。

“大会提出深化办学体制和教育管理改革等要求，为提高高等教育质量提供了行动指南。”暨南大学校长宋献中表示，暨大在本学期初提出了一流学科与高水平大学建设等十大重点工作，将加快“双一流”和高水平大学建设。

广州中医药大学党委书记张建华表示，该校积极推进教育体制机制综合改革工作，育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等方面的转变，将有助于教育教学高质量发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

广东轻工职业技术学院院长卢坤建说，学校要抓住机遇超前布局，着力谋划学校发展大局，加强产教融合协调育人，提升学校服务地方经济发展的能力。

当好学生的“引路人”

习近平总书记强调，要精心培养和组织一支会做思想政治工作的政工队伍，把思想政治工作做在日常、做到个人。

“我一直在思考学生喜欢什么，学生需要什么，什么适合学生？”华南师范大学地理科学学院辅导员何雪梅结合身边案例说，要把思想政治工作做出新意和创意，深化思政教育的可感性，帮助学生放飞青春理想。

华南农业大学教授谢青梅表示，作为高校党员教师，要有坚定的理想信念，始终做到心中有党，用热情工作和严谨治学感染学生，把“立德树人”融入教书育人方方面面，言传身教，当好学生的“引路人”。

记者从现场了解到，接下来全省各高校要广泛开展学习贯彻大讨论，组织开展覆盖广大师生的大培训，紧密结合工作实际，全面落实教育优先发展战略，办好人民满意的教育，推动我省高等教育内涵式发展。