南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

探访考研族：复考多年为学历镀金

2018-09-14 08:59 来源：中国新闻网 杨雨奇
字号减小 字号增大

　　本月，2019年全国硕士研究生招生考试预报名工作将启动。近年来，考研报名人数的不断庞大，在应届生中，考研几乎成了大四学生的标配。“考研热”成为一个社会话题，而热度背后，“考研一族”是为求学深造，是为就业竞争，还是为学历镀金？

　　应届生考研：为自己兴趣，为未来就业，也为学历镀金

　　连续补课30天，从早8点上课到晚7点……这样连轴转的学习，是张天宇大三的暑假生活。

　　明年将本科毕业的张天宇，是华北电力大学电气工程专业大四的学生。站在人生分叉路口，他选择攻读本校电气专业的硕士研究生。

　　早在大三上学期，张天宇就在考虑读研。“我这个专业最好的出路是进国企，但爸妈告诉我，现在国企招聘都得硕士毕业。”

　　父母的分析不无道理，据中国教育在线发布的《2018年全国研究生招生数据调查报告》，一项关于考研动机的调查显示，“改变学校背景出身，提高就业竞争力”是考研的主要动机，比例超过70%。

　　除了父母的要求，周围大部分同学选择考研，也促使他想要在文凭上更具竞争力。他说，班里近8成同学打算考研，寝室里其他5个人都要考，我不考显得差人一节。

　　但考研的道路并不好走。张天宇说，自己在大三暑假就备考了。他给自己报了数学、英语和政治的补习班，每天要上课近9小时，30天无休息。

　　如今，虽然补习已经结束，但张天宇依然过得不轻松。他依然坚持早上8点就起床学习，一直到深夜困的不行才敢睡觉。

　　和张天宇一样加入2019年考研团的，还有清华大学车辆工程专业的曹蕊(化名)，她的目标是去隔壁的北大攻读考古专业的硕士。

　　她告诉记者，选择考研的原因有二，一是自己对考古非常感兴趣，二是现在本科专业于女生而言，就业形势不容乐观。

　　但由于过重的本科学习负担，曹蕊已没有精力应付今年的考研。“我想好要延毕一年，专门空出时间备考，今年就当试试水，明年一定考上。”曹蕊说。

　　“考研党”：学历成为执念，无论如何都要读研

　　考研大军里，当然不仅仅有应届生。根据《2018年全国研究生招生数据调查报告》，在2018年的考研人数中，应届考生有131万人，往届考生达107万，而根据各地披露的信息，多个省份的考研报名者中，往届生增幅都在超过应届生。

　　崔扬就是“往届生”中的一员。2019年的研究生考试，已是她第三次报名。早在2015年，就读于西南医科大学中西医临床专业的崔扬，就报考了四川大学精神分析专业。她说，这是她的兴趣所在。

　　遗憾的是，崔扬并没有“金榜题名”。第一次考研宣告失败。还要不要继续考，成了崔扬的心结。父母没有表态，姑姑和奶奶持反对意见，哥哥鼓励她再考……终于，在几经纠结后，她决定在2016年的12月再考一次。

　　为了做更充分的准备，崔扬毕业后没找工作，一心一意备战。这一次，她把目标改成了西南大学的心理学方向。

　　但第二次考研，崔扬再次“名落孙山”。

　　她告诉记者，在毕业后备战的那一年，其实压力非常大。“同龄人都开始挣钱，我却还在读书，心里过意不去。”崔扬说，她心里明白，爸妈嘴上说着不着急我挣钱，但我天天待在家很不是滋味。

　　虽然爸妈没说什么，但崔扬的亲戚们也会嘀咕两句，让她放弃考研，去找个工作。

　　尽管面对来自多方面的压力，但崔扬认为读研依然是目前最好的选择。她解释，一来自己希望通过考研改变专业；二来自己也想借助考研打个漂亮的“翻身仗”，拿到名校文凭，进入更好的工作平台。

　　带着这样的执念，崔扬决定三战考场。她说，考上研究生已经是心里既定的目标，而自己就是一个不达目标不放手的人。

　　上班族：兼顾工作，复习时还要防着领导发现

　　2017年毕业的杨文静(化名)，已经有一年的工作经历，但要去北京读个硕士的想法，却依然留存在她的心里。

　　本科毕业于某二本大学的她，对现在的工作不太满意。不满的原因，主要因为和同事工资的差距。她说，一起进来的同事，如果学历是硕士，工资就会比她高1000-2000块钱，这让杨文静下定了拿到硕士文凭的决心。

　　和应届生不同，杨文静不能全身心投入到学习中，她必须分出时间完成工作。由于从事编辑的工作，杨文静通常要从下午2点上班到晚上10点。“我上午就在家复习功课，晚上下班了就在办公室看书，学到12点再回家。”

　　这样的生活方式使得杨文静每天的睡眠时间只有6-7个小时，即便没有工作时，她也不会放松下来，而是过着吃饭、睡觉、复习的单调生活。

　　但这并不是最困难的阻碍，让杨文静为难的是工作期间看书，被领导发现。她讲起一次尴尬的遭遇：有一天我在办公室复习，领导坐在附近。一位同事走过来问，你复习的怎么样了？我没有回答她，但发现旁边的领导正很严肃地盯着我。

　　在工作与读研两座大山下，杨文静都不能放弃。“我不能辞职备考，否则养不活自己。但又工作又复习，确实压缩了我的休息时间，还得随时防着领导看见我悄悄学习。”

　　专家：考研与否切勿盲从，应作长远职业规划

　　考研热有着现实的数据支撑，去年，2018年度全国硕士研究生招生考试的报考人数达238万人，相较于2017年增长了37万人。而在这次考试报名中，湖北、辽宁、湖南、河北等地的考研人数均创下历史新高。

　　闫欢是东北师范大学传媒科学学院教授、硕士生导师，她对近年来的考研热有着直观的感受。她认为，其中有一个重要原因，是社会经济水平提升，家长对孩子教育资金投入的增长，让学生养家的负担变小，追求高学历、好工作就成了多数人的选择。

　　但闫欢并不支持大学生为了躲避就业跟风选择读研，“研究生学习是半社会状态，若适应不了工作压力，你也很难适应读研的学术压力。”

　　面对连年上升的考研大军，华图教育考研项目部院校规划师贺争解释，一方面各高校扩招幅度提升，硕士文凭不再是高不可攀的学历证书，另一方面，某些职业深入发展，倒逼学生不得不读研，“如医学类，如果不继续深造，很难找到好的工作。”

　　此外，贺争认为，学生心里的“名校情节”也是考研热的原因之一，他说，很多学生都想通过读研，追上本科学历的差距。

　　实际上，考研和读研的难度并不算低。作为一名有数十年研究生辅导从业经历的老师，贺争认为，伴随考研的人数扩大了，考研特别是考名校的困难程度也在增加，分数的角逐其实在变得越发激烈。

　　“学生们还是不能盲目跟风，用随大流的心态去考研，应做好长远的人生规划，了解自己的兴趣所在，根据自己的性格特长，再选择适合的学校和专业。”贺争说。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235