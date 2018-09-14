校外培训收费新规之下　有机构“抢推”长期课程

8月22日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，要求校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。新规之下，校外培训机构有关收费的问题执行得如何？近日，记者走访了广州市部分校外培训机构，发现有些机构的收费价目表时间跨度依然超过三个月，而有些机构则根据新规调整收费，把时间跨度限定在三个月。

8月22日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，要求校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。新规之下，校外培训机构有关收费的问题执行得如何？近日，记者走访了广州市部分校外培训机构，发现有些机构的收费价目表时间跨度依然超过三个月，而有些机构则根据新规调整收费，把时间跨度限定在三个月。

有业内人士分析称，校外培训机构收费周期变短，资金回流变慢，部分小机构或资金链断裂，面临关闭停运的风险。

部分机构在新规前已收取秋季班学费

今年以来，对校外培训机构的治理呈现趋严态势。8月22日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号,以下简称《意见》)，就校外培训机构存在安全隐患、证照不全、超前培训等问题提出了一系列措施。《意见》其中一项要求为，严格执行国家关于财务与资产管理的规定，收费时段与教学安排应协调一致，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

新规颁布十天左右就迎来中小学开学时间，那么在新学期参加校外培训该如何缴费？南都记者在采访中发现，不少家长已经在七八月统一缴了暑期班和秋季班的费用了。

“我们暑期班和秋季班的费用加起来大概6000块吧，之前一直都是这样连着报的，反正我们是坚定的‘上班一族’。”家长冼小姐告诉南都记者，孩子上小学三年级了，从二年级开始就报读校外培训机构，从今年初开始，培训机构的费用涨了好几百块了。不过让孩子跟着机构学，至少家长可以省点心，所以就连着报了，没有中断。“反正在家闲着也是闲着，感觉机构收费还是挺正规的，大家都交一样的钱，明码实价，所以也没留意到底是一次过交多少个月。大概算一下，一个学期也就是4个月左右吧。”

也有老生的家长表示，一次性把费用交了，主要还是图个安心。“因为有的培训班特别热门，不提前交钱‘占坑’就怕到时没名额了。”家长陈小姐表示，好的培训班老师有很多家长在随时候着，她就担心一旦短期缴费，就要不断地续费，“那一年得‘秒杀’多少回啊。”

当然，也有家长为新规叫好，一来试错成本低了，二来有可能会让机构在续费方面做一些让利。“说不定机构为了续费也给老学员福利，如一些对培训机构印象还不错的学生和家长续费时就会考虑到性价比问题，这时，如果对老学员给予更大的优惠，他们会更愿意相信上过课的培训机构。”

一对一新生收费要“因人而异”

老生续费已经提前完成，那么新生的收费是否按照新的规定执行呢？记者走访了广州市内部分培训机构，发现在收费的问题上，有些机构比较含糊，有些机构的前台没有任何报班的收费资料。南都记者在荔湾区四季花园附近一个培训机构咨询时，工作人员表示，要看小孩的程度才能最终决定费用多少。“因为我们是做一对一的，所以收费也会‘因人而异’。我们要根据小孩的程度来匹配相关的课程和相应的老师。”

该工作人员表示，机构没有设置体验课程，费用是按次数来交。至于一次性要交多少费用，其表示要看家长的需求，“有的家长一下子会交一年的费用，也有的家长会交一个学期的费用。”

该工作人员建议一次性多买一些课程。“我们的课程没有时间限制的，想什么时候用都行。”该工作人员表示，课程越早买越划算。她举了个例子，比如，小孩现在是三年级，那么三年级的时候买课程相比较于四五年级是要划算一些的，如果三年级的课程用不完，可以顺延到四五年级用，就等于花钱少了。

谈到具体课程收费的问题，该工作人员表示要家长带着孩子与招生主任沟通，目前很难具体回答这个问题。

有机构抢推长期课程名额

除了一对一，其他班型缴费时长是多少？在一些校外培训机构的招生页面上，南都记者看到，不少机构的收费时间跨度仍然超过三个月，如从9月初到12月底，将近4个月。

当然，也有部分校外培训机构明码标价，表示调整收费周期，明确打出“三个月学费”的标准。

新规虽出，但各地何时出台落地文件、对收费乱象进行排查，仍未有明确消息。南都记者发现，在政策空窗期，有校外培训机构试图抢末班车。家长林先生向南都记者展示了9月13日树童英语广州一分校的课程顾问老师群发给家长的消息。消息称，“免单大餐最后疯狂！小学买一年送一年再送一学期”、“国务院3个月收费限令实施，最后5个长期课程优惠名额，抢到就是捡到，错过永不再有。”

林先生表示，因为此前已经决定不给孩子报这个英语课了，所以看到消息后并没有心动，但是他在给孩子物色其他培训班，“同类型的其他班，如果有这些活动的话，会心动的。”

家长说

培训机构促销多买多送

家长图优惠买长期课程

记者在采访中发现，有些家长对于培训班收费周期的问题很少关注。“在机构缴费的问题上，我很少去较真。只要觉得能接受，一般就直接缴费了，没有算过到底是管几个月。”家长秦女士表示，除了重点关注教学质量外，有时遇到有课程打包促销，也会购买一些长期的课程。“这个收费是市场行为，靠市场来调节，有的口碑不太好的机构想长周期收费也不太可能。家长不会买账。”

而丁小姐则对在线课程比较感兴趣，她表示，很多在线课程都会不定期地推出一些优惠套餐，有的甚至长达两三年。“我一下子在上面买了3万元的课程，因为小孩子经常会用到，而且作为家长，也对这个课程比较认可。”丁小姐表示，她一开始就是买了6节课，花了2000块，后来发现有买1万元送两节课的优惠，她又充值了，最后发现买两万元送的课程更多，于是她就一直买，买到了3万元的课程。“课程没有期限，随时都能用，所以也比较放心。”

记者发现，像丁小姐这种消费心态的家长并不在少数。不少家长希望孩子学得好，同样也希望自己的钱包能花得少，因此，只要课程质量没有问题，家长不会太在乎缴费的时间跨度有多长。

分析

收费周期变短或致小机构资金链断裂

“新规限定不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用，校外培训机构在续费率上肯定会受到影响。”一位培训界业内人士告诉南都记者，如果收费方式改变，有可能小的培训机构面临资金链断裂的问题，因为不少小型的培训机构都是靠长周期的学费来维持机构的运营费用，一旦收费的周期变短，资金回流变慢，就有面临关闭停运的风险。

“有的机构刚开始会以至少一个学期的周期来收取费用，这就捆绑了部分家长，如果不满意的话，也会面临退款难的问题。”上述业内人士表示，新规定有利于机构更加规范教学管理，更加注重教学品质的提升，提高机构续费率。“一方面，老生的续费率代表这市场的认可度，续费率高能成为招生宣传的招聘；另一方面，老学员续费对于培训机构而言可以省不少招生成本。”

也有业内观点称，新规将会让之前不参加培优的家长和学员，也会愿意参与短期尝试。从正面来看，应该是扩大了、增加了市场的份额。从课程方面来看，校外培训机构为适应新规或会在每3个月节点重新精细划分教学目标、教学大纲、教学结业展示等，对于上课进度、节奏时间有了更规范、明确的指令。