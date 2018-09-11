求职季到了！ 企业年金知识请收好

步入求职季，很多人在应聘时会看到企业的招聘简章上写着“五险二金”，这个比通行的“五险一金”多出来的“一金”便是企业年金。那么企业年金该如何缴纳？对职工又有哪些影响？ 问：建立企业年金有何益处？

步入求职季，很多人在应聘时会看到企业的招聘简章上写着“五险二金”，这个比通行的“五险一金”多出来的“一金”便是企业年金。那么企业年金该如何缴纳？对职工又有哪些影响？

问：建立企业年金有何益处？

主持人：对于很多企业职工来说，相对于基本养老金而言，“企业年金”还是一个比较陌生的概念，这是因为企业年金是企业自愿选择的一种补充性养老保险制度，并非强制参保。对企业来说，建立企业年金，有利于完善职工薪酬体系，展现企业良好文化、增强人才吸引力；对职工来说，政府建立的基本养老保险作为第一支柱，对职工个人退休以后的养老保障水平有限。参加企业年金，有利于在基本养老保险基础上，另外增加一份养老积累，进一步提高退休后的收入水平。

问：企业年金如何缴纳？

主持人：人力资源和社会保障部、财政部印发的《企业年金办法》规定，企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本企业职工工资总额的12%。具体所需费用，由企业和职工一方协商确定。企业可根据职工岗位、责任和贡献等不同，在分配企业缴费时存在一定的区别，体现企业年金的激励作用。同时，也应兼顾公平、控制差距，企业当期缴费计入职工企业年金个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。

值得注意的是，企业年金实行完全积累，会为每个参加企业年金的职工建立企业年金个人账户。该账户下设企业缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录企业缴费分配给个人的部分及其投资收益，以及本人缴费及其投资收益。

问：如果跳槽了，企业年金该如何处理？

主持人：职工变动工作单位，如果新单位已经建立企业年金或者职业年金，原企业年金个人账户权益应当随同转入新就业单位企业年金或者职业年金。新单位没有建立企业年金或者职业年金，也不必担心。原企业年金个人账户可以暂时由原管理机构继续管理，也可以由法人受托机构发起的集合计划设置保留账户暂时管理。原受托人是企业年金理事会的，由企业与职工协商选择法人受托机构管理。

此外，如果企业因经营不善等原因暂时无力缴纳企业年金，经与职工一方协商，可以中止缴费。不能继续缴费的情况消失后，企业和职工恢复缴费，并可以根据本企业实际情况，按照中止缴费时的企业年金方案予以补缴，补缴的年限和金额不得超过实际中止的年限和金额。 (本期主持人 韩秉志)