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人民满意，期待教育带来更多幸福感

2018-09-11 07:32 来源：人民日报
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　　“村里新办了幼儿园，条件好还免费。”看着孩子嬉笑玩闹，甘肃省静宁县祁川村的曾客飞喜上眉梢。

　　“从安徽老家到江苏南京打工，本以为孩子转学会遇到不少麻烦，没想到手续办得这么顺利。”安徽省霍山县的张荣强喜出望外。

　　“初中毕业后，一度想出去打工，幸好赶上免费中职教育，我才能继续读书。”在四川省盐源县职业技术中学，学汽修的叶雪对未来充满信心。

　　教育是攸关国家发展、民族兴衰的“百年大计”，也是寄托亿万家庭对美好生活期盼的民生工程。无论是在偏远山村还是繁华都市，孩子们幸福的笑脸、老百姓真切的获得感，都是教育改革发展成就最直观、最生动的体现。

　　补齐短板，不让贫困家庭的孩子输在起跑线上

　　木桶的容量，取决于最短的那块板。教育的短板，关键就在贫困地区这个底部。

　　在河南省中牟县城东路小学，一幢崭新漂亮的四层教学楼已经投入使用。校长郝瑞说：“原来的教学楼是上世纪90年代村民集资修建的，地上墙上多处有裂缝，孩子在里面上课，总是让人提心吊胆。现在，孩子们不仅能在安全舒适的教室里上课，图书室、实验室、音乐室也一应俱全。”

　　城东路小学的巨大变化，得益于“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”这一重大工程项目。“全面改薄”自2013年12月启动实施以来，规划新建、改扩建校舍约2.2亿平方米，购置教育仪器设备约1066亿元，惠及全国2600多个县的近22万所义务教育学校。其建设资金投入量之大、项目涵盖范围之广、受益学生覆盖面之多，在中国教育史上是空前的。

　　“土豆牛肉、酸辣椒炒肉、西红柿鸡蛋、筒骨萝卜汤”……贵州省惠水县长田中心小学食堂门口，张贴着周一到周五的供餐食谱。“每餐都是三菜一汤，菜谱一周一换。”六年级学生向梅霞说，“我从一年级开始，就一直在学校吃营养餐。”

　　从2011年至今，中央财政累计安排资金1591亿元，从最贫困、最偏远的地区做起，实施营养改善计划。目前营养改善计划已实现国家扶贫开发县全覆盖，受益学生3700多万人。据中国疾病预防控制中心的跟踪监测显示，项目地区学生的营养健康状况逐步改善，身体素质明显提高。

　　一项项改革举措、一组组数据见证着近年来教育成果惠及贫困地区的成绩：覆盖学前教育至研究生教育的学生资助政策体系已经建立，5年来累计资助学生达4.25亿人次；2016年春季学期开始，“教育经费可携带”，全国1400万名农民工随迁子女全部纳入“两免一补”政策范围；2017年排查出的1.88万名辍学农村留守儿童，基本都已复学……

　　穷校摘穷帽，学生露欢颜。补齐贫困地区的教育短板，其实就是守住了民生的底线，守住了教育的公平与社会的公正。

　　办好每一所学校，让每个孩子都能接受更好更公平的教育

　　面向每一个学生，办好每一所学校，让每一个孩子都能享受公平优质的教育，这是教育均衡发展的基本要求，也是亿万群众内心的呼唤。

　　教育要均衡发展，就要解决地区不平衡问题。得益于国家贫困地区定向招生专项计划，来自重庆云阳县上坝乡的学生万方玉，走出闭塞的大山，圆梦北京大学。

　　像万方玉这样的学生，还有很多。国家从2015年起将新增招生计划主体全部投向中西部地区和人口大省，3年来支援中西部地区招生协作计划共安排90余万人，相当于为中西部地区增建了近百所万人大学。农村和贫困地区专项招生计划，每年的招生名额也从1万人增至9.6万人，累计录取学生37万人，形成了保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。

　　教育要均衡发展，还要解决城乡差异问题。湖南省长沙市育新小学近年来与邻近村小跳马小学“结了对”。“从育新小学老师身上我学到了很多新的教育理念和教学方法。”跳马小学教师杨思瑶说。

　　制订城乡统一的学校建设标准、落实城乡统一的教师编制标准、实现城乡统一的生均公用经费基准定额标准、完善城乡统一的学校基本装备配置标准……截至2017年底，全国2379个县通过了义务教育基本均衡发展督导评估认定，占县级行政单位总数的比例接近82%。

　　教育要均衡发展，也要解决大城市择校择班问题。得知孩子只能进附近的“非名牌”小学时，山东济南的徐丽有点失落，可开学后，她欣喜地发现，孩子的班主任竟然是名校老师。得益于学校联盟、集团化办学、学区化管理等机制创新，如今家长学生“舍近求远”的现象少了很多。

　　2014年，一场规范义务教育免试就近入学的“大会战”在北京、上海、广州等大城市全面打响。从重点监测的24个大城市来看，2014年至2017年，小学免试就近入学比例一直稳定在97%以上；初中免试就近入学比例稳定在95%以上。

　　公平是教育发展的重要价值取向，也是让老百姓共享改革发展成果的题中之义。从农村到都市，从西部到东部，在中国大地上办好每一所学校，让每一个孩子都能接受更均衡的教育，这样的梦想正在实现。

　　提升质量，让每个孩子都能得到全面而有个性的发展

　　如果说公平是教育的起点，那么质量就是教育的生命线。

　　“曾经，缺硬件、少资金、网络差等问题严重制约着教育信息化的发展。而现在，宽带网络、班班通、资源平台等都已经配备齐全。”云南省临沧市忙令小学的校长李华灿高兴地说。

　　党的十八大以来，我国加快推进以“三通两平台”为核心的教育信息化建设，顺利完成“教学点数字教育资源全覆盖”项目。中国教育卫星宽带传输网直接服务近1亿名农村中小学师生，全国6.4万个教学点实现数字教育资源全覆盖，解决了边远地区教学点开不齐、开不好课的问题。

　　让每一个孩子都能成为全面发展的人，是全社会对教育的期待。在陕西汉中，国家级非物质文化遗产“汉调桄桄”走进小学生的课堂，从泥塑造型、勾画脸谱，到木偶组装、表演唱腔，孩子们在模仿与创作中，感受文化、传承文化；在山东潍坊，初中课堂是五六人一组的“研讨”，学生们成为主角，在老师的指导下，合作学习、独立总结……种种举措，无不传递出培养综合素质、重视兴趣爱好的育人导向。

　　教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。2012年至2016年，中央财政累计投入经费95亿元，支持实施“国培计划”，共培训中小学幼儿园教师、校长、职业院校教师等1008万人次；2015年，国务院办公厅印发《乡村教师支持计划（2015—2020年）》，提高乡村教师生活待遇，统一城乡教职工编制标准；同年8月的国务院常务会议决定，全面推开中小学教师职称制度改革，设置正高级职称，打破中小学教师的职业“天花板”；2018年初，《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》出台，要求培养造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍……一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍正在形成，人民群众对好老师的期盼正在实现。

　　站在“由大向强”的飞跃关口，抬高底部、缩小差距、提升质量，让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育、通过知识改变命运，是国家的责任，也是百姓的心声。期待教育能给百姓带来更多获得感、幸福感、安全感。

编辑： 柯丹洁

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