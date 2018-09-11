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近九成家长支持孩子当老师

2018-09-11 07:33 来源：钱江晚报 沈蒙和
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    近日，一项主题为“家长眼中的老师”的问卷调查引起大家的兴趣，两周内共计收到11077份有效问卷。

　　记者拿到了调查结果，近半数家长希望老师不要太严厉，“和蔼可亲”是最受欢迎的。

　　八成以上家长认为，“上课师生、下课朋友”这种关系对孩子来说最好。虽然有不少家长认为，当老师十分辛苦，但仍有近九成的家长表示，如果孩子将来想从事教师这一职业，自己是支持的。

　　中国有句古话“严师出高徒”，但记者发现，现在家长更希望老师是平易近人的。在“晓黑板”APP的这项调查中，有46.3%的人希望老师“和蔼可亲、平易近人”，还有28.5%的家长认为，老师应该具有“幽默风趣”这一性格特征，仅有25.2%的家长希望老师“严格”。

　　在被问及“你认为最好的师生关系是什么”时，83.5%的家长希望，孩子和老师之间能保持一种“上课师生、下课朋友”的平等关系，能引导孩子养成良好的行为规范。

　　对于老师应该具有的素养，“教学经验丰富”、“能让孩子爱上学习”、“公平、对孩子一视同仁”这三点都得到半数以上家长的关注，学历高低不再左右家长对老师的评判，仅5.4%的家长表示希望老师“学历高”。

　　在被问及“老师对孩子的影响有哪些”时，“良好的行为规范”、“积极向上的三观”和“独立思考的能力”这三点，家长认为影响最大。其中42.4%的家长认为，老师最能影响孩子树立“良好的行为规范”。

　　该调查以幼儿园、小学、初中和高中四组学龄为划分依据，对数据进行分层分析，发现随着孩子学龄的增加，家长侧重关心的教师素养有所不同。

　　关于老师的性格特征，在各学龄阶段家长心中，“和蔼可亲、平易近人”都排在首位。但随着孩子学龄的增加，家长越来越期望老师“严格、有威慑力”。记者发现，幼儿园、高中家长希望老师具备“严格、有威慑力”的性格，占比分别为11.3%和30.5%。

　　记者发现，幼儿园和小学低龄阶段的家长，更多地担心孩子不适应学校的环境，希望老师能多照顾孩子。而随着孩子长大,开始适应在校环境后，家长更关注孩子的学习，希望老师能够严格要求孩子。

　　因此，对于老师应具备的素养，幼儿园的家长更看重老师是否能“公平、一视同仁”，小学的家长则看重老师“能让孩子爱上学习”，初、高中的家长则希望老师“教学经验丰富”。

　　在调查数据中，有一点引起记者的关注。随着孩子学龄的增加，家长认为老师对孩子养成“良好的行为习惯”的影响逐渐减少，而引导树立“积极向上的三观”的影响却在逐渐增加。

　　教师节到了，“教师”这个职业在家长心目中地位如何？

　　很多家长表示理解老师的不易。幼儿园阶段可能是家长最容易有情绪的时期。一是由于不少父母忙于工作，照看孩子多由老人承担，而隔代教育会给老师的工作增加部分困扰。二是随着家长的年轻化、知识化，必然会对老师提出更高的要求。

　　对于“老师工作中会遇到什么困扰”这个问题，小学、幼儿园的家长更多地认为是由于“家长不理解”，初、高中家长则认为“孩子不听话”给老师带来的困扰更大。

　　记者采访了二十位高中学生家长，这一结论被得到认同。家长刘女士表示：“女儿读幼儿园的时候，总害怕她被人欺负，老师会照顾得不好。我会反复向女儿询问她在幼儿园、学校的情况，直到女儿逐渐长大，这些担心才慢慢放下，也开始理解老师工作的不易。”

　　而在被问及“你认为老师每天的工作时间是多少”时，47.9%的家长认为老师的工作时间是8个小时，12.7%的家长认为老师工作时间只有在校上课的时间。

　　实际上呢？记者采访了杭州某民办初中的王老师，在教育一线工作了近十年的她表示，“教师是一个几乎没有空闲的职业”。记者了解到，除了平时上课、批改作业外，王老师一节课时的备课时间约为4~5个小时。

　　“如果孩子想当老师，家长的态度”这个问题，在所有填写调查问卷的浙江家长中，85.61%的家长表示支持，其中46.36%的家长表示“非常支持”，39.25%的家长表示“支持”，11%的家长表示“不表态”，而2.89%的家长表示“不支持”，仅有0.5%的家长表示“强烈反对”。

　　教师节到了，不少家长表示，希望能在教师节这一天向老师表示感谢，超七成以上家长会选择鲜花贺卡作为礼品。

编辑： 柯丹洁

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