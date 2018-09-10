打造高素质专业化创新型教师队伍

办好人民满意的教育，要努力培养更多好老师。近年来，广东大力实施“强师工程”，教师队伍建设迈出新步伐，实现新跨越：截至2017年底，全省各级各类学校专任教师（不含技工教育）137.7万人，比2012年底增加22.2万人，增长19.2%。专任教师学历层次明显提升，近5年幼儿园教师具有大专学历的比例从54.3%提高到76.0%，小学、初中教师具有本科学历的比例分别从29.7%、67.3%提高到59.5%、87.0%。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。

9月3日新学年开学首日，广东省庆祝2018年教师节暨优秀教师表彰大会在广州举行，隆重表彰了1179名南粤优秀教师、130名优秀教育工作者和448名特级教师，以充分发挥师德表率、育人模范、专业引领作用，在全社会弘扬尊师重教的良好风尚。

办好人民满意的教育，要努力培养更多好老师。近年来，广东大力实施“强师工程”，教师队伍建设迈出新步伐，实现新跨越：截至2017年底，全省各级各类学校专任教师（不含技工教育）137.7万人，比2012年底增加22.2万人，增长19.2%。专任教师学历层次明显提升，近5年幼儿园教师具有大专学历的比例从54.3%提高到76.0%，小学、初中教师具有本科学历的比例分别从29.7%、67.3%提高到59.5%、87.0%。

省教育厅有关负责人表示，今后一个时期，我省将全面贯彻落实中央《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》部署要求，努力打造党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，为我省加快推进教育现代化提供有力的人才支撑。

强师德

建立健全教师师德建设长效机制

今年以来，“感动中国”2017年度人物，华南农业大学原校长、中国科学院院士、我国著名作物遗传学家卢永根的故事广为流传：他一生清贫，却捐出毕生积蓄880多万元支持教育事业，用行动诠释了“师德”二字。

育有德之人，需有德之师。近年来，我省不断完善师德建设长效机制，加强教师职业理想和职业道德教育，引导教师坚持教书与育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。

省教育厅有关负责人表示，我省将师德建设贯穿到教师队伍建设的各个方面和教师发展的全过程，印发《关于建立健全教师师德建设长效机制的实施意见》，建立健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德建设长效机制。

同时，将思想政治素质和职业道德水平摆在首位，推进教师全员全方位全过程师德养成。发掘师德典型，加强师德宣传，强化师德考评，严格落实师德“一票否决”，严肃查处学术不端、有偿补课、违规收受礼品礼金等师德违规行为。

“作为一名教师，必须爱岗敬业，弘扬高尚师德，潜心立德树人。”扎根乡村任教20年的潮州市潮安区归湖怀慈中学教师李卓彬说，老师要以师德为先，做青少年学生道德修养的楷模。

补短板

“上岗退费”政策为农村补充4.4万名教师

长期以来，广东教育发展存在不平衡不充分的问题，主要体现在区域之间、城乡之间、校际之间多个层面。破解这个问题，要重点补齐农村教育短板，而农村教育短板在于师资。

一支下得去、留得住、教得好的乡村教师队伍正在成长起来。早在2015年，我省大力实施“乡村教师支持计划”，更好地配置农村教师资源、提升农村教师素质，精准对接教育现代化发展对教师数量和质量的需求。

今年，我省开始实施粤东粤西粤北地区中小学教师公费定向培养计划，12所高等学校和50多个县（市、区）参与试点，已招收本专科生1600人。公费定向培养生在基本修业期内免缴学费、住宿费和实习实践费等，并且每生每年可领取8000元的生活补助费，毕业后到定向范围学校（含村小、教学点）任教不少于6年。

同时，持续完善“上岗退费”政策，大幅提高退费标准，研究生每人每年12000元，退费5年；本专科每人每年8000元，其中艺术类（音乐、美术、舞蹈）、特殊教育专业每人每年12000元，本科、专科分别退费4年、3年。

省教育厅有关负责人表示，2008年起至今，“上岗退费”政策已为我省粤东粤西粤北地区农村中小学补充4.4万名合格教师，其中20%以上是当地紧缺的英语、艺术、体育等学科教师。服务期满后，98%以上的“上岗退费”教师选择继续留在当地任教。

“政策对乡村教师的扶持力度越来越大，我们的幸福感越来越强了。”肇庆市广宁县木格镇中心小学英语教师梁楚云开心地说，“乡村教师支持计划”的一系列举措吸引了更多高校毕业生来到农村教学，让农村有了更多优秀师资，提高了教学质量。