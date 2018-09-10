广东高校“掌门人”开学第一课传授“秘籍”

金秋九月，高校陆续开学，萌新们纷纷走进理想中的学府。在开学典礼上，高校的“掌门人”给同学们上了怎样的第一课？对新生有哪些期待和祝福？今天小编和您走进8所高校，听听他们或深情、或幽默、或感动、或温馨地讲了这些道理......

金秋九月，高校陆续开学，萌新们纷纷走进理想中的学府。在开学典礼上，高校的“掌门人”给同学们上了怎样的第一课？对新生有哪些期待和祝福？今天小编和您走进8所高校，听听他们或深情、或幽默、或感动、或温馨地讲了这些道理......

中山大学

8月30日，中山大学2018年开学典礼暨“大学第一课”依次在珠海校区，广州校区东校园、南校园和北校园举行。

罗俊校长对全体2018级新生提出三点希望：一要胸怀天下，勇担责任。以实现中华民族伟大复兴为己任，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”坚定理想信念，勇担时代重任，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。二要奋力进取，追求卓越。以奋勇拼搏的精神，不断锤炼自我、完善自我，向更高标准看齐，更高目标迈进，担负民族重任，实现人生理想，真正成为社会精英国之栋梁。三要脚踏实地，励志勤学。牢记治学为要，传承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训精神，践行“学在中大，追求卓越”的治学精神，对标“爱国、励志、求真、力行”，在拼搏中前行，在砥砺中成长，在不懈奋斗中实现青春梦想。

华南农业大学

9月5日上午，华南农业大学在泰山区运动场举行2018年新生开学典礼。

校长陈晓阳向新生们提出了以下三点希望：一是要修身积德，提高品德素养。要以卢永根院士为榜样，忠心报国，大爱无私，树立正确的人生观、世界观和价值观，成为一个内心强大、品性端正、志存高远的人。二是要刻苦学习，拥有非凡的才智。希望大家发现生活之美，感受知识之美，学习人性之美，与美同行，才智体美共同发展，在欣赏华农校园美景的同时不断陶冶情操，感受自然之美。三是要勇于创新，激发创新潜能。高校是高层次人才的汇聚之地，更是前沿科研成果的创新高地，肩负着服务创新驱动、实现创新引领的历史使命。如今你们进入高校学习，要不断挖掘和磨砺自己的创新能力，通过刻苦学习，做到思有所悟，学有所成，技有所长，勤有所得，成为造福人民，造福国家的栋梁之材。

广州中医药大学

9月3日上午，广州中医药大学党委书记张建华在大学城校区体育馆内，给2018级全体新生上思政第一课。

张建华说，信仰是一个人任何时候都不能丢的最宝贵的精神力量，人要有信仰，才会树立正确的价值观。通过讲述陈望道、李大钊、杨开慧等革命先辈的生动故事，强调青年人应该具备为了幸福生活、执着追寻理想信仰的精神品格。他讲到，情怀是一种高尚的心境、情趣和胸怀。中华民族根植最深、影响最大的精神品质，必定是家国情怀。爱国情怀让毛泽东、方志敏等一代代革命者，钱学森、李四光、邓稼先等一批批建设者构筑起国家的坚强脊梁；爱家情怀意味着大家与小家休戚与共，只有国家富强了，民族复兴了，社会才能安定，家庭才能幸福。希望大学生爱国爱家的同时，深爱校园这片热土，深爱广州中医药大学这个大家庭。

华南师范大学

9月4日，华南师范大学在石牌校区、大学城校区、南海校区举行了2018年新生开学典礼。

王恩科校长代表全校师生对全体新生的到来表示欢迎，用刘湘在亚运会的经历激励同学们。“嬉戏容易，勤学难。”校长用七个字提醒新生，要过好大学生活，从“萌新”成长为社会精英。他说，建校85年来，华南师大培养输送了一大批优秀学子。作为校长，两个多月前，刚送走了近9000余名2018届毕业生，为每位获得学位的学士、硕士、博士毕业生“拨穗”。多年来，师兄师姐们秉承母校“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表”的校训，勤勤恳恳，兢兢业业，活跃在国家的经济、文化、教育等各行各业，尤其是在教育领域涌现出了不少杰出人才，为国家的发展、繁荣做出了重要贡献，也为母校赢得了社会美誉。他勉励新生们，要志存高远，做有家国情怀的华师人；要求真求实，做有科学情怀的华师人；要崇德尚行，做有人文情怀的华师人。最后，他希望同学们在华南师大努力学习，奋发有为，放飞人生梦想，争做担当民族复兴大任的新时代的华师人！

广东药科大学

9月4日和5日，学校2018级新生开学典礼分别在大学城校区和中山校区隆重举行。

校长郭姣表示，站在新的历史起点上，学校正全力推进新一轮大发展，力争早日建成高水平药科大学，为国家为社会培养更多有理想、有担当、有素养的人，让每一位学生通过广药大的教育而体验生命成长的历程，去拥有追求幸福人生的目标和能力。她说，大学是最美好而又最关键的时期，希望同学们在广药大实现更高的梦想。为此，她向同学们提出了三点希望：一是宁静致远，专注用心；二是锐意创新，挑战自我；三是理想坚定，信念坚毅。希望每一个广药大人把个人梦想融入国家和民族的梦想中，在成就国家和民族的大梦想中实现自己的梦想。最后，郭姣祝愿同学们用青春铺路，让梦想延伸，以奋斗助力，在广药大开启新的追梦之旅，在这里追梦、圆梦。

广州大学

9月6日上午，广州大学分别在大学城和桂花岗两个校区举行2018年开学典礼暨军训动员会。

魏明海校长在开学典礼上致辞，他说：“给未来开启一扇新的大门，这是我对新同学在大学学习和生活的真切期待。为未来做足准备，才有可能给你们自己的未来真正开启一扇新的大门。给未来开启一扇新的大门，需要强大的力量和能力。其中，有三种能力最值得倚靠。

一是感悟力。感悟力的基础是同理心。你们只有真正知道设身处地，真正理解人同此心、心同此理，才有可能会有真正的感悟力；

二是创造力。未来将是人工智能的时代、也是人机共舞的时代，你们的独特优势主要来源于创新性思维，惟有创意、创新和创造，才可能真正握有金钥匙；

三是笃行力。学有所得，关键在于“知行合一”，努力践履所学，使所学最终有所落实。也在于有自制的能力，能理性地控制自己的感情和行为。”

广州医科大学

9月3日上午，广州医科大学举行2018级本科生、研究生开学典礼。

王新华校长代表学校对2018级新生表达热烈的欢迎和诚挚的祝贺。他说，同学们是广医历史上具有特殊意义的一届学生，因为今年11月学校将迎来建校60周年华诞。同学们的加入正逢其时，将参与和见证广医高水平大学建设的新征程，这既是荣耀，也是责任。他鼓励同学们努力成为一名“顶天立地”的广医人。顶天就是要有浓厚的家国意识、深切的人文关怀、敏锐的国际视野和强烈的使命担当；立地就是要博学创新、务实笃行和奋发有为。希望同学们一是要立志，志存高远。二是要立德，厚德修身。三是要立学，博学创新。四是要立行，务实笃行。

南方科技大学

9月2日上午，南方科技大学2018年开学典礼隆重举行，校党委书记郭雨蓉在开学典礼仪式后给在场的1801名新生（含研究生和留学生）带来了一场别开生面的“开学第一课”。

她表示，南科大这几年的发展令人欣喜，创新是其中最重要的因素之一。首先，创建南科大这个想法，就是创新的，体现了深圳的敢想。其次，办学过程中，遇到各种问题，用创新的思维和创新的方式加以解决，这体现了深圳的敢干。敢想敢干，加上求真务实，追求卓越，共同成就了南科大的辉煌。她说，作为富有朝气、富有梦想的青年一代，同学们是“天降大任”的强国一代。希望同学们在新的征途中，秉持和发扬深圳敢为天下先、创新不止步的城市精神和南科大的创校精神，争做有理想、有追求、有本领、有担当的新时代大学生，成为具有创新气质的一代新人，用创新赢得未来！

（来源：广东教育 各高校官微）