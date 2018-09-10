“多个率先”锻造高素质创新型教师队伍 构建高位均衡新格局

今天是2018年教师节，7日，禅城区委、区政府召开禅城区庆祝2018年教师节大会，禅城区委书记刘东豪、区长孔海文、区政协主席殷辉、区人大常委会副主任林树茂、副区长刘飞虎出席会议，并为教育系统26个优秀单位和310名优秀教育工作者代表颁奖。

今天是2018年教师节，7日，禅城区委、区政府召开禅城区庆祝2018年教师节大会，禅城区委书记刘东豪、区长孔海文、区政协主席殷辉、区人大常委会副主任林树茂、副区长刘飞虎出席会议，并为教育系统26个优秀单位和310名优秀教育工作者代表颁奖。

禅城区作为佛山市的中心城区，始终坚持教育优先发展战略，保持教育领域各类改革和创新的敏锐度，通过深化办学管理体制改革、教师队伍管理改革、教科研培机制创新等一系列举措，不断缩小校际差距，努力形成高位均衡发展的新格局，扛起中心城区担当。

刘东豪表示，接下来要调动全区力量尊师重教，助推整个教育事业向新的高度再发展。

1.率先实施“区管校聘”

创新机制助教师队伍提质

作为佛山中心城区，禅城区始终保持在教育领域各类改革和创新中的敏锐度，扛起中心城区担当。2015年，禅城区成为全国首批义务教育教师队伍“区管校聘”管理改革示范区。以此为契机，禅城区不断健全教师编制动态管理机制，完善教师岗位设置，创新优秀人才引进，完善交流轮岗长效机制和规范临聘教师管理，有效促进区域师资队伍的均衡配置。

据了解，在成为“区管校聘”示范区之初，禅城区教育局即会同区委组织部，科学合理核定了全区中小学专业技术高、中、初级岗位总量，实行总量控制，区教育局在总量范围内制定中小学岗位设置具体意见。根据中小学教师职称制度改革试点的工作要求，禅城区在2017年解决了1100多名教师职称“高职低聘”的历史遗留问题，财政每年增加经费约1500万元。从2015年起，区教育局在核定的岗位总数内，对于积极到新疆伽师、西藏林芝、四川凉山、云浮罗定、清远连山以及区内薄弱学校进行支教的优秀教师，在岗位（职称）晋升时给予优先考虑。

创新优秀教育人才引进机制也是其中的一大亮点。近几年，禅城区教育局在区编办核定的年度新教师招聘总数内，在区委组织部的指导下，自行组织招聘工作。每年11月份，区教育局就组织中小学校到华南师范大学、华中师范大学等院校开设专场招聘会。通过积极联系学校，争取学校推荐优秀毕业生参加招聘的方式，吸引优秀师范类毕业生报考禅城教师岗位。同时，依托珠三角优越的地理位置和中心城区的吸引力，禅城区还面向社会公开招聘优秀教师，2016年招聘岗位约110个，报考人数达5000人；2017年招聘岗位约120个，报考人数达6000人。目前，区教育局正在着力加大紧缺高端人才的引进力度，计划制定优秀人才到学校任教的“绿色通道”。

2.率先成立教育发展中心

构建教科研培新体系

2018年4月，一场由荣山中学高一语文教师黄双主讲的课程在荣山中学通过云端进行了录播和现场评课活动。这是禅城区教育发展中心教研室为实现优质教学资源共享，加快网络教研进程的又一探索。

禅城区很早就成立了区教育发展中心，比省发文要求建立教科研培一体化的市、县级教师发展中心的时间早了好几年。禅城区教育发展中心现共有在编人员106人，兼职教研员164人，兼职科研员35人；建设有科研培基地学校18所，名师工作室63个。该中心形成了“兼职+专职，中心+基地”的教科研培一体化的研训网络，以及“优势互补、资源共享、区域联运、校际互动”的区域教科研机制，极大地发挥了资源的优势，激发了全区教师的积极性。该中心成为禅城区教育“管、办、助、评”综合治理体系的重要组成部分，加速禅城区教育治理走向现代化，管理效益逐年提升。

上述荣山中学黄双老师的课程录播，又被称为“云录播”，是禅城区开展“互联网课堂教学评价”的重要抓手，对促进教育教学创新，推进基础教育课程改革和数字教育有着重要意义。据了解，“云录播”是基于物联网模式，并且采用云存储、云传输技术来满足现代化教学需要的一种创新方式。它能够高效解决课堂教学评价问题；消除信息孤岛，使用云服务实现真正的区内资源共享；有助于促进教师专业发展；拓宽家长、学生了解学校一线课堂的渠道。

经过现场评课活动，专业技术人员围绕云录播系统的基本操作、在线教研等对教师们展开了具体培训。其中，重点对“云录播”系统的主要功能、操作要领及常见问题等方面进行了详细讲解，并按照操作步骤进行现场演示，最后就评课环节的技术要领进行了现场操作和互动交流。据悉，下一阶段，禅城区教育发展中心将继续利用“云录播”系统平台有针对性地开展学科教研活动，促进教师专业发展，通过“云录播”系统，构建“数字化录播教学资源”平台，建成集多媒体教学、课程录制、课堂直播、教学互动、课程资源管理于一体的教育教学应用系统。

3.全面推进“强师工程”

实施基础教育人才特支计划

为满足中心城区群众对优质均衡教育的需要，禅城区教育局结合“十三五”规划的落实，在佛山市率先制订了“强师工程”三年行动计划，积极谋划新时代教师队伍建设规划。本轮规划共有10个行动计划，分别为：教师发展中心提升计划、基础教育人才特殊支持计划、学前教育教师提升计划、民办学校教师提升计划、信息技术应用能力再提升计划、科研诚信制度建设计划、重大科研课题与小微课题一体化推进计划、心理健康教育与人生规划教育全覆盖计划、教科研培基地提升计划和新师德建设行动计划。

此次“强师工程”三年行动计划的一大特点是，将民办、学前教育队伍建设协同推进，与公办学校享受同等待遇，实施的培训项目均一视同仁。

在此基础上，禅城区教育局多措并举，提升教师队伍专业水平。为适应信息化时代发展，禅城区教育局注重抓好中小学教师信息技术应用能力提升工程实施，2017年共培训教师9440人，参训率94.45%；合格人数9438人，合格率99.97%，居全省前茅，被评为全省12个示范区之一。

同时，从2015年起，禅城区开展教师培训供给侧改革，建设网上选课系统，加大优质课程的供给量，提供“菜单式”的课程供教师选择。教师可选的课程有专家课程、案例课程、同伴分享课程，上线课程选择人数达到30即可开课，使培训真正满足需求。2018年起，禅城区启动教师轮训计划，规划用4年左右的时间，让每一位教师都能享受到至少一次脱产综合培训。

此外，禅城区教育局注重抓好名师工程建设，迄今共实施两期“三名”工程，共培养省、市、区三级名师157人，建设名师工作室63个，发挥了名师的引领示范作用。目前，禅城区正实施“三名”工程的延续工程——基础教育人才特殊支持计划，计划每年安排预算450万元用于人才队伍的建设。