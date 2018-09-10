教师抱怨“家长群”成隐形负担：每天都在开家长会

第34个教师节来了！不少学生和家长们都在今天向老师们道了声“辛苦”。可如今，老师们的辛苦程度似乎又增加了不少。

第34个教师节来了！不少学生和家长们都在今天向老师们道了声“辛苦”。可如今，老师们的辛苦程度似乎又增加了不少。

现在，家长微信群已经成为老师课外工作的重要阵地。不过，本用于方便家长和学校沟通的渠道，已成为老师的隐形负担，不少老师感叹：“自从进了微信群，每天都是家长会！”

班主任吐槽：家长群信息一直在刷屏

在北京一所中学当初中班主任的刘明，觉得自己最近得了“手机恐惧症”。这是因为，他的微信总有点不完的未读信息。

原来，这些成指数上升的聊天记录，都来自刘明所在的班级家长群。“有时候发一条学校通知，家长就轰炸式回复。一会儿一条，微信一直蹦。”刘明感慨。

有类似经历的，还有在甘肃平凉某幼儿园做老师的赵娟。她告诉记者，老师每天都要在群里把小朋友吃饭的照片、学校通知等内容发送到家长群里。

家长们看到消息后，就会在下面跟风回复“谢谢老师”、“老师辛苦”等客套话。

“我很感谢家长们对我工作的支持，但每个家长都发一句，反而让后来的家长看不到重要信息了，所以我希望家长们少发。”赵娟说。

当然，这还只是其中一种情况。更让赵娟郁闷的是，不少家长会在群里发广告或者各类点赞、转发抽奖等信息。

赵娟说，有时候十多分钟没看手机，再一看微信，未读消息就过百了。结果点开看，全是家长们在群里聊些琐事，或者发些广告宣传。

如何还手机清净呢？在广州一所中学做班主任的黄伊老师，就和年级其他班主任老师一起，商议出一份群规。这份群规明确要求：“群内不得发任何与班级和孩子无关的信息，如广告、投票、红包等。”

此外，群规还专门规定，班主任发送消息后，如无特殊注明收到回复，则不必回复。

每天数十次为家长直播“校园生活”

闲聊的微信轰炸着老师的手机，但他们的家长群负担还远不止这些。

“家长放心，宝贝们开始上课啦”、“孩子进入午睡时间啦”、“我们在室外玩游戏啦”……这些在幼儿园里平凡不过的日常，陈宏每天都要录制短视频，发送到家长群里。

陈宏是南昌市一所幼儿园的班主任，上课之余，她每天花精力最多的事情，就是追着孩子们拍短视频。

“从孩子进园到放学，从教室里到教室外，我几乎是跟踪拍摄，一天要在家长群发至少10个短视频，让家长们知道自己孩子在幼儿园里的情况。”陈宏说。

但这些工作，很多家长们觉得还不够。“没有在视频里看到我家孩子”，是群里家长最经常给出的反馈。无奈之下，陈宏得专门去找到这位家长的孩子，再拍一个视频发给家长看。

“若是忙的顾不上，有些家长就私聊我，说没看到孩子着急。”陈宏说，这样刻意提醒她“现场直播”的微信，隔三差五就会来一波。

相比于陈宏，在广州的黄老师稍微轻松点。她在群里被“赦免”拍视频，只用不时发点学生照片就行。

于是，和陈宏一样，黄老师也得在上课前、学生午睡时、做课间操的时候拍照片，实时发送给家长看。“有时候学生去上体育课，我也要跟着去一趟，给家长拍孩子上体育的场景。”

家长群里的沟通 老师说话也要谨言慎行

相比于为孩子拍照片和视频的任务，更让老师头疼的，是在群里和家长沟通得“语言平和，拿捏准确”。

刘明老师，就常为聊天问题感到头疼。他说，文字留在微信群里，就成了证据，每个老师都知道要谨言慎行。

他讲起班里数学老师在群聊时被“怒怼”的经历。

一名学生的数学成绩有所退步，数学老师在群里@了孩子家长，提醒家长孩子数学下滑，要多注意点。

本是一句善意提醒，可谁曾想，孩子的爸爸来了气，在群里回应数学老师：“我孩子那么聪明，成绩下滑是老师的问题。没有学不会的孩子，只有不会教的老师。”

面对家长的“玻璃心”，刘明说，老师们不得不注意自己的遣词造句，在群聊时把握分寸，照顾到每位家长的面子，谨言慎行很重要。

为了避免这个问题，黄老师的聊天群规里也写明：“家长不得在群内咨询孩子的表现，有需要请电话或到校交流。”几位班主任私下也约定好，只在群里发学校的公告和班级事物，绝不就个别学生情况在群里做任何讨论。

幼儿园出聊天规则，还家长群本来模样

家长微信群是把双刃剑，它的存在拉近了学校和家庭的距离，降低了老师和家长沟通的成本。但没有规则不成方圆，要营造良好的聊天环境，无论老师还是家长，都不能在网络世界做“戏精”。

这不，大连一所幼儿园就专门为微信家长群立了9条规矩。据媒体公开报道，这9条规定中写着：教师在上班期间专注于带孩子进行活动，无法随时与家长进行交流；家长请尽量选择中午或教师有空的时间交流，若有事请私信留言，等等。

这份规定还特别说明，切忌在微信群中出现大量奉承拍马的行为，不仅会引起他人的不适，也会让老师觉得比较尴尬。

其实，作为“灵魂工程师”的教师们，忙于三尺讲台已经不易。在和老师沟通时，不妨多一份谅解，多一份支持。家长与老师并肩作战，才能真正实现家校联盟，让孩子学有所成。

而来自每个家庭对老师的尊重，或许才是教师节送给老师最好的礼物。(应受访者要求，文中部分人物为化名)(杨雨奇)