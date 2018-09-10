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立心铸魂兴伟业——以习近平同志为核心的党中央情系教育事业发展

2018-09-10 09:12 来源：新华社 吴晶、胡浩、施雨岑、白瀛
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　　一个迈向现代化强国的民族，需要什么样的教育来振兴？

　　一项开辟新时代篇章的事业，召唤什么样的人才来担当？

　　党的十八大以来，习近平总书记带着对中国特色社会主义教育事业的深刻思考，走访学校、深入校园，细致聆听广大教师和学生的期盼，深刻阐释对教育改革发展的见解。

　　一次次寄语激扬青春梦想，一声声问候温暖教育希望。从贫困地区的山乡学校到书声琅琅的青青校园，从苦练本领的职教学子到扎根西部的支教教师，教育的灵魂因爱的传递愈发闪耀，青春的光彩在与中国梦的同频共振中竞相绽放。

　　新时代新期待，祖国需要什么样的栋梁之材？

　　碧叶成金黄，今又挂新绿。北京大学校园内处处可见的银杏树，见证着莘莘学子的成长。

　　告别美丽的燕园，硕士毕业生刘家玮郑重作出选择——成为一名高校专职辅导员。

　　2014年5月4日，为了纪念五四运动95周年，刘家玮和同学们在静园草坪举行了一场“青春诗会”。

　　“当时，我正站在台上朗诵自己创作的诗歌《聆听青年》，突然看到习总书记向我们走来，挥手致意。”回想起4年前的那一刻，刘家玮记忆犹新。

　　在这次高校考察中，习近平总书记向青年人阐述了树立正确价值观的重要性：“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”

　　“当代中国应该坚守什么样的价值观？青年学子为什么要自觉践行社会主义核心价值观？习总书记‘扣扣子’的比喻，让我思考了很久。”刘家玮说。

　　总书记形象而生动的“扣子论”，不仅提出了每个青年学子必须思考的成长课题，也明确了教育事业必须回答的重大命题——国无德不兴，人无德不立。

　　当我们身处实现“两个一百年”奋斗目标的关键一程，该如何引导年轻一代设定自己之于国家、之于民族的价值坐标，走好新一代人的长征路？

　　继党的十八大报告首次将“立德树人”确立为教育的根本任务，党的十九大报告进一步指出，要“落实立德树人根本任务”，“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。

　　让广大青少年学生既有真才实学，又不断增进个人道德修养、社会担当、家国情怀，这样才能有益于国家、有益于社会、有益于个人，才能为中华民族伟大复兴提供强大的人才保障。

　　党的十八大以来，习近平总书记多次走进大中小学，24次给学校和师生们致信，勉励大家发奋图强、不负韶光——

　　在给身患白血病仍坚守岗位的女大学生村官张广秀的信中，他希望所有大学生村官热爱基层、扎根基层，增长见识、增长才干，促农村发展，让农民受益，让青春无悔。

　　在给中央民族大学附属中学学生的信中，他希望同学们珍惜美好时光，砥砺品德，陶冶情操，刻苦学习，全面发展，掌握真才实学，努力成为建设伟大祖国、建设美丽家乡的有用之才、栋梁之材，为促进民族团结进步、实现共同繁荣发展作出应有贡献。

　　在给华中农业大学“本禹志愿服务队”的信中，他希望青年一代弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，坚持与祖国同行、为人民奉献，以青春梦想、用实际行动为实现中国梦作出新的更大贡献。

　　在给全体在德留学人员的信中，他希望广大海外学子秉持崇高理想，在中国人民实现中国梦的伟大奋斗中实现自身价值，努力书写无愧于时代的华彩篇章……

　　尺素传情，抒写报国之志。在习近平总书记鼓舞激励下，全国教育系统牢记使命，为下一代健康成长履职尽责。

　　“有求胜的这种心态很好。但是不可能常胜，也不可能全胜。一个人能力毕竟是有限的，希望你们能集中自己的特长，在某一方面去集中发展。”在习近平总书记视察学校时的讲话启发下，北京市海淀区民族小学把校训从“做最好的我”扩展为“做最好的我，在我最好的方面”。

　　“不追求大而全，各展其能、各尽其才，习总书记引导我们树立了新的人才观。”民族小学校长马万成说，“要告诉孩子们，每一个最好的我用自己最好的方面，才能实现自我价值，贡献我们的祖国。”

　　教育，不仅是匡正个体的标尺，更是奠基国家的坚石。所谓“立德”，就是要让学生有一颗中国心，这颗中国心里装着中国梦；所谓“树人”，就是要让学生有报效祖国、服务社会、成就人生的能力。

　　深邃的教育智慧，渗入点滴的教学实践，便会落地生根、入脑入心。

　　在义务教育阶段，30年来，围绕育人改革要求，教材内容和呈现方式与时俱进、不断创新，“语文”“历史”“道德与法治”的统编教材引人入胜；《中小学生守则》简洁明了，《中小学德育工作指南》《义务教育学校管理标准》广纳民意。

　　在高等教育阶段，高校思想政治工作质量提升工程全面实施，课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等十大育人体系集成构建；“青年红色筑梦之旅”活动将创新创业实践和乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，把高校思政课搬进了田间地头……

　　春风化雨，润物无声。2018年发布的首份国家义务教育质量监测报告显示，我国九成以上的学生为自己作为一名中国人感到自豪，96.2%的四年级学生和97.9%的八年级学生对国家的未来充满信心。

　　2017年大学生思想政治状况滚动调查也表明，高校学生民族自豪感、时代责任感、历史使命感持续增强。92.6%的大学生赞同“在个人利益与国家利益、集体利益发生冲突时，应首先考虑国家利益和集体利益”。94.4%的大学生赞同“大学生应成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者”。

　　今天的修枝固本，正是为了明天的繁茂兴旺。

　　“逐梦圆梦，生逢其时。”刘家玮说，“我会努力引导学生树立更加远大的理想，为国家培养更多社会主义的合格建设者和可靠接班人。”

编辑： 柯丹洁

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