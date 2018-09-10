优先发展，坚持教育战略地位不动摇

教育强则国家强，教育兴则民族兴。教育不仅关乎个体发展，家庭幸福，而且关乎国家强盛，民族复兴。对教育的持续投入，是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，并日益成为评价一个国家、一个地区教育事业是否优先发展的一项重要指标。

教育强则国家强，教育兴则民族兴。教育不仅关乎个体发展，家庭幸福，而且关乎国家强盛，民族复兴。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，优先发展教育，从统一思想认识到积极行动，全国上下一盘棋，推进教育改革发展的大潮在神州大地澎湃展开。

加强顶层设计，把教育事业放在优先发展位置

习近平总书记在党的十九大报告中指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”

教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业；教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来；教育传承过去、造就现在、开创未来，是推动人类文明进步的重要力量——这些理念已经成为全党、全国的高度共识。坚持把教育放在优先发展的战略地位有了坚实的思想基础，因此，行动的方向更加明确，前进的步伐更加铿锵有力。

以习近平同志为核心的党中央用实际行动倡导、垂范优先发展教育的思想，使优先发展教育的理念和战略落到实处。对教育的本质与在实现中华民族伟大复兴的中国梦征程中的地位、作用，习近平总书记做出了一系列重要论述，发出了一系列重要指示。自党的十八届三中全会以来，习近平总书记主持的中央深改组和深改委会议上，涉及教育改革的文件和方案就有十几份。《乡村教师支持计划（2015—2020年）》《关于深化教育体制机制改革的意见》《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《关于规范校外培训机构发展的意见》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等一系列政策，进行了务实精准的顶层设计，直指改革的难点，影响深远。

党的十八大以来，各地都在积极推动教育改革发展，建设优先投入，人才优先引进，困难优先解决，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。

百年大计，教育为本。加强党对教育事业的领导，中央深改组和深改委会议上多次就教育改革发展的重大问题进行决策，进一步提升了教育的地位，增强了协调的力度，有力地促进了教育的改革发展。

政策保障投入，“4%”具有里程碑意义

对教育的持续投入，是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，并日益成为评价一个国家、一个地区教育事业是否优先发展的一项重要指标。

党的十八大以来，党和国家高度重视教育事业。重视教育，投入为基。2012年我国财政性教育经费支出占当年国内生产总值比例首次超过4%，突破2万亿元，并且连续6年保持在4%以上，2017年国家财政性教育经费达到3.42万亿元。

近年来，党和国家一直在稳定增加教育投入。去年，国务院印发的《国家教育事业发展“十三五”规划》进一步明确了保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%，确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

教育发展得怎么样，既要看城市，更要看乡村。党和政府牵挂着乡村学生的健康成长。从2011年至今，中央财政累计安排资金1591亿元，在29个省份的1631个县实施农村学生营养改善计划，覆盖了国家所有扶贫开发重点县，受益学生3700多万人。

党的十八大以来，我国加快推进教育信息化建设，顺利完成“教学点数字教育资源全覆盖”项目。目前，全国中小学互联网接入率从25%上升到94%，多媒体教室比例从不到40%增加到87%。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各个地方努力做到经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入，公共资源优先满足教育和人力资源开发需要，以教育的优先发展支撑经济社会又好又快发展。

真金白银的支持受到社会各界的普遍赞扬。根据国际经验数据，财政性教育经费占GDP比例达到4%左右时，其财政收入占GDP比例一般在30%—40%。我国是在财政收入占GDP比例不到30%的情况下，达到了4%，这有力地说明，党和政府对教育的重视程度是空前的。

紧抓重点任务，把优先发展教育落到实处

党的十九大描绘了到2035年“基本实现社会主义现代化”、到本世纪中叶“建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的宏伟蓝图。

对于整个社会的发展进步而言，教育具有先导性、全局性和基础性作用。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。有教育兴起，才有科技发展和国力崛起。

改革开放以来，特别是党的十八大以来，中国教育发生了历史性变革，取得了历史性成就，中国教育总体发展水平进入世界中上行列。我国教育机会不断增加，目前小学学龄儿童净入学率、初中阶段毛入学率超过或相当于高收入国家平均水平，高中阶段毛入学率高于中高收入国家的平均水平。2017年全国学前教育毛入园率为79.6%，比2012年提高15.1个百分点；15岁及以上人口平均受教育年限达到9.6年，劳动年龄人口平均受教育年限达到10.5年。高等教育向普及化阶段快速迈进，2017年，高等教育毛入学率达到45.7%，高于中高收入国家平均水平。

推动教育改革发展，应该抓住主要矛盾。善于抓重点，不仅反映了对于工作的整体分析与判断力，更是解决问题、化解矛盾能力的体现。

教育部党组书记、部长陈宝生说，把握好深入落实优先发展教育事业的重点任务，教育战线必须全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育；坚持以人民为中心，持续推进教育公平，补齐民生短板；以新发展理念统筹各级各类教育事业发展，深化教育领域综合改革，加快建设学习型社会。

教育优先发展的关键着力点之一，是构建适应新时代的教育治理体系，实现教育治理能力现代化，以此解决教育发展不充分带来的总量问题和教育发展不平衡带来的结构问题。

教育特别是高等教育，是科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点。当前，党中央、国务院做出了加快建设世界一流大学和一流学科的重大决策，立足中国大地办大学，着力提高高等教育水平，增强国家核心竞争力。高等学校已发展成为国家科技创新体系的重要组成部分，在载人航天、超级计算机等领域产出了一批服务国家战略、具有国际影响力的标志性成果。我国高校在世界多项大学排行中位次整体大幅前移，根据英国QS全球教育集团公布的世界大学排行榜，我国内地有6所高校进入前100位，部分学科已达到或接近世界一流水平。

目前我国与世界上188个国家和地区建立了教育合作与交流关系，全国中外合作办学机构和项目共有2360多个。我国教育的国际竞争力和影响力显著增强。

我们正在从教育大国向教育强国迈进，放眼未来，我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，13亿多人民将会享有更好更公平的教育，获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力；中国教育必将为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，汇聚源源不断的智力资源，提供坚强有力的人才支撑！