珠三角企业招大学生 初次就业薪酬3500元以上

初次就业薪酬3500元以上9月8日，广东2018年高校毕业生就业服务月集中宣传日活动在广州市南方精典大厦举行。8日，由广东全省人社部门上下联动、同步开展的2018年高校毕业生就业服务月集中宣传日活动在南方人才市场启动，活动现场设立了企业招聘、政策咨询服务就业创业指导、就业创业测评、创业孵化基地对接、就业见习基地对接等专区，并向进场的高校毕业生派发广东省就业创业扶持政策清单宣传手册，为离校未就业毕业生提供全方位就业创业服务。

大学毕业生在珠三角城市的企业做储备员工，薪酬水平能达到3500-5000元，这还仅仅是求职者离校后初次就业的薪酬水平，随着能力、技能、经验的提升，薪酬水平还会逐步水涨船高。8日，由广东全省人社部门上下联动、同步开展的2018年高校毕业生就业服务月集中宣传日活动在南方人才市场启动，活动现场设立了企业招聘、政策咨询服务就业创业指导、就业创业测评、创业孵化基地(园区)对接、就业见习基地对接等专区，并向进场的高校毕业生派发广东省就业创业扶持政策清单宣传手册，为离校未就业毕业生提供全方位就业创业服务。据了解，主会场共有250家用人单位参与招聘，提供就业岗位3131个。

据介绍，近年来广东省委、省政府把高校毕业生就业摆在就业工作的首位，全省人社系统高度重视，不断健全完善高校毕业生就业创业扶持政策，对我省离校未就业高校毕业生开展实名登记和实名跟踪服务，组织开展各类专项服务活动，包括每年都会组织“民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”等活动，积极搭建供求对接平台，促进高校毕业生多渠道就业创业。今年在“就业服务月”活动期间，专门组织开展“集中宣传日”活动，旨在营造政府、社会、企业共同关心离校未就业高校毕业生的良好氛围，帮助未就业毕业生更加了解相关扶持政策和服务举措，促进他们尽快实现就业创业。

在昨天的招聘会现场，南都记者通过巡场发现，今年珠三角企业单位为大学毕业生提供的初次就业薪酬又有增长，相较于去年的3200元以上，今年的初次就业薪酬提升到了3500元以上。而招聘岗位涵盖机械、电子、生物等诸多领域。

根据国家人社部的统一部署，为帮助2018届有就业意愿的离校未就业高校毕业生和往届未就业高校毕业生就业创业，广东省从9月1日开始在全省范围开展“2018年高校毕业生就业服务月”活动，活动主题为“实名服务，精准到人，助力高校毕业生就业创业”，要求各地将登记的未就业毕业生全部纳入实名制就业帮扶，大力开展“六个一”服务(即建立一个联系渠道、发放一份政策清单、提供一本服务手册、开展一次职业指导、提供一次政策咨询、制定一份求职就业或创业计划)，提供分类帮扶和重点帮扶服务，开展线上线下招聘对接等活动，对建档立卡贫困家庭、残疾、长期失业毕业生以及就业困难的少数民族毕业生、女大学生特别是“双困”高校毕业生，指定专人开展“一对一”联系服务，加大公益性岗位安置等托底帮扶力度，在政策服务上给予倾斜。