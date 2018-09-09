立德树人，抓住教育根本任务不放松。2016年12月初，全国高校思想政治工作会议在京召开。

国无德不兴，人无德不立。

一个国家要培养人才，既要育智，更要育人。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央审时度势、高瞻远瞩，高度重视培养社会主义建设者和接班人，坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国教育事业发展新局面。

各地各校全面贯彻党的教育方针，以文化人、以德育人，将德育落实在各科课堂教学之中、渗透在校园生活的各个环节、延伸到学生发展的方方面面，广大青年学子的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养不断提高，不断激发为中国梦矢志奋斗的正能量。

完善德育体系，各学科有机渗透社会主义核心价值观

2015年“六一”国际儿童节到来之际，习近平总书记寄语全国各族少年儿童要从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，“现在把自己的品德培育得越好，将来人就能做得越好”。

培养什么样的人、如何培养人，是教育要回答的根本问题。要回答好这一问题，就要坚持正确政治方向，落实好立德树人这一根本任务。

——立德树人，就是要逐步完善德育体系。党的十八大以来，我国着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，印发了《中小学德育工作指南》，编印了《中小学德育工作指南实施手册》。上海、福建、山东等地科学构建大中小学德育内容体系和工作体系，形成层层抓落实的工作格局。

——立德树人，就是要系统推进课程教材建设。目前，义务教育三科教材已在全国统一使用，新课程标准要求各学科有机渗透社会主义核心价值观要求，发挥课程在立德树人中的龙头作用。浙江编写了中小学29门学科的德育指导纲要，山西“学科渗透德育精品课程”活动充分发挥课程德育功能。

——立德树人，就是要多方丰富育人载体。全国文明校园创建活动开展得如火如荼，劳动教育实验区、研学旅行实验区、家庭教育实验区等成为“基地”，让孩子们开阔眼界、陶冶情操、增长才干、提高能力。在北京、浙江，“中小学生日常行为规范”日积月累引导学生；在江苏，“中小学生品格提升工程”不断创新育人模式。

2018年发布的首份国家义务教育质量监测报告显示，我国义务教育阶段学生人生价值取向积极，具有良好的行为规范，九成以上的学生为自己作为一名中国人感到自豪，96.2%的四年级学生和97.9%的八年级学生对国家的未来充满信心。

“才者，德之资也；德者，才之帅也。”育人的根本在于立德。要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把立德树人内化到学校建设和管理各领域、各方面、各环节，引导学生做到明大德、守公德、严私德。

激扬青春梦想，将个人理想追求融入国家和民族的事业中

2017年初冬的一天，天刚蒙蒙亮，喀什大学科学会堂就座无虚席，“百人宣讲团”成员、北京大学马克思主义学院执行院长孙熙国来开展宣讲。

“听了讲座，我更加为国家的繁荣富强而自豪！我们青年人一定要以社会主义建设者和接班人的使命担当，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真！”喀什大学教育科学学院三年级学生热孜亚·库尔班掩饰不住内心的激动。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。

“人生的扣子从一开始就要扣好”，习近平总书记有关当代中国应坚守什么样的社会主义核心价值观、为什么要自觉践行以及如何培育和践行社会主义核心价值观的重要论述，为党的十八大以来全国教育系统“立德树人”提供了科学行动指南。

2016年12月初，全国高校思想政治工作会议在京召开。习近平总书记在会上发表的重要讲话，是指导新形势下高校思想政治工作的纲领性文件，掀开了高校思想政治工作新的历史篇章。

——全面实施高校思想政治工作质量提升工程，一体化构建课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等“十大”育人体系，并以此为基础，培育一批高校思想政治工作精品项目，探索形成具有可持续、可示范、可引领、可辐射、可推广意义的先进经验和典型做法。

——创新推动网络育人，着力推动高校思想政治工作网、易班网和中国大学生在线全国共建，构建校园网络新媒体传播矩阵。目前，“易班推广行动计划”已覆盖全国570多万高校学生；“大学生在线引领工程”注册师生用户达487万。

——推动创新创业教育与思想政治教育相互融通。“青年红色筑梦之旅”活动让创新创业实践与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，各地各高校的大学生创新创业团队走进革命老区、贫困地区，学习革命精神、传承红色基因，助力精准扶贫和乡村振兴。

一支高擎旗帜的思政课教师队伍也建设起来。2017年，全国高校新增思政课专职教师岗位近4000个，新增经费近2.7亿元，越来越多的马克思主义学院、一批马克思主义理论学科带头人，为中国特色哲学社会科学发展和提高大学生思想政治素质贡献智慧和力量。

“得其大者可以兼其小。”当代青年是与新时代同行的一代，只有把人生理想融入国家和民族的事业中，把中华民族伟大复兴的历史责任担在肩上，才能最终成就一番事业。

坚持党的领导，办好中国特色社会主义大学

2017年，几十所高校校长，集体多了一个“新头衔”：党委副书记。

高校校长兼任党委副书记，是加强高校党委班子建设、加强党的领导力量的具体举措，意味着高校校长不仅要负责抓好行政、教学、科研等业务工作，还要肩负起加强本校党的领导的责任，重视抓好师生的思想政治和高校党建工作，把立德树人作为高校的基本任务。

党的十八大以来，各地各校不断加强和改善党对高校的领导，认真落实高校党委思想政治工作主体责任，强化一把手第一责任，将思想政治工作纳入学校发展规划，把加强党建充分体现在大学章程和教育综合改革实施方案中。

清华大学明确要求各级党组织书记切实履行思想政治工作第一责任人职责，加强院系级党组织建设；南开大学细化抓院级党委、抓基层支部、抓师生党员的具体措施，推动全面从严治党向纵深发展；北京科技大学修订完善了党委全委会、党委常委会和校长办公会议事规则，加强党委对学校的全面领导……

目前，教育部直属高校的党员校长基本已兼任校党委副书记，院（系）党组织书记抓基层党建述职评议考核工作全面开展，“两学一做”学习教育常态化制度化深入推进，教师、学生党支部的基层党建全面深化，从教育部党组到基层党支部的五级工作责任体系基本确立。截至2017年底，全国学生党员人数为178.8万名，高校党建工作持续向上。

党的十九大提出了新任务新要求，站在新起点上，高校思想政治工作应当如何着眼新征程谋划新篇章、聚焦新要求落实新任务？

教育部有关负责人表示，下一步，将以中央关心、学校关注、师生关切的重点问题为突破，加强高校思想政治工作，建设一批工作研究创新基地，从体制机制、育人理念、教育方式、队伍建设、条件保障等方面系统化构建“全员全过程全方位育人”长效机制。

“育才造士，为国之本”。在新形势下加强和改进立德树人工作，就是要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，加强师资队伍建设，提高学生思想政治素质，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。