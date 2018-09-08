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单词、语法APP频频出新 纸版书是否会成历史？

2018-09-08 08:36 来源：中国青年报
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　　在近日举行的第二十五届北京国际书展上，来自互联网教育界、传统出版业的专家大咖齐聚一堂，掀起一场有关互联网教育大潮如何冲击传统出版业，以及传统出版业如何与在线教育平台融合创新发展的讨论。

　　近些年，随着移动互联技术和在线教育产业的快速发展，单词App、语法App频频出新，并颇受年轻外语学习者的欢迎。随之，网络上也出现“背单词软件终将替代纸质版单词书”“都有能交互的App了，还要纸质书干吗”“纸版单词书即将成为历史”等论调。

　　对此，圣智学习亚洲有限公司董事总经理李联和在国际书展上表示，外语学习内容领域存在两方面的需求，一个是课外一般性阅读或泛阅读的外语参考书，这一类图书无疑在数字化方面走得更快，但对另一种需求即教育领域的外语教材而言，其变化就显得比较稳定，受到互联网的冲击较小，更强调系统的完整性。

　　他还提到，近年来不断有学校尝试“脱离纸质教材”的数字化教育，但一段时间后发现，纸质教材在教学过程中，依然存在数字化不可替代的特性。两者相辅相成，才能相得益彰。

　　在现场，剑桥大学出版社大中华区副总经理朱起飞提到，自20世纪90年代起，传统出版数字化的脚步越来越快。最开始是期刊产品电子化，随着在线教育的兴起，尤其是英语语言教学越发热门，产品也逐渐向“纸质出版+在线内容”搭配转变。以传统的教材加练习册，搭配学习管理系统，通过线上线下进行良好搭配。

　　他以互联网教育独角兽沪江网校为例，沪江以线上为主，但也没有完全抛弃线下，学生拿到的也是纸质图书加本地化的线上课程。“纸质加数字，或者说线上线下混合，是当前的趋势”，朱起飞说，将来也许纯线上的模式会越来越多，但仍值得继续探索。

　　事实上，在教育领域，内容即核心竞争力，各家都在独辟蹊径争抢优质内容，也就是我们俗称的IP。外语教学与研究出版社副社长何皓瑜坦言，早期确实担心互联网公司用低廉的价格获得内容资源，挤压传统出版社的生存空间。但近年来的事实证明，这种担心和焦虑完全没有必要。

　　她说，在信息泛滥的时代，真正的精品教育内容还是稀缺的，一个互联网公司不可能在短时间内把精品积累起来。也因此，出版社更应该关注如何持续地去打造精品内容和提升架构体系，用更开放的心态与线上教育平台合作。

　　以沪江和人教社的合作为例，人教社旗下《新版标准日本语》是国内权威的日语学习教材。2014年，双方合作把图书内容开发成在线课程和移动学习产品——用户购买图书，扫描书本上的二维码，即可以在线便捷学习教程配套的网络课程。出版社则可以通过互联网的方式收集到用户的学习数据，为图书的再版提供帮助和依据。

　　值得业内关注的是，版权正在成为互联网教育的“护城河”，互联网教育企业和出版社的合作，让版权内容实现二次开发，而更多新模式的探索，也开启了线上和线下的资源互动。

　　沪江多语种事业部总经理张静称，与优质出版社或者内容机构的合作，只是第一步，沪江要做的是在引进优质版权内容的基础上，加工设计出一套全新的学习解决方案，以适合用户在互联网上的学习体验，这其中需要课件研发、平台技术、大数据分析等研发投入。

　　而这些，正是国内互联网教育平台急需修炼的“内功”。

编辑： 唐巧燕

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