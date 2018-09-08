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学会理性消费 大学生活没有什么“标配”

2018-09-08 08:36 来源：中国青年报
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　　消费本身并非坏事，年轻人之间有些攀比心和虚荣心也实属正常。但是，我们也应当看到，以这种所谓的“开学标配”为代表的消费浪潮，已经在大学校园里造成了一种同龄人之间的攀比压力。

　　我一直没有忘记，2011年，刚刚考上大学的自己，收到父母赠送的苹果电脑时的喜悦。对当时18岁的我来说，这台电脑不仅是一件价值不菲的礼物，也象征着长大成人的自由与独立。那时，并非每个同学的家庭都有足够的经济能力，为初入大学的子女购买一台苹果电脑，而我也因此初次感受到了《了不起的盖茨比》中，主角的父亲说的那句“并非每个人都拥有你那样的优越条件”的真实内涵。当时，我的心中有几分小小的虚荣，也有几分淡淡的苦涩。

　　时过境迁，如今的大学里，似乎已经很少有这种因为一台电脑而生发出的虚荣与苦涩了。9月3日，据《天府早报》报道，对今天走入大学的首批00后大学生而言，个人电脑、智能手机和平板电脑，已经成了人人都有的“老三样”。而数码相机、蓝牙耳机和智能手表这“新三样”，也渐渐变成了“标配”的一部分。

　　“开学季”成了烧钱季，不知不觉之中，似乎已经成为商家与消费者之间充满默契的共识。不仅是线下的实体店，各大电商平台也纷纷推出了各具特色的开学促销活动，让人眼花缭乱。这样的景象，称得上是“开学钟声一响，自有黄金万两”。

　　这种不断升级的“开学消费热”的成因是什么？从表面上看，最直接的动力当然是经济发展。须知，在上世纪80年代，大学新生的所谓“必需品”还不过是饭盒、水壶、脸盆而已，谁家能给孩子买辆自行车，就已经很有面子了。但是，随着人们的腰包一天天鼓起来，大学生们的消费清单也越来越丰富，从随身听、BP机，到手机、电脑、平板……在过去几十年里，大学生“开学标配”的升级过程，在一定程度上，确实像是中国经济发展的缩影。

　　然而，如果仅用经济发展来解释“开学消费热”，恐怕只是管中窥豹。最近几年，尽管中国经济依然在稳步发展，但增速却在渐渐趋缓。然而，“开学标配”的升级势头，不仅没有趋缓，反而一年比一年更加迅猛。从2009年到2017年，中国的人均GDP翻了一番，但是，所谓的“开学标配”要花掉的钱，恐怕翻了两番都不止。这种现象不仅与经济增长有关，更与广大学生和家长的消费心态有关。

编辑： 唐巧燕

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