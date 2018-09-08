刚入学的你 请收好这份安全手册

对刚步入大学校园的新生们来说，这是一个欢快的日子。有人憧憬着在校园收获更多知识和友情，有人暗下决心继续追求目标和理想，也有人偷笑着盘算每天可以赖床到几点……而在这种种兴奋、期待的情绪下，可能有些重要的东西被有意无意地忽视了——那就是安全。

十年寒窗苦泛舟，终得梅花扑鼻香。

对刚步入大学校园的新生们来说，这是一个欢快的日子。有人憧憬着在校园收获更多知识和友情，有人暗下决心继续追求目标和理想，也有人偷笑着盘算每天可以赖床到几点……而在这种种兴奋、期待的情绪下，可能有些重要的东西被有意无意地忽视了——那就是安全。

要知道，大学校园绝对不是世外桃源，而是一个多样的“小社会”，它是一个更加开放的场所，除了学习外，社会活动增多，人员结构也更加复杂，同学们来自天南海北，生活习惯各有差异，新生们在适应的过程中，难免会遇到各种意外和挑战。这，都需要你们独自去面对。

来，小眼睛看过来——铛~铛~铛~安全，才是你们要学的第一课！

那么，这四年里，哪些是你们需要注意的呢？不单独外出，不去偏僻地点，遇事不要冲动注意人身安全，避免受意外伤害

刚入校，认识了新同学、交到了新朋友，一起去吃个饭、唱个歌、打个球，或者去学校周边转转，看看风景、熟悉熟悉环境……对新生来说，这些活动是少不了的。

但这中间，可能会有很多意外状况出现。比如，今年6月，某高校学生20余人在公寓楼下打了起来，原因是双方在KTV唱歌时起了纠纷；去年11月，某高校学生在球场打球时，与校外人员发生矛盾，遭到殴打……

学生受到人身伤害的例子，每年都会发生，该怎么规避这些风险？

第一个就是，尽量避免夜晚出门活动，真的要去也不要太晚，早点回宿舍；外出走路和等车时尽量与陌生人保持一定的距离，提高警惕；避免在一些人迹稀少的地方行走，不要因为身边的一些异常现象（比如有人丢钱等）分散自己的注意力，走路时和朋友一起聊天也不要过于投入。

其次，坐车外出时，一定要去正规的汽车站、公交站点或招呼正规出租车，并索要发票；上车后、下车时都要牢记车辆号牌；乘车途中可以和朋友打电话告知行程，也可以通知朋友在下车地点接你；如果与司机发生矛盾，要克制情绪，避免冲突，等待下车后再请求相关部门解决也为时不晚。

另外，要学会控制自己的脾气，不要冲动，在校内与同学发生矛盾时，可联系辅导员或校方解决；在校外与人发生矛盾时，要及时报警。

还有，与陌生人交往要谨慎，不轻信他人；交友过程中不要透露太多个人信息，要有自我保护意识，不酗酒，不赌博等。独自出行时，至少要让一位同学知道你的位置。无论何时外出，应随身携带手机，与老师、同学保持联系。在寝室、操场、食堂等地留心“三只手” 网购、兼职、汇款电话都要警惕

手机、相机、iPad、笔记本电脑……如今，同学们带的的贵重物品多，加上每个月的生活费也不少，难免被有心人盯上。

去年9月，某高校宿舍被盗，好几名学生被盗走手机；去年10月，某高校学生在篮球场打球时，放在场边的手机被盗；去年11月，某高校学生在食堂排队买饭时，放在口袋里的手机被盗；同样在11月，某高校图书馆，一位同学上了趟厕所回来，就发现桌上的笔记本电脑不见了……

想要不“破财”，就要注意这几点。

第一点，将带来的现金及时存入银行，保管好银行卡（存折）、密码和身份证，三者建议分开存放，切记不要将密码泄露给他人，不要用出生日期作密码，要及时缴纳学费，不要在身边及宿舍内存放过多现金，以免丢失、被盗，造成财产损失。

第二，笔记本电脑、手机、iPad、相机等，一定要妥善保管，不要随便在床上、桌上一放，以免被“顺手牵羊”，箱子、抽屉要及时上锁。

第三，关好门窗，很多学生在经过一个假期后，回到学校，对集体生活略微有些不适应，经常会忘记关门，锁门。因此，要记得关好门窗，尤其是最后一个离开房间的人，以防小偷趁无人之机入室盗窃或从窗口“钓”走物品。

第四，在食堂、图书馆、教室、运动场等公共场所时，务必将书包和贵重物品保管好，做到物不离身。

当然，除了防盗，还要做好防骗。

网购时保持警惕，不要在交易过程中随意点击对方发来的链接，不要随意输入用户名、密码；如果收到验证码，是信息、资金的最后一条安全防线，千万不要告诉任何人；接到所谓“订单异常”电话，应挂掉，直接与网店卖家联系，或直接致电网购平台的官方客服电话咨询。

不论是QQ、微信、微博还是手机短信，当收到好友或是亲人发来要求转账的消息时，一定要通过拨打对方电话直接沟通进行核实，如对方称电话已换号或停机，应联系其他亲朋进行核实；在聊天中如涉及汇款，一定要谨慎，以防钱财落空。

不要轻信网上刷单广告，骗子常用刷单做借口，用简单的要求和丰厚的利益来吸引眼球，要牢记天下没有不劳而获的钱财；接到自称公检法、以任何理由要求你转账、汇款、索要账号密码的电话，不要慌乱，不要理睬，直接挂断电话即可。不骑超标电动车、不在寝室使用大功率电器注意交通、消防安全，避免发生事故

新生入学后，很多人为了出行方便，喜欢买辆电动车做代步工具，或者在上下课期间，三三两两结伴穿越马路，往返在教学区与生活区之间，意外往往就会在这时发生。

因此，请同学们一定要自觉养成遵守交通法规的良好习惯。步行外出时，要走人行道，并靠右行走，横过马路时，要走斑马线，且要谨记一看二通过的原则，不要与汽车抢道；在校园内，同学多人结伴同行时，请不要走在道路中央，更不要并排行走；骑电动车时，要严格遵守交通法规，不使用超标电动车、不带人、不逆行、不闯红灯、不骑上机动车道，以防发生意外交通事故。

同样的，还有不少同学喜欢在寝室里使用电吹风、电饭锅、电热毯等电器，还有的同学，为了方便私拉乱接电线，这些都存在着很大的消防隐患，稍不注意就会引发事故。

在寝室里，要做到不违章用电、不乱拉电线、不使用大功率电器、不使用蜡烛或酒精炉等易燃易爆物品；对手机充电器、电脑等物品要做到人走拔电、人走关电；了解掌握火灾逃生基本方法，熟悉逃生路线，火灾袭来时要迅速逃生，不要贪恋财物；平日里要关注并爱护灭火器、安全出口牌、应急灯、消防栓等消防设施器材。

衷心希望同学们在校期间，树立安全意识，重视安全防范，确保自身人身和财产安全；也衷心祝愿同学们在四年大学时光里，学业有成，幸福平安！