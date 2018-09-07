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2019年度空军在广东省招收高中生飞行学员即将开始

2018-09-07 09:33 来源：南方网
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逐梦蓝天的机会来啦！

2019年度空军在我省招收高中生飞行学员即将启动！

快来看看如何圆梦蓝天吧↓↓↓

一、招收条件

（一）自然条件

招收对象为广东省普通中学应、往届高中毕业生，男性， 1999年8月31日至2002年8月31日出生。

（二）身体基本条件

身高在164-185cm之间，体重不低于标准体重的80%、不高于标准体重的130%，标准体重（kg）=身高（cm）-110。裸眼视力C字表0.8以上，未做过视力矫治手术，无色盲、色弱、斜视等。

（三）心理素质基本条件

对飞行有较强的兴趣和愿望，思维敏捷、反应灵活、动作协调、学习能力强，具备一定的领导决策能力和团队协作意识，性格开朗、情绪稳定，有敢为精神。

（四）政治条件

拥护中国共产党的路线、方针、政策，热爱中国共产党，忠于祖国，热爱军队，志愿从事军事飞行职业；政治可靠，思想进步，品德优良，遵纪守法，符合军队招收飞行学员的政治条件，本人自愿，家长（监护人）支持。

（五）文化条件

普通高中文、理科毕业生，须具有所在学校的正式学籍，参加全国普通高等学校招生统一考试（外语限英语、俄语），高考总分达到广东省高分优先投档线。

二、招收程序

第一阶段，初选（2018年9月）。

主要包括宣传发动、报名推荐、初选检测、文化摸底等。

1.宣传发动（9月中旬开始）。各地市招考部门统筹组织所属中学，利用宣传栏、网站和广播，全面宣传2019年度空军招飞政策要求、标准条件，鼓励综合素质好、高考成绩预估能达高分优先投档线的学生报名。广州选拔中心选派8名干部组成4个宣传小组，到各地市与招考部门协商后，选定辖区内部分生源质量较优的重点中学入校进班，与师生面对面宣传动员和答疑解惑。

2.报名推荐（宣传发动结束后）。各地市招考部门指导辖区中学，按照自荐条件要求，对学生进行资格审查和身体、文化成绩的初步筛查，通过的学生由学校按要求填写《空军招收高中生飞行学员报名表》，确定参加初选人数。

3.初选检测（9月中下旬）。初选检测采取集中检测和入校检测两种方式进行。（1）集中检测。空军招飞局广州选拔中心派出3个初选检测组，在各地市（不含汕尾、阳江）分别设立初选站进行检测（见文后），各地市招考部门负责初选组织协调和检测场地布置工作。（2）入校检测。在汕尾、阳江市和广州市从化、南沙区分别选定几所重点中学，广州选拔中心选派干部进入选定中学宣传动员后即进行检测，其余中学学生就近参检。

初选检测时，学生带《报名表》和身份证（或户口簿），不需空腹，由各地市招考部门或学校统一组织到初选站参检。通过初选检测的考生名单，由广州选拔中心反馈给各地市招考部门。

4.文化摸底（11月20日前）。学校根据初选合格考生历次月考成绩预估高考成绩，填写《2019年度空军招飞初选合格学生成绩摸底表》，各地市招考部门于11月20日前汇总完毕后发至广州选拔中心电子邮箱（gzxbzx＠163.com）。

第二阶段，复选。

主要包括复选检测、政治考核调查和补充检测等工作。

第三阶段，定选。

主要包括推荐参加定选学生名单、集中选拔、补充政治考核外调和审批录取等工作。

复选、定选具体检测时间、地点另行发文通知。

第四阶段，审批录取（2019年7月初）。

空军招飞局结合军事飞行职业选拔特点，对定选检测和政治考核合格的学生综合择优录取，统一下发录取通知书。

（广东省教育考试院）

编辑： 唐巧燕

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